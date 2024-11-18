嚴浩：不要活在幻覺裏

再回顧這位導演的光輝歷史，在過去20多年，拍出了《槍火》、《PTU》、《黑社會》一批火花四濺的黑社會電影，還憑着這些電影獲得金像獎。我也看不出，這裏面有哪一部，放在今天的香港，是沒有辦法拍的。

講到人權和自由，這位導演可以公開發表這樣的言論，也正好體現了香港的言論自由。這位導演曾獲得多項電影榮譽，卻多次以個人理由拒絕參加某一頒獎禮，也體現了他的自由。他覺得陷入人生低潮，有機會去外國拍戲，但又選擇留在香港，同樣是一種自由。相信他也明白，無論去到哪個國家，都不會有不受法律限制、可以隨心所欲的「自由」，只不過他在訪問中沒有講出來而已。

把事實從謊言中分開是一種能力。從前真相難求，今天的互聯網上充斥很多很多所謂「真相」，我們要從眾多「真相」中挖掘真正的真相。不近人情，舉足盡是危機，所以請不要隨意說類似——「我和香港失去靈魂」這種情緒話，這句話入耳顯得善良單純，言者可能無心，但聽者卻可能想起馬丁路德金曾言：「世上沒有比真誠的無知和有良心的愚蠢更危險」。700萬人對時局的理解、對歷史的認知不可能同言者一樣。

港產片陷困境 因缺乏原創性與資金

現時港產片陷入困境，並不是因為什麼「政治因素」，而是缺少創意，缺少原創性，加上社會經濟影響，也缺少資金。不過，也有可能被某些類型片所困，譬如黑社會片，我們的電影習慣美化黑社會，創作人如果只留戀「義氣」這個環節，很難賦予這種類型片一個新高度，陷入低潮在所難免。又說回來，不管是之前大賣的《毒舌大狀》，還是正在影院播放的《焚城》和《破‧地獄》，都是原創作品，票房好得很。只有創作人站高看遠，才能開創港產片新的時代。

每個人都是萬事萬物中的一環，萬事萬物永遠處於變化中，與其滿腹牢騷怨天尤人，不如走出思想牢獄，起碼讓自己活得真實一些，坦然一些。

作者是導演

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[嚴浩]