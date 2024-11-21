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洪雯

洪雯：城市規劃需順應時代發展（三）

【明報文章】土地是一切社會經濟活動的載體。香港彈丸之地，土地資源尤為珍貴；但因制度和政策上的局限，過往未能充分善用土地資源，土地因此成為長期以來社會經濟發展的制約因素，我們錯失了很多發展機遇，亦引起了諸多社會矛盾。

新一屆政府上任兩年，在土地發展方面大刀闊斧修改條例、引入改革，為土地發展鬆綁，值得稱讚。但若要配合香港未來發展的需求，我們尚有多方面的改革急需推進。作為這一系列的第三篇，本文聚焦土地發展行政審批模式的改革。

土地發展行政審批模式亟待改革

去年，立法會完成了與土地發展相關的6條重要條例的修訂，理順並大大精簡原本極其繁複、疊牀架屋的土地發展法定程序，發展過程有望顯著提速。但是，修例並未觸及香港土地開發的另外一個深層次矛盾，即政府行政審批模式上的分散和低效——而這是香港土地發展舉步維艱的另一個關鍵原因。

在過往多年，香港土地發展的審批程序變得日趨複雜。大多數情况下，一個單一的發展項目，可能涉及多條條例，被多個局和其下的多個署管轄。某些複雜的大型項目，可能需要得到多達四、五個局及下面的十幾二十個署和處的許可，項目申請人需「跑衙門」求審批。而不少時候部門之間缺乏協調和統籌，各部門從自己的專業和評判角度出發，以自己不犯錯、零風險為本，不顧項目是否能推進，不同部門給出的意見甚至互相矛盾、牴觸，項目申請人成為不同政府部門之間的「磨心」，疲於奔命，一年一年蹉跎歲月，成本亦因此飈升。

其實，香港公務員體系素來以高效廉潔著稱，但在過往10多年出現了怕犯錯的心態，主要原因是政治環境惡劣，官員動輒得咎。為阻撓香港的發展和特區的管治，反對政營不斷對政府施政提出「官商勾結」的質疑，當政府嘗試推動某些產業，或協助某些企業發展時，便會被扣上「官商勾結」的大帽子，被大加批判。故此，特區政府往往刻意與商界，尤其是大財團保持距離；在審批發展項目時，格外審慎。我自己曾見過一些案例，前線公務員在審批項目時，僵化甚至荒謬地理解工作守則，力求做到300%保險，而項目能否做成，不在其考慮範疇。結果，項目自然一拖再拖。

建立具體明確的審批機制 提升效率

施政報告提出，未來將大力精簡土地發展程序，要求所有審批部門處理申請時擔當「促進者」角色；早前的立法會發展事務委員會上，發展局長亦提出希望同事在審批項目時「三思而後行」、「從申請人的角度思考」。我很認同這些措施，但我認為，除了上述指導性原則，我們需要有實際、明確的機制，去改變公務員同事的心態和文化，讓同事有擔當、敢做事。對此，我有以下幾點建議：

第一，針對每一類型的項目，指派一個政府部門作為項目統籌機構，甚至指派一名官員，擔當類似項目經理的角色，協調不同部門意見，避免出現各部門的意見互相牴觸、申請人無所適從的情况。

其次，明確政府在收到發展申請後，必須給予回應的時間限制，並限制政府對發展申請提修改意見的次數。比如，每一輪申請，各部門必須一次提出所有修改意見，而不是分成多次回覆，每次提一小部分修改意見，不停把申請打回頭。

第三，可考慮參考立法會「公共申訴辦事處」，建立一個上訴機制，讓項目申請人可就延誤、刁難個案進行上訴，由各決策局跟進，對那些追求自己零風險而拖慢項目發展的公務員作出警告，甚至懲罰。同時，亦可考慮設立獎勵機制，推動敢擔責、想做事、能做事的公務員上位。

土地發展行政審批體制改革的極佳示範

我在《城市規劃需順應時代發展（一）》一文中，談及有物流企業向我求助的個案。該企業希望在物流用地上拓展大宗商品加工貿易，但改劃、改地契、補地價、申請牌照歷時經年、蹉跎歲月。

早前，我就該個案向發展局長甯漢豪求助，得到甯局長的積極回應，連同3個局、2個署，一起與企業會面，共同商討，並迅速得出解決方案，將整個申請過程從24至33個月，壓縮至大約9個月完成。企業滿意有關結果，並向我表示，將會盡快開展生產，在港探索大宗商品生產、貿易、物流分銷、金融服務的增值鏈條。

今次政府的回應迅速、到位，一來通過跨部門協調，共同解決問題；二來亦向企業明示及承諾了回應有關申請所需的具體時間，值得稱讚。而這亦體現局長所言，土地規劃審批過程並非「鐵板一塊」，有很大的改善空間。這一案例，對日後香港土地發展行政審批體制改革、以及城市規劃如何協助產業落地香港，均作出了極佳示範！

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

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