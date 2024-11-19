歐陽五：夜騎開封 「開」與「封」之間還有更多彈性空間

「夜騎開封」源於今年6月，4名鄭州女大學生為了品嘗開封灌湯包，從鄭州騎行50多公里奔赴開封。她們的騎行短片在網絡平台發布後，引發跟風熱潮。直至11月，騎行人數愈來愈多，逢周末，成千上萬大學生騎着共享單車在夜間湧上鄭開大道，成為一道獨特「風景」。

內地近年來掀起「特種兵式旅遊」，以其高強度、高效率、低成本備受年輕人追捧。從北京到天津騎行125公里的「鐵腿大學生」，到合肥騎行至南京的大學生，再到鄭州開封兩地之間的騎行大軍……「花最少的錢收穫最豐富的體驗」，是青年的性價比之選。說走就走、探索未知，結伴同遊、瀟瀟灑灑，又對青春期的學生們構成別樣吸引力。筆者如若年輕一些，說不定也會加入這場冒險、新奇的活動，畢竟，「欲買桂花同載酒，終不似，少年遊」。

但是，個體層面的自發行為，疊加規模效應，則會演變成公共事件，也必然會對他者、社會乃至自身帶來外溢影響。

一開始，官方對此持開放、支持態度。開封敏銳察覺到「青年流量」的到來，順勢敞開懷抱，設置專供鄭州夜騎大學生停放共享單車的區域，清明上河園等景區接連官宣對「夜騎特種兵」免票，交警加班夜間值守為學生騎行「保駕護航」，一些沿途市民自發「投餵」為學生補給能量。不少中央級和地方媒體也都為此事叫好。

事件的轉折點發生在11月8日，當晚，騎流量達到高峰，量變引起了質變。大學生騎行隊伍匯入鄭開大道，延綿數十公里，從鄭州到開封方向部分路段完全被騎行大軍佔據，造成嚴重擁堵，有司機吐槽「平時一小時的車程現在三小時也到不了」。夜間光線昏暗，自行車隊碰撞或摔倒風險高發。夜騎高峰後，滯留開封的共享單車大量堆積，開封地標建築大樑門被共享單車層層「包圍」，無法通行。一些景區及公共場所，也睡滿了累倒的大學生。

9日，當地交通部門宣布對鄭開大道非機動車道實行禁行措施。三大共享單車平台發布聯合公告呼籲減少長途騎行行為，並限制超區騎行。與此同時，清明上河園宣布採取限流措施，萬歲山武俠城呼籲先預約後出行。15日，美團、哈囉單車暫停在鄭州的共享單車服務。

前後政策反差並非不可理解

管理方的態度，看起來是先「開」後「封」。前後政策反差並非不可理解，踩下「急煞車」維護民眾生命安全與保障社會基本秩序，皆屬必要。

但是，在先「開」後「封」之間，可否留出政策「協調」、「潤滑」的過渡空間？比如，文旅部門、交警、共享單車企業與騎行活動發起者，鄭、開兩地相關方可否提前溝通，合理佈局騎行路段、通行人數？如果提前分流，有序錯峰，則不僅能「托底」學生們的青春激情釋放，也可為地方文旅業發展探出一條新路。

「雙贏」考驗治理精細化與科學化

青年與城市管理者之間，彼此需要更多的理解與配合。大規模夜騎，帶來的城市公共管理成本不低，大學生需從中習得對他者的影響限度。對青年的「心血來潮」，管理者的初心可見並不想潑冷水。只是，「雙贏」確實考驗治理的精細化與科學化水平。將溝通前置，預判局勢，早做準備，則本可以創造一個經典的「雙向奔赴」案例，而不是「失控」狀態下的政策急轉。

近年來，中國高度關注社會治理。二十屆三中全會提出健全社會治理體系，要求「完善共建共治共享的社會治理制度」，「提高市域社會治理能力」。

一方面，常態化下，如何更有彈性地滿足民眾多元化訴求？網傳河南一些高校為了學生安全採取「封校」措施，「一刀切」式做法並不可取。近來惡性事件多發，更給社會治理的精細化、人性化敲響了警鐘。

另一方面，在文旅業大發展的背景下，如何接住隨時可能蜂擁而來的「流量」？是對城市全方位綜合治理能力的大考。從淄博、哈爾濱、開封再到下一個城市，能否接住、接好這「潑天富貴」，不僅看運氣，更看實力。

「開」「封」之「火」，有值得斟酌之處，也提供了前「車」之鑑。

作者是時事評論員

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[歐陽五]