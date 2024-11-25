明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
尚海龍

尚海龍：成就河套創科園 仍需「4個細化」

【明報文章】11月20日特區政府創新科技及工業局發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》（以下簡稱《綱要》）。這是香港創科發展的一個重要里程碑，是香港積極踐行深港科技合作、灣區融合發展、落實國家「十四五規劃和2035年遠景目標」邁出的關鍵一步。

《綱要》中將河套香港園區第一期總樓面面積，由原設計的54萬平方米，倍增到100萬平方米，大約等於2.5個沙田科學園面積，回應了香港創科業界關注產業承載空間的訴求，為加速轉化科技成果，將「高等教育中心＋高端人才匯聚高地＋國際金融中心」轉化為創新科技產業優勢的重要舉措。

使規劃圖成為實景圖

不過，《綱要》的願景、使命、規劃詳情要具體落實落地，我認為政府仍需着眼「4點細化」，才能夠真正重視和加速發展，推動《綱要》的規劃圖在10年內成為高水平、高標準的實景圖。

我提出的「4點細化」，包括：

（1）港深科技創新協同機制的細化。港深創科園是「國內境外」的特殊地區，是發揮香港作為特別行政區、深圳作為特區及社會主義先行示範區所有制度優勢的最佳地點。如何與深圳形成創新協同，既是重大優勢，也具相當挑戰。

國務院規劃中，明確將深港科技創新協同機制，列為要求2025年基本建成的深港創新開放合作取得積極成效的標誌。目前《綱要》主要提出了「四流」的基本政策（人員流、資金流、物資流、數據流），另一方面《綱要》提出2030年基本形成高效創新協同機制，會有某程度滯後，需進一步推動協同創新措施，變成國際先進科技創新規則的試驗區，例如生物科技藥物審批、創新療法、利得稅、市場准入、知識產權及軟着陸的收益共享機制等。

（2）「一區兩園」交通配套安排細化。目前港深之間的交通安排仍廣受關注，除了《綱要》關注到「早出晚歸」人群的便利通關安排是一大亮點外，香港園區如何與香港城市主體完美融合、如何與深圳園區形成高效互動，相關規劃仍待再細化的時間表和路線圖。例如北環線目標建成時序是2034至2038年，即到2038年提供的鐵路服務是否能符合規劃和配套安排，並不樂觀。而北環線支線工程時間表，仍待深港兩地政府商議，而因為直接關乎北環線設站，將不會早於2034年。

跨河的東西兩座橋樑，是10年內最便捷的「早出晚歸」通道。考慮到兩地科研人員的作息規律，其中包括「加班是常態」的特點， 哪怕是兩條陸路通道24小時通關，加上一條來往落馬洲的公路，要承載香港園區第一期100萬平方米、大概每天5萬人次出入深圳，可以想像交通壓力之大。故此，盡一切可能加快北環線、北環支線開通時間，實為必要。

市場的參與將是成功關鍵

（3）四大創科旗艦的協同安排細化。港深創科園公司需理順跟香港科技園公司、香港科學園深圳分園、數碼港之間的協同和競合關係。目前4個主體基本上獨立運作，務必達成4個主體的互動和配合，加上協同五大政府研發平台、八大院校，尤其是有效利用好香港科技園多年培育的850家企業之基礎，盡可能避免它們要從頭再來，在河套地區從零開始培育和孵化。

（4）市場深入參與的激勵機制細化。深圳創科經濟的成功，無疑有政府的規劃和推動引領，然而更大的動力來源是市場。以國際大型企業為代表的市場參與，將是河套發展的成功關鍵。政府需盡最大努力，爭分奪秒，吸引具規模、高水平、有大計的龍頭企業和「鏈主」企業在河套聚集，才能夠成就名副其實的世界級創科園區。

作者是立法會議員、新質企業家聯合會創始人兼秘書長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[尚海龍]

上 / 下一篇新聞