陳帆川：為何傳媒唱不衰特朗普？

特朗普2016年勝選後，主流傳媒遭廣泛批評，指它們在選舉期間不斷地幫語出驚人的特朗普免費造勢。特朗普每說一句話，無論左翼還是右翼媒體，幾乎都會立即發一篇稿。媒體缺乏處理「瘋狂」候選人的經驗，以如實報道為由，將是非判斷交給公眾，讓特朗普賺盡曝光率。

傳媒其後對於言論同樣惹火的馬斯克亦照辦煮碗，熱烈報道。但8年下來，即使兩人的言論仍然是流量密碼，新聞媒體已學懂小心翼翼地處理，避免淪為傳聲筒。主流傳媒幾乎每隔數天便出現二人的負面報道，網上反對二人的呼聲也甚高。

美國緬因大學傳播與新聞學教授Michael J. Socolow近日在非牟利網媒The Conversation撰文分析，指傳媒在過去幾年，明顯已竭盡所能向讀者呈現特朗普的真面目，選民不可能仍然蒙在鼓裏，「我猜幾乎每個美國人都知道，特朗普目前是一名戴罪在身的犯人」。

明知備受爭議 仍心甘情願投信任票

他認為，特朗普坐擁7000多萬選票，很多支持者肯定是明知他備受爭議，仍心甘情願投下信任一票，「你可以肯定地說，數以百萬計明知特朗普對民主和憲政構成威脅的美國人，仍選擇投票給他；一些曾遭侵犯的女性，即使知道他曾侵犯女性，也很可能會投票給他；一些如實繳稅的守法老闆明知他逃稅，也投給他……這不是新聞媒體的錯，它們已經履行職責。」

Socolow指出，需求層次理論或許能夠解釋選民的決定。新冠疫情對經濟的打擊，令很多美國人惶惶不可終日。相較之下，特朗普的行為與道德，對民主和憲政的打擊，遠遠及不上三餐溫飽、有瓦遮頭來得重要，「許多美國人似乎把票投給了一場記憶——特朗普在任時的廉價世界」。

統計學上的偽關係

筆者想起了統計學上的偽關係（Spurious relationship），簡單來說，特朗普在任時美國未開始通脹，不代表因為有特朗普才沒通脹。兩者可能純屬巧合，並非因果關係。但對普羅大眾來說，觀感勝過冗長的理論和解釋。

香港百物騰貴，樓價下行，有人說是國際大環境構成，跟本地政治的關係只是偽關係，當然也有人說是真關係。但對大部分人來說，孰真孰偽可能皆沒關係，有什麼及得上三餐溫飽、有瓦遮頭重要呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]