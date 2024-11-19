狄志遠：積金易亂象叢生 當局推卸責任令人憤怒

目前已知約7000名僱主客戶受影響，涉及超過10萬名僱員，每月供款金額過億元。有保險中介反映，積金易平台不但遺失大量文件，更拖延處理供款及基金買賣。更嚴重的是，不少僱員發現強積金供款「歸零」，有公司80名員工的7月供款延至兩星期前才能查閱，而8至10月的供款至今仍未能顯示。另有400人的企業員工因帳戶顯示零供款，誤以為公司出現財政困難，甚至向勞工處投訴，嚴重影響企業聲譽及員工士氣。

然而，積金易的回應令人不敢恭維。當局聲稱系統「大致運作暢順」，已處理超過6萬宗交易，問題僅源於「承辦商員工未完全掌握系統操作」。這種輕描淡寫的態度令人憤怒。雖然許正宇局長表示已責成各方盡快解決問題，但積金易仍堅持「指控與事實不符」，並以「個別事件」來淡化問題的普遍性。

最令人質疑的是，政府斥資49億元建立的系統，竟在未經完善測試下倉卒推出，更撥出額外獎勵金予保險公司配合，結果卻讓市民淪為白老鼠。積金易雖聲稱已處理95%供款，但受影響員工至今仍無法正常查閱帳戶或處理投資。這些延誤造成的投資損失，究竟由誰承擔？

更令人憤怒的是，有投訴指積金易高層在收到投訴後，不但不思改進，反而透過相關公司施壓要求投訴人「噤聲」。雖然積金易否認此事，但這種處理手法已嚴重影響公眾對機構的信心。當事人向積金局反映問題數月，卻只獲回應「IT部門未能解決」，完全推卸責任。

政府須採以下5行動

政府必須立即採取以下行動：首先，成立專責調查小組，徹查整個事件來龍去脈，追究相關人員責任；其次，要求積金易詳細交代所有受影響個案的處理進度，並向受影響公司及員工合理賠償；第三，全面檢討積金易平台的設計及運作，確保類似事件不再發生；第四，加強對承辦商的監管，提升客戶服務質素，並設立緊急應變機制；第五，定期向立法會匯報改善進度，確保整個系統能真正發揮應有功能。

強積金關乎數百萬打工仔的退休保障，絕非「個別事件」可以輕輕帶過。政府不能再互相推諉，必須正視問題並採取果斷行動。作為市民代表，必定繼續追究到底，確保市民的權益得到充分保障。期望當局能拿出誠意，給予社會一個合理交代，而不是繼續推卸責任，敷衍了事。

積金易是一個攸關廣大市民退休生活的重要平台，我們絕不能容許其陷入混亂。政府有責任確保制度穩健運作，保障市民利益。現在是時候拿出魄力，徹底解決問題，重建市民對這個系統的信心。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]