羅健熙：體總改革成效須讓公眾看得到

體總陋習得到正視

檢討報告審視了體育總會在六大範疇是否已執行《守則》規定，並列出77個體育總會在這些範疇達到「全面執行」及「部分執行」比率。其中，「董事會管治」為50.78%；「誠信管治」為67.24%；「選拔運動員」為59.19%；「教練及裁判員管理」為44.65%；「會籍管理」為67.25%；「一般行政事務」則有63.89%。這些數字看上去實在不好，個別項目（如檢討遴選政策、遵守上訴聆訊規則）「沒有執行」比例更高達八成。《守則》內條文看上去其實沒有太多新鮮事，很多都是日常機構管治／企業管治中常見項目。不過放諸體育總會，他們過去多年或許對這些事全無關注，積陋成習的情况在檢討報告中總算得到正視。

民主黨在今年施政報告建議中，亦有對港協暨奧委會及各體育總會的管治和運作問題着墨。我相信需要「驗身」的不止各體育總會，港協暨奧委會本身也絕對需要就其自身架構、組成、職能等檢討改革。

檢討成效仍看實踐

回說《守則》內文，部分明顯是對近年常被詬病的部分作出回應，在方向而言是值得鼓勵的。可是，這類機構管治的條文都是比較一般性而且有頗大的演繹空間，即使全部達標也不代表不同的問題都會得到解決，實際上仍需要透過各體育總會日後的實踐才看到這些檢討有否成效。

例如關於體育總會董事長期擔任該職位的情况，《守則》亦有規範，1.3.4提到：體育總會應訂定董事的最長任期和年期。例如可以參考目前國際奧委會制訂相關的原則，擔任同一職務的任期不超過3或4個連續任期，即12或16年；而年齡則不超過70或75歲。如果體育總會決定允許某成員超過最長任期，則應訂定競逐連任的所需資格，以確保體育總會內所有符合資格的人員都有平等的機會。

這些規定類似政府委任法定機構或諮詢架構等公職的「六六原則」（一個人最多擔任6個職位、同一公職最長6年），惟2022年亦曾有媒體報道，有223人任同一公職超過6年、9人擔任多於6個公職。而且這些安排亦容易「走盞」，例如連續任期達到上限後暫停一下「過冷河」，下一屆又可以重新開始計算。當然，任期長短也許不是最大的問題，但當體育總會持續出現不同爭議，而那些董事又長期任職，公眾就會質疑他們是否有心做好崗位了。

這部分亦關係到屬會的會員資格問題，因為體育總會的董事由屬會投票選出，哪些屬會有資格投票、有多少「殭屍屬會」就成了公眾焦點。《守則》內關於會籍調整的部分只有一句——「5.7.1 體育總會應該以透明公正的方式擬定適當的會籍等級調整程序，包括提升和降低會籍等級。」單單說要有「透明公正」的方式而沒有具體例子，相信難以令公眾改觀。

至於前文提及方力申與泳總就運動員參賽資格的相關事宜，主要在《守則》3.8「放寬運動員參與遴選和/或比賽的資格」中作出回應。3.8.1提到，「體育總會應考慮本身資源及情况，認真考慮採取可行的措施，放寬某些參選條件、選拔標準或建立相應制度以處理這些特殊情况。」

「認真考慮」4字對我而言是重中之重。簡而言之，即使最後沒有相關措施也不代表違反規定。我理解不同運動項目有不同情况，特別例如是隊際與個人比賽的差異。但對於像田徑或游泳這些單純是以速度、距離分勝負的項目，我相信可以訂立更明確的參賽標準，讓更多運動員即使沒有加入某些屬會或是完全獨立個體也能參賽。

以上所舉出的幾個例子，只是以市民較關心亦較易理解的部分出發，指出《守則》有局限。而這些局限、主觀判斷和彈性在《守則》內的其他部分亦時有出現。

觀乎檢討報告的「執行率」，很多體育總會過去都未有關注亦沒有訂立這些最基本的程序和機制，《守則》應能協助他們與時並進，重整為一個較現代化的管治。但是過去引起市民關注的事情，往往出現在一些歷史悠久、規模較大的體育總會上。我相信這些體育總會本身已有一定的架構和既定程序，《守則》內這些原則性、一般性的機構管治用語能對他們帶來多少改革，還是需要觀察。這觀察不單純是看兩年後的「達標率」，而是讓公眾看到實際的變化。

至於港協暨奧委會自身有否什麼檢討和改革，以及如何加大對運動員的資助，如何引入企業資助本地體育發展等，仍然是市民拭目以待的課題。

作者是民主黨主席

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