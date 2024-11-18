劉夢熊：民族大義高於香港內部事務

一國兩制包含3層次

第一，是為了「維護國家的統一和領土完整，並考慮到香港的歷史和現實情况」，所以在香港特區實行一國兩制，有利於鞏固和提升香港的國際金融、貿易、航運中心地位，保持香港的獨特優勢。

第二，一國兩制本身是鄧小平為解決台灣問題而提出來。歷史的發展使香港、澳門先於台灣實踐了這個偉大構思，因此香港特區的一國兩制發展狀况，客觀上對台灣起到垂範、樣板作用。北京涉港系統及香港特區政府對香港的各種政策措施，必然要顧及是增加了一國兩制對台灣的吸引力，抑或強化了台灣對一國兩制的抗拒感。

第三，當今世界號稱社會主義國家只有中國、越南、朝鮮、古巴、老撾，國際上其他逾百個國家基本上都是實行資本主義制度。因此，香港是否真的「保持原有的資本主義制度和生活方式」（《基本法》第5條），不僅涉及香港的管治和對台灣的示範，而且牽涉外部世界觀察中國與不同社會制度國家和平共處及「構建人類命運共同體」的誠意。做得好固然有助消除「中國威脅論」；做得不好卻會增強「中國威脅論」。

問題在某些人缺乏認知

綜上所述，民族大義高於香港內部事務！問題在於近年某些人缺乏這樣的認知，令一國兩制動搖、變形、走樣。

例如香港著名愛國商人、已故全國政協副主席安子介在生前強調：「港人治港，最重要是港法治港。」但在2019年，當時的香港特區政府卻推出了有「內地定罪，香港交人」格局的《逃犯條例》修訂，客觀上拆毁一國兩制防火牆，引起廣大港人的強烈疑慮，嗣後矛盾升級，衝突加劇。到頭來，台灣民進黨趁機提出「票投國民黨，台灣變香港」的殺傷力頗大的競選口號，令民進黨蔡英文高票連任台灣地區領導人，導致台灣當局和民眾對一國兩制漸行漸遠。

又例如基本法第26條明確規定，香港特區「永久性居民依法享有選舉權和被選舉權」。而在2021年3月11日全國人大通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，特區政府則制定了實施細則。結果，香港回歸以來在歷次立法會、區議會選舉中均得到五成至六成選民支持的泛民主派人物，在重重關卡下實際被剝奪了被選舉權，於立法會和區議會成了「零議席」。

又例如，2022年8月2日美國眾議院時任議長佩洛西竄訪台灣，香港特區政府高官、立法會議員忽視基本法裏外交大權屬於中央的規定，沒有參考內地省、市、自治區黨政領導人恪守分際、靜候中央表態的做法，居然個個「反美鬥士」上身，將香港當成「反美前哨陣地」，爭先恐後發表慷慨激昂的反美聲明，還動員建制派團體到美國駐港總領事館前大肆示威。結果換來的是如今美國將香港定性為「海外敵對勢力」，及可能關閉香港駐美3個經貿辦，令香港的國際金融、貿易、航運中心地位受到嚴重衝擊。

毫無疑問，忘記了「民族大義高於香港內部事務」的教訓是深刻的、代價是慘痛的！

常言：事情有大道理、有小道理，小道理要服從大道理。須知「人在做，天在看」，一國兩制是香港特區在做，台灣在看，世界在看。就講區議會選舉：特區政府在執行上搞「三會（滅罪會、防火會、分區會）提名」，實際上排除了得到半數選民支持的泛民主派在區議會的議席，形成「清一色」的「愛國者治港」。然而，區議會投票率由2019年的71%斷崖式跌到2023年的27%之外，對於已實現地區領導人、立法委員、市長縣長、縣市議員均經自由選舉產生的台灣而言，人家肯定對香港特區如此「清一色」的一國兩制不敢恭維！

鄧小平有名言：「中國要警惕右，但主要是防止『左』。」堅決糾正「一左二窄」錯誤傾向，完整、準確、不折不扣地落實《中英聯合聲明》和基本法，才能夠保持香港的繁榮穩定，才能夠對台灣「和平統一，一國兩制」作出良好垂範，以及對中國與不同社會制度國家的和平共處、構建人類命運共同體作出應有貢獻！

作者是百家戰略智庫主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉夢熊]