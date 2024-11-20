劉慧君：三權全歸特朗普下的移民及墮胎權

料更嚴厲驅逐非法移民

在特朗普的移民政策下，首受針對的肯定是非法移民。特朗普承諾把非法移民驅逐出境，而規模將會是美國史上最大。按官方數字估計，美國有過千萬名非法移民。他們主要是簽證逾期居留，或從邊境非法入境。值得注意的是，目前近半的非法移民受到不同政策保護，使他們免被遣返，亦可合法工作。例如，那些被指吃貓狗的海地移民，就是受「臨時保護身分計劃」（TPS）保護；從小就被帶到美國的無證移民，則在奧巴馬時推的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）得以合法居留；數千名在美港人，亦以「延遲強制離境計劃」（DED）暫留。不過，相關政策均是以行政命令通過，繼任總統可隨時撤銷。

每屆政府皆有遣返非法移民，即便是奧巴馬和拜登也不例外。問題是特朗普在上屆任期時，以雷厲風行的方式，突擊非法移民聚居和工作地方，造成人心惶惶。縱然遣返行動勢在必行，但規模有多大則仍有待觀望。畢竟，有關行動費用高昂，美國政府還要與遣返國確立協議。再者，可預料部分移民一旦被遣返，將會申請難民庇護。屆時特朗普有否資源執行，會否執行過度引致反彈，其他國家會否配合，都會影響遣返行動的成效。

除了非法移民外，任何不受特朗普歡迎的人，不論是合法移民，甚至是非移民者，統統都可以受其政策打擊。回顧特朗普首任上場不久，即推行「穆斯林禁令」，禁止來自多個穆斯林國家的人入境美國。在該禁令下，即使持有綠卡居民亦一度被拒入境。其他持有旅遊、學生、工作等合法簽證的，統統都被禁入境。特朗普明言會重推相關禁令，而禁令除帶有宗教仇恨外，實看不到有任何政策目的。

最令人憂慮的是，特朗普定必執行嚴格的邊境政策，對尋求庇護者影響至極。上屆特朗普執政時，曾實行「零容忍」政策，強行把尋求庇護者的兒童與父母分隔囚禁。此外，「留在墨西哥」（Remain in Mexico）及《第42條法案》（Title 42）這兩項政策，迫使尋求庇護者在墨西哥等待庇護申請，甚至將他們直接遣返原居地。這些舉措都被指違背國際法下「不遣返原則」（non-refoulement principle），剝奪了人民尋求庇護的權利。

邊境問題向來是美國的燙手山芋，拜登掌政時，有共和黨政客把大批尋求庇護者，送到民主黨州份，令邊境問題擴展全國。這謀略使反移民不再僅是共和黨人的立場，淺藍亦慢慢走向淺紅陣營。當全國瀰漫着反移民的情緒下，不難預料特朗普會採取比上屆更嚴厲的措施，令社會上最弱勢的尋求庇護者，進一步被邊緣化。

削弱墮胎權的可能手段

墮胎權會否進一步受到限制，亦為外界關注。必須強調，支持墮胎權不是主張無限制墮胎，而是爭取Roe v. Wade中所確立的標準，即胚胎可在母體外存活前，墮胎與否屬自由選擇。特朗普作為推倒墮胎權的最大功臣，但觀乎選舉結果，此議題意外地沒有為特朗普選情造成負面影響。毫無懸念，賀錦麗勝出的全是支持墮胎權的州份；但沒有墮胎禁令的，特朗普亦攻下12州，當中包括在大選公投中通過保障墮胎權的4州。

即便如此，主流社會普遍擁護墮胎權。外界憂慮特朗普或會推動聯邦墮胎禁令，使全國墮胎均為非法。然而，要立聯邦禁令，必須由國會通過。儘管共和黨掌參眾兩院，但仍未能在參議院取得三分二控制權，這使民主黨參議員可以透過拉布（filibuster）戰術，阻撓法案通過，故推聯邦禁令可能性不高。

另一個可能削弱墮胎權的手段是，政府限制取得墮胎藥物的途徑。目前，若在受限制的州墮胎，則需要前往墮胎合法化的州份，或是透過視像醫療及郵寄方式，取得墮胎藥物。現時後者為絕大多數人採取的方法，但特朗普政府可以限制墮胎藥必須由使用者親自領取，以增加墮胎困難。而這做法不需要國會通過，是共和黨最有可能收緊墮胎權的手法。

人權本應為一種普世價值，放諸四海應皆同一準則。當人權變成一種意識形態，淪為政客爭權的手段，這是美國人的悲哀。

作者是自由撰稿人

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[劉慧君]