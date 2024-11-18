明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
嚴浩

嚴浩：不要活在幻覺裏

【明報文章】最近有一位香港導演接受BBC專訪時，認為香港的價值觀變了，已經沒有創作和言論自由，所以，他也沒有辦法拍他的黑社會電影。這真不知從何說起，不是嗎？《九龍城寨之圍城》不久前才在香港和內地上映熱賣，電影裏的黑社會為爭地盤打到飛起！

再回顧這位導演的光輝歷史，在過去20多年，拍出了《槍火》、《PTU》、《黑社會》一批火花四濺的黑社會電影，還憑着這些電影獲得金像獎。我也看不出，這裏面有哪一部，放在今天的香港，是沒有辦法拍的。

講到人權和自由，這位導演可以公開發表這樣的言論，也正好體現了香港的言論自由。這位導演曾獲得多項電影榮譽，卻多次以個人理由拒絕參加某一頒獎禮，也體現了他的自由。他覺得陷入人生低潮，有機會去外國拍戲，但又選擇留在香港，同樣是一種自由。相信他也明白，無論去到哪個國家，都不會有不受法律限制、可以隨心所欲的「自由」，只不過他在訪問中沒有講出來而已。

把事實從謊言中分開是一種能力。從前真相難求，今天的互聯網上充斥很多很多所謂「真相」，我們要從眾多「真相」中挖掘真正的真相。不近人情，舉足盡是危機，所以請不要隨意說類似——「我和香港失去靈魂」這種情緒話，這句話入耳顯得善良單純，言者可能無心，但聽者卻可能想起馬丁路德金曾言：「世上沒有比真誠的無知和有良心的愚蠢更危險」。700萬人對時局的理解、對歷史的認知不可能同言者一樣。

港產片陷困境 因缺乏原創性與資金

現時港產片陷入困境，並不是因為什麼「政治因素」，而是缺少創意，缺少原創性，加上社會經濟影響，也缺少資金。不過，也有可能被某些類型片所困，譬如黑社會片，我們的電影習慣美化黑社會，創作人如果只留戀「義氣」這個環節，很難賦予這種類型片一個新高度，陷入低潮在所難免。又說回來，不管是之前大賣的《毒舌大狀》，還是正在影院播放的《焚城》和《破‧地獄》，都是原創作品，票房好得很。只有創作人站高看遠，才能開創港產片新的時代。

每個人都是萬事萬物中的一環，萬事萬物永遠處於變化中，與其滿腹牢騷怨天尤人，不如走出思想牢獄，起碼讓自己活得真實一些，坦然一些。

作者是導演

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[嚴浩]

上 / 下一篇新聞