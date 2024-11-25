姚志勝：何立峰金融峰會講話釋放重要信息

本人的基本看法有4點：其一，落實三中全會精神，要求深化金融改革創新，這是鞏固發展香港國際金融中心的鑰匙；其二，拓展金融開放合作，鼓勵外資藉香港平台進入內地市場分享紅利，對外資傳遞友好信號；其三，全力支持保障香港維護金融安全，不僅守護香港金融體系安全，而且保護外資進入香港平台的資產安全；其四，冀香港走在全球金融發展前列，與國家全球經濟地位相匹配，這既是香港所需，也是國家所重。

與夏寶龍「三變」講法相呼應

何副總理去年和今年的講話都提出了3個建議，其所指的對象和問題大體一致：香港自身建設、拓展國際空間、融入國家大局；具體內容則有所不同，一是體現三中全會的改革要求，二是因應國內外形勢變化具有更強的現實針對性。

改革是時代底色，也是三中全會核心精神。香港金融要上新台階，必須抓住改革這個「牛鼻子」。何副總理提出香港要進一步深化金融改革創新，不斷提升金融競爭力，做到「準確識變，科學應變，主動求變」。這個「三變」講法，與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍有關香港要「主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革」的說法相呼應，進一步表明中央對港的改革要求。

當今世界金融格局加速演變，香港確實要通過改革，加快傳統金融業務與金融科技深度融合，創新金融產品架構與服務流程，推動香港金融升級，增強資本市場包容性和吸引力，激發和適應各類市場主體的新訴求，加強香港金融在國際舞台的競爭力。

對外資釋放積極友好信號

中國雖是全球第二大經濟體，但內地金融並無直接對外開放。香港作為中國的世界級國際金融中心，最重要功能就是吸納國際層面的資本，通過香港的金融平台進入內地市場，既參與內地建設，又分享經濟增長紅利。面對國家擴大開放及香港股市樓市低迷的形勢，香港更需引入更多外國資本。何副總理講話中，對外資釋放強烈的積極友好信號：

一方面強調中國大陸經濟穩定向好，中央將支持更多優質企業到港上市和發行債券，持續優化及拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，穩步提升國債在港發行規模，支持香港鞏固、提升全球離岸人民幣業務樞紐地位。這表明國家為香港金融業高質量發展提供源源不斷動能，香港具有其他國際金融中心沒有的、與中國經濟相關的金融機遇。

另一方面，支持香港拓展國際金融合作，營造國際化營商環境，積極與世界各金融重鎮攜手，吸引更多國際資本、一流機構和人才來港展業興業。這也讓外界看到，中國鼓勵外資藉香港成熟且優化的金融平台，順暢進入內地市場分享紅利，並為此提供方便。

全力保障香港金融安全

美國竭力遏制中國；香港作為中國的國際金融中心，不可避免會受衝擊。美國不僅不斷有聲音威脅要打擊香港聯繫匯率，而且對港實行「長臂管轄」，企圖在港制裁其所指稱的敵對國家。香港金融安全因而備受關注。何副總理的講話不止一次強調金融安全，這是他去年視頻講話所無的重點。何副總理向全世界發出強而有力的宣示，中央全力以赴為香港金融穩定安全提供充分支持和保障。

具體來說，香港的金融安全應該包括兩方面內容：一是保障香港金融體系安全，如國家龐大的外匯儲備是香港抵禦外來衝擊聯繫匯率的強大後盾；二是保障香港的外資安全，中國有強大意志和國力保障進入香港的外資不受外來威脅，中國不會允許香港出現俄羅斯在瑞士存款被凍結甚至被侵佔的情况。

香港必會超越新加坡

新華社報道何副總理的講話，精要明瞭、重點突出，最能反映中央看法和態度；其中特別強調習近平主席和中央政府關心重視香港發展，中央從國家戰略全局高度來定位香港國際金融中心發展。這一點最需重視。何副總理的講話提醒我們必須始終牢記：金融是香港「命脈」，更是「國家所重」。強國建設不能沒有金融強國建設。國家雖有多個金融中心，但唯有香港才是中國的世界級國際金融中心。香港作為金融強國建設戰略支點的定位，任何內地城市都不能相比，更無法取代。

明確這一點，就能夠更深入理解和準確把握3個要點：一是何副總理的3個建議，都是圍繞香港國際金融中心的戰略定位提出；二是金融乃香港核心競爭力，國家支持香港「八大中心」建設，國際金融中心是八大中心之首，是中心中的中心；三是香港落實三中全會精神需分清主次先後，鞏固提升國際金融中心地位是重中之重，其他工作不能與之等量齊觀。

過去一段時間，新加坡在全球金融中心排名第三，超越香港。不少輿論說新加坡將取代香港的國際金融中心地位。這肯定不可能。試問中美之間發生金融戰，新加坡會站在誰一邊？香港又會站在誰一邊？這個問題的答案一目了然。中國支持香港還是新加坡的國際金融中心地位，答案也不言自明。

中國對世界經濟的影響舉足輕重，香港金融超越新加坡是歷史必然，惟不能以此滿足。2024年全球金融中心排名，位居第三的香港得分749，第二位的倫敦得分750，兩者僅差一分。香港和倫敦都實行與國際接軌的普通法制度，都有國際一流營商環境和國際網絡，但兩地背後實力支撐的彼消此長之勢，愈來愈突顯。隨着支撐香港金融中心的中國大陸經濟體量和能量持續增大，香港的排名和影響力完全有條件超過倫敦。這應是香港國際金融中心建設的重要目標。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]