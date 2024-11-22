田方澤：不需要破地獄 但需要思考生死教育

生死教育的缺席與困難

回想自己讀書的階段，似乎沒有接受過生死教育。中小學先後就讀於天主教和基督教學校，略略接觸一些宗教理念，模模糊糊地知道天堂、地獄，但畢竟重點是要做好人好事、敬拜上帝，不是死亡。後來在中學任教逾10年，任職於無宗教背景的學校，更似乎沒有討論。

​翻閱教育局的《價值觀教育課程架構（試行版）》（2021），也沒有談及生死教育的部分。直接談及「死」的，是第一學習階段（小一至小三）的生活範疇學習建議：「認識人的生命歷程：生、老、病、死等，不浪費及珍惜所有」，建議於小一、小二實行。只屬36項建議的其中一項，其重要性可想而知。

​其他相關但又不相關的部分，例如在「家庭生活」的部分，多番提出學習關心家人、尊重長輩、如何面對家庭逆境等，更恐怕不會有太多學校用死亡作為例子。

​我們想像年輕人朝氣勃勃，死亡似乎很遙遠。但事實上，進入近代社會，人們預期壽命雖然比過往高，人們與死亡的距離卻沒有減少。不如說，面對人口老化、長期病患、罕見病、意外和自然災害、突如其來的疫症等，我們與死亡的距離更近。學童可能也有家中照顧有長期病患的年長者的經驗，應如何理解衰老？如何談及死亡？如何面對家人的過世？現在的處理方法仍是以情緒困擾相關的事後輔導為主，但為什麼我們不事先為學童做好準備？

但在學校推行生命教育，確實是困難的。閱覽鄰近地區的資料，包括內地、台灣、日本等，雖然愈來愈多人關心生死教育，但整體而言，老師仍抱避忌心態。傳統中國文化中忌諱談死，不論在家庭或學校，難以光明正大的討論，以免不吉利。

​另一方面，談及死亡不免牽涉生死觀、道德觀等課題，在宗教學校，可能只集中介紹該宗教的一些看法，不會介紹和接觸其他宗教和思想對死後世界的看法，如果學生不信該宗教，就基本上沒用。一些生命議題，例如墮胎、安樂死等，更不止香港，在世界各地仍爭議不斷，如何在學校討論，沒有共識。

實務上，課程緊迫沒有空間是其一，談論死亡也確實考驗教師功力。我們未必掌握每一個學生的經歷，容易誤觸他們與親友別離的傷痛，如無法梳理情緒，課堂恐怕難以繼續，更會引發其他問題，以及更多事後輔導的工作。至於談論死亡後學生如何回應、如何透過死亡教育鼓勵學生面對生命，都需要更專業的知識和技巧。

近年坊間一些機構——一些更是辦學團體——增加生死教育服務，安排講座、參觀殯葬設施等，學校能否在繁忙的日程中，安排學生使用相關服務？教育局能否提供資源、開辦相關培訓，引導老師發展教學和思考？如果忌諱直接討論死亡，老人照護、善終服務、醫學上的紓緩治療、預設指示等，也可以是很好的切入點。

同樣是人生必經階段，我們談論生、談論病，但很少談論老與死。我們不需教學生如何破地獄，但也有很多值得討論、必須討論的課題。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]