尚海龍：成就河套創科園 仍需「4個細化」

《綱要》中將河套香港園區第一期總樓面面積，由原設計的54萬平方米，倍增到100萬平方米，大約等於2.5個沙田科學園面積，回應了香港創科業界關注產業承載空間的訴求，為加速轉化科技成果，將「高等教育中心＋高端人才匯聚高地＋國際金融中心」轉化為創新科技產業優勢的重要舉措。

使規劃圖成為實景圖

不過，《綱要》的願景、使命、規劃詳情要具體落實落地，我認為政府仍需着眼「4點細化」，才能夠真正重視和加速發展，推動《綱要》的規劃圖在10年內成為高水平、高標準的實景圖。

我提出的「4點細化」，包括：

（1）港深科技創新協同機制的細化。港深創科園是「國內境外」的特殊地區，是發揮香港作為特別行政區、深圳作為特區及社會主義先行示範區所有制度優勢的最佳地點。如何與深圳形成創新協同，既是重大優勢，也具相當挑戰。

國務院規劃中，明確將深港科技創新協同機制，列為要求2025年基本建成的深港創新開放合作取得積極成效的標誌。目前《綱要》主要提出了「四流」的基本政策（人員流、資金流、物資流、數據流），另一方面《綱要》提出2030年基本形成高效創新協同機制，會有某程度滯後，需進一步推動協同創新措施，變成國際先進科技創新規則的試驗區，例如生物科技藥物審批、創新療法、利得稅、市場准入、知識產權及軟着陸的收益共享機制等。

（2）「一區兩園」交通配套安排細化。目前港深之間的交通安排仍廣受關注，除了《綱要》關注到「早出晚歸」人群的便利通關安排是一大亮點外，香港園區如何與香港城市主體完美融合、如何與深圳園區形成高效互動，相關規劃仍待再細化的時間表和路線圖。例如北環線目標建成時序是2034至2038年，即到2038年提供的鐵路服務是否能符合規劃和配套安排，並不樂觀。而北環線支線工程時間表，仍待深港兩地政府商議，而因為直接關乎北環線設站，將不會早於2034年。

跨河的東西兩座橋樑，是10年內最便捷的「早出晚歸」通道。考慮到兩地科研人員的作息規律，其中包括「加班是常態」的特點， 哪怕是兩條陸路通道24小時通關，加上一條來往落馬洲的公路，要承載香港園區第一期100萬平方米、大概每天5萬人次出入深圳，可以想像交通壓力之大。故此，盡一切可能加快北環線、北環支線開通時間，實為必要。

市場的參與將是成功關鍵

（3）四大創科旗艦的協同安排細化。港深創科園公司需理順跟香港科技園公司、香港科學園深圳分園、數碼港之間的協同和競合關係。目前4個主體基本上獨立運作，務必達成4個主體的互動和配合，加上協同五大政府研發平台、八大院校，尤其是有效利用好香港科技園多年培育的850家企業之基礎，盡可能避免它們要從頭再來，在河套地區從零開始培育和孵化。

（4）市場深入參與的激勵機制細化。深圳創科經濟的成功，無疑有政府的規劃和推動引領，然而更大的動力來源是市場。以國際大型企業為代表的市場參與，將是河套發展的成功關鍵。政府需盡最大努力，爭分奪秒，吸引具規模、高水平、有大計的龍頭企業和「鏈主」企業在河套聚集，才能夠成就名副其實的世界級創科園區。

作者是立法會議員、新質企業家聯合會創始人兼秘書長

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[尚海龍]