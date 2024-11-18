明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉夢熊

劉夢熊：民族大義高於香港內部事務

【明報文章】從鄧小平到習近平的一國兩制構思，是前無古人的偉大實踐。它的內涵其實包含3個層次：

一國兩制包含3層次

第一，是為了「維護國家的統一和領土完整，並考慮到香港的歷史和現實情况」，所以在香港特區實行一國兩制，有利於鞏固和提升香港的國際金融、貿易、航運中心地位，保持香港的獨特優勢。

第二，一國兩制本身是鄧小平為解決台灣問題而提出來。歷史的發展使香港、澳門先於台灣實踐了這個偉大構思，因此香港特區的一國兩制發展狀况，客觀上對台灣起到垂範、樣板作用。北京涉港系統及香港特區政府對香港的各種政策措施，必然要顧及是增加了一國兩制對台灣的吸引力，抑或強化了台灣對一國兩制的抗拒感。

第三，當今世界號稱社會主義國家只有中國、越南、朝鮮、古巴、老撾，國際上其他逾百個國家基本上都是實行資本主義制度。因此，香港是否真的「保持原有的資本主義制度和生活方式」（《基本法》第5條），不僅涉及香港的管治和對台灣的示範，而且牽涉外部世界觀察中國與不同社會制度國家和平共處及「構建人類命運共同體」的誠意。做得好固然有助消除「中國威脅論」；做得不好卻會增強「中國威脅論」。

問題在某些人缺乏認知

綜上所述，民族大義高於香港內部事務！問題在於近年某些人缺乏這樣的認知，令一國兩制動搖、變形、走樣。

例如香港著名愛國商人、已故全國政協副主席安子介在生前強調：「港人治港，最重要是港法治港。」但在2019年，當時的香港特區政府卻推出了有「內地定罪，香港交人」格局的《逃犯條例》修訂，客觀上拆毁一國兩制防火牆，引起廣大港人的強烈疑慮，嗣後矛盾升級，衝突加劇。到頭來，台灣民進黨趁機提出「票投國民黨，台灣變香港」的殺傷力頗大的競選口號，令民進黨蔡英文高票連任台灣地區領導人，導致台灣當局和民眾對一國兩制漸行漸遠。

又例如基本法第26條明確規定，香港特區「永久性居民依法享有選舉權和被選舉權」。而在2021年3月11日全國人大通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，特區政府則制定了實施細則。結果，香港回歸以來在歷次立法會、區議會選舉中均得到五成至六成選民支持的泛民主派人物，在重重關卡下實際被剝奪了被選舉權，於立法會和區議會成了「零議席」。

又例如，2022年8月2日美國眾議院時任議長佩洛西竄訪台灣，香港特區政府高官、立法會議員忽視基本法裏外交大權屬於中央的規定，沒有參考內地省、市、自治區黨政領導人恪守分際、靜候中央表態的做法，居然個個「反美鬥士」上身，將香港當成「反美前哨陣地」，爭先恐後發表慷慨激昂的反美聲明，還動員建制派團體到美國駐港總領事館前大肆示威。結果換來的是如今美國將香港定性為「海外敵對勢力」，及可能關閉香港駐美3個經貿辦，令香港的國際金融、貿易、航運中心地位受到嚴重衝擊。

毫無疑問，忘記了「民族大義高於香港內部事務」的教訓是深刻的、代價是慘痛的！

常言：事情有大道理、有小道理，小道理要服從大道理。須知「人在做，天在看」，一國兩制是香港特區在做，台灣在看，世界在看。就講區議會選舉：特區政府在執行上搞「三會（滅罪會、防火會、分區會）提名」，實際上排除了得到半數選民支持的泛民主派在區議會的議席，形成「清一色」的「愛國者治港」。然而，區議會投票率由2019年的71%斷崖式跌到2023年的27%之外，對於已實現地區領導人、立法委員、市長縣長、縣市議員均經自由選舉產生的台灣而言，人家肯定對香港特區如此「清一色」的一國兩制不敢恭維！

鄧小平有名言：「中國要警惕右，但主要是防止『左』。」堅決糾正「一左二窄」錯誤傾向，完整、準確、不折不扣地落實《中英聯合聲明》和基本法，才能夠保持香港的繁榮穩定，才能夠對台灣「和平統一，一國兩制」作出良好垂範，以及對中國與不同社會制度國家的和平共處、構建人類命運共同體作出應有貢獻！

作者是百家戰略智庫主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉夢熊]

上 / 下一篇新聞