劉銳紹：情到狂時誰能諫 久居北塞任縱橫？——從APEC、G20及「47人案」看中國如何內外兼顧

（1）美國來勢洶洶但也混亂

——美國新班子還未上台，馬上引起爭議的是「特朗普亂點鴛鴦譜」，不少人選都有負面新聞在身。例如獲提名防長的海格塞斯被指性侵女士；富商馬斯克的角色更有人治色彩。專門研究美國總統交接的美利堅大學商學院院長馬奇克甚至質疑，特朗普也許根本沒有對官員人選作背景審查或諮詢眾議院。可見他難以吸納各界嘉賓賢達、雅士文豪、豁達鴻儒入閣，更難出現百鳥振羽、人才鼎盛的局面。

——值得注意的是，在APEC和G20會議上，除了中美兩大軸心分別進行合縱連橫之外，其他國家也各自靠攏和圍爐取暖，形成「兩軸多線」的格局。况且，有些國家同時在中美及其他友好國家之間互相穿插，不會只把利益放在一籃子之上。以秘魯為例，歡迎中國投資它的錢凱港，同時跟美國太空總署簽署合作諒解備忘錄，研究探空火箭。東南亞一些國家的領袖與習近平會面後，又與區內鄰國研究如何合作抗衡中國，又跟美國拓展關係（例如美日韓三邊會議）。這是近年愈來愈突出的國際態勢。

——可見，美國不忘廣泛樹立國威，以為一朝得志，利益就施然地順手得來；但它的能力和意志已不能全面，內部也欠政令亨通，逐漸失去智慧和聰明，以及穩健和志氣高昂的鴻圖偉略。中國應趁此機，吸收反面教訓，沒有的要想辦法有，失去的想辦法尋回，才能凱旋勝利，啟迪國人，強國興邦。

（2）中國怎樣保護國與民利益？

——中國一面既要防外（尤指西方國家），但又以繼續擴大國際影響，這就像國際象棋，要有超卓的棋藝和啟動高明的策略。有意見認為，中國擴展拉丁美洲市場，在美國後園增加壓力，可分散美國在中國周邊的圍堵工程。從理論和策略而言，可以說得過去；但從現實角度，那就值得商榷。中國內部經濟不景，已是一大困難，如今對拉丁美洲調撥的資源，不少是從非洲的項目轉移的。換言之，非洲的若干投資半死不生（救不了就是浪費），而在拉丁美洲則要耗費更大的投資，才能具備威脅美國的規模。這不是單靠宣傳，口念之乎者也，搖搖筆鋒就可以成功的。

——回過頭來，雖說美國要晃動中國的地維天柱（語出文天祥《正氣歌》：「地維賴以立，天柱賴以尊」，指國力民心），最後拖垮中國，但只要中國在這些方面不斷鞏固就行了。試想，吾國吾民一起敏而好學，可縱深發展，睿智持恆，家業天成，凡夫俗子也會心悅誠服。

——因此，眼前不能忽視內地的社會民情。近日接連發生惡性傷人事件，例如珠海駕車撞人襲擊案（35死43傷）、無錫工藝職業技術學院斬人案（8死17傷）、昨天剛發生的湖南常德永安小學開車撞學童案（暫未有死傷數字）。官方已聚焦「八失人物」（投資失敗、工作失業、生活失落、情感失意、關係失和、心態失衡、精神失常、年少失管），但關鍵不單是杜絕這類向社會報復的事件，還要從源頭解決問題。

——每當我思考怎樣才能讓中國雄視天下、麒麟躍天的時候，都感到百般滋味。我愛中國的風物人情，到杭州西湖，我會探訪橋畔的岳王墓、殘雪盈橋的湖心美景，拿起古書，靜讀《孟子》之見，朗誦范仲淹《蘇幕遮》的「碧雲天，黃葉地，秋色連波，波上寒煙翠」。這些人文和天地情懷都是延續我的感情細胞的元素，很多人都想保留下來；假如一旦消失，如何維繫大地恩情呢？

記得小時候，家人希望我學醫，光耀杏林，或者戴上福耀門庭的烏紗帽；但我力有不逮，因為我這個書獃子不是傑出人才。不過，我從中領會了一點，官方要興建卓然盛都、廣廈豪廷，就必須珍惜所有人的心，一顆幼苗也預兆着未來堅實的大樹。

（3）民主派47人「初選案」

——此案昨天宣判，民間普遍感到判刑過重，司法界則各有看法；西方國家高度關注，有意見認為是「政治事件多於法律案件」，內地和香港官方當然感到「依法辦事，處理適當」。各自表述和表態，改變不了事態，包括案件本身和日後在香港內外的反應。無論如何，令人浩嘆的內耗、難以舒展的愁眉、尋求解決辦法的困難和努力，都是拋不開的苦惱。

在沒有足夠討論空間之下，我忽然記起與此案無關的另一宗案件。控罪是「創辦非法政黨」，「以文字為叛國之宣傳」，案中人被判入獄13年。其間，多名外國知名科學家、教育家、學者為他求情，但都無功而回。不久，支持他的人士刊登了一篇文章，指出「最淺薄的見解，莫如把民主主義看作是資產階級的專利」，「民主主義乃是人類社會進步的一種動力」。

也許大家對這宗案件沒有什麼印象。對呀！很多人都忘了。此案發生在1932年10月，被告是中國共產黨第一位領導人陳獨秀，替他求情的包括德國科學家愛因斯坦、美國教育家杜威和英國哲學家羅素；不肯釋放陳獨秀的是當時掌權的蔣介石。

——在近代的香港，也有類似事件，只是角色不同而已。1952年，香港《大公報》被當局引用《煽動條例》審訊並勒令停刊半年。時任中國外交部長周恩來向英國駐華代辦交涉，《大公報》12日後復刊。

從官方的角度，上述案件無比較基礎，因為性質不同。不過，從民間的角度則有異同；異是不同的定性，同是由官決定法律的尺度。我無意簡單比較，但從處理民情的角度看，關鍵是怎樣吸收經驗教訓，是堵塞？還是着眼於達到疏浚的效果？

——人們無法影響眼前事態的發展，但大家都想找到共同解決問題的方法，應付眼前的短期形勢，更重要的是長遠的久安，千萬不要出現「情到狂時誰能諫，久居北塞任縱橫」的情况。所以，官方雖然不願把同類事件基本劃線或結案，但值得思考除非有公眾明顯可見的新動向，否則日後在具體行動上，可以用寬鬆的政策處理官民關係。

從宗教和心理學的角度，人們會分清官方的裁決和民間的裁決、條文的判斷和良心的判斷、現實的審判和歷史的審判。讓這些心境自然而平和地存在、交流，是未能梳理民情之前最能減少情緒碰撞的方法。倘能如此，香港才能恢復光澤鋒芒，人才方能脫穎而出，匡時濟世，翱翔萬里，迎接朝暉。

寫這篇文章之前，剛好經過半山區的嘉慧園，嗅到一陣桂花開在藍天下的芳香。香港，始終是香的。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]