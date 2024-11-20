呂志堅：積金易回應明報狄志遠文章

首先，自推展「積金易」項目以來，積金易公司一直以最大力度監督承辦商電訊盈科企業方案（電訊盈科）。在推出「積金易」前，積金易公司及電訊盈科分別委聘審計師及獨立顧問就「積金易」進行各項獨立評估及提供客觀保證。獨立評估確認系統已準備就緒，絕非如狄議員在其文章中所指「未經完善測試下倉卒推出」。

積金易公司在「積金易」推出後一直密切監察「積金易」的運作情况，因此知悉個別僱主及僱員使用「積金易」處理供款和其他強積金計劃行政工作時遇上困難。就狄議員提及的個案，積金易公司在較早前已直接接觸全部相關僱主並積極跟進，故此完全掌握每宗個案的處理進度，絕大部分的個案都已經完成處理，剩餘的我們亦正在積極與相關僱主跟進中，務求盡快解決問題。有關的行動皆反映我們對個案的重視，絕非狄議員文中所指「仍未正視問題的嚴重性」，更加沒有「企圖淡化事件」。

對於文章指控平台系統出現混亂、遺失客戶文件，甚至有指積金易公司高層要求中介人「噤聲」等，我們重申這些指控完全與事實不符。文章提及的很多論點，包括受影響的僱主和僱員人數，或是涉及的供款金額都是嚴重誇大。文章指「積金易」要求中介人「噤聲」，亦僅是全無證據的片面之詞。針對遺失客戶文件的指控，我們正跟進及檢視當中相關受託人傳遞客戶文件至積金易公司的過程中是否有延誤，或在流程上是否出現了問題。而根據資料，有關文件的申請已經全數處理好。

「積金易」團隊一直認真處理供款及基金買賣的行政要求，惟亦需要有充足及符合系統要求的相關資料，方可有效處理有關事宜。至於所謂已收取的供款「歸零」，據我們了解，只是已收取的供款未能及時顯示於平台上用戶頁面。「積金易」團隊已個別就每宗個案跟進，並進一步加強宣傳工作及提升服務，竭力協助用家適應及掌握使用平台。至於個案涉及的索償要求，如評估後證實因平台處理不當而引致損失，積金易公司會按既定機制處理，適當賠償。

狄議員在文中指，受託人會收到額外「獎勵金」。我必須強調有關的說法是十分不恰當。在構建「積金易」初期，考慮到首批加入至「積金易」的受託人（即5間「先行者」）需要負起額外的技術要求和成本，故在立法會已批出的撥款中，預留2.1億元用作支援該批「先行者」，以應付相關數據清理及轉移工作。有關的款項是屬一次性財政援助，並非所指的「獎勵金」，更絕無讓計劃成員當「白老鼠」之意。有關事實已載列於兩份立法會財經事務委員會的文件中，狄議員作為立法會議員，務必先弄清事實，以免誤導公眾。

「積金易」作為一站式處理強積金行政的平台，是一個極為龐大的系統，亦沒有任何先例可供借鑑，因此在運作初期出現個別技術磨合的情况是難以避免的。雖然相關個別事件並非源自於系統問題，但任何會影響僱員強積金權益的情况都不能接受，積金易公司及「積金易」項目承辦商電訊盈科企業方案責無旁貸。

狄議員在文章建議的跟進行動，積金易公司已一直跟進中，包括詳細檢視平台的系統，一旦發現異常情况會即時找出原因及加以修正；積金易公司已經指示承辦商進一步提升整體服務水平，以符合用戶的需要。積金易公司會繼續竭力監督承辦商跟進個案，確保有關情况獲得解決及避免同類事件再次發生。

（編者按：文章標題為本報編輯所擬）

作者是積金易平台有限公司行政總裁

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[呂志堅]