江玉歡：從人口學的角度看香港未來發展

探討趨勢社經影響 制定科學人口政策

要知道，從人口學的角度去探究一個地區的發展，不僅涉及到政府制定和調整人口政策、社會福利政策、教育政策、就業政策等，還直接影響着經濟及社會的發展與就業市場的供需關係。人口結構的變化，如勞動力人口比例、受教育程度等，直接關聯着長遠經濟增長潛力和勞動力市場的動態。從人口學的角度出發，深入探討香港未來的人口發展趨勢及其對社會經濟的影響，對於制定科學合理的人口政策至關重要。

根據香港特區政府統計處的數據，截至2024年年中，香港人口總數為753.18萬人，其中65歲及以上老年人口佔比達到21.37%，而0至14歲兒童人口佔比僅為11.87%。這種「倒金字塔」的人口結構如果不有效干預，則足以壓垮政府財政，甚至壓垮整個社會運轉效率。老齡化導致政府公共支出增加，特別是醫療和養老方面的支出。隨着老年人口的增加，長期護理服務和安老服務的需求大幅上升，但受限於公共財政和土地資源，資助名額的增加面臨困難。此外，老齡化還導致勞動力供給減少，影響了經濟增長潛力。如計算因照顧者要照顧長者而要離開職場，則會更加增大對經濟的損失。社會的經濟損失與此同時，香港還面臨着人口流失的問題。根據香港入境事務處的數據，香港過去5年流失了約19萬人口，其中不乏高端人才和專業人士。這不僅削弱了香港的競爭力，還加劇了勞動力短缺的問題。特別是在一些新興行業和關鍵領域，人才的缺乏限制了產業的發展和創新。

面對人口結構的變化，香港政府需要制定更加全面和長遠的人口政策。首先，人口政策應充分考慮其對稅收和財政的影響，與稅收政策、社會保障政策和財政政策相結合，形成協同效應。通過優化稅收結構、提高社會保障制度的可持續性和加強財政管理，應對老齡化帶來的財政壓力。其次，人口政策應關注不同群體的需求。長者問題和勞工問題只是香港人口問題的一部分。政府還需要關注年輕家庭、兒童和青少年等群體的需求，制定相應的政策措施。例如，降低年輕家庭的居住成本；加強教育資源的投入，特別是提升非技術或低技術人員的再培訓、實現全民終身學習、提高教育質量和公平性；推動青年創業和就業，激發年輕人的創新活力。

日本和中國東北的教訓

日本和中國內地東北地區的人口變化為我們提供了深刻的教訓。據日本內閣府的數據，日本65歲及以上老年人口佔比已超過28%，而出生率卻持續低迷。日本由於人口外移和老齡化問題嚴重，導致其國內不同地方出現房屋價格低迷情况。中國內地東北地區也面臨類似的問題。據國家統計局的數據，東北地區的人口流失問題日益嚴重，一些城市甚至出現了人口負增長。由於經濟轉型滯後和人口流失嚴重，東北地區近年來出現持續的經濟衰退和房價下跌。這種是典型的人口流失導致房地產市場供過於求，房價大幅下跌。同時，經濟衰退也加劇了人口流失的問題，形成了惡性循環。

對於以上情况，香港不應認為和自己無關，而應引以為鑑，採取積極有效的措施來應對人口問題。通過制定全面的人口政策、加強政府部門的協調合作、優化人才政策和推動大灣區人口流動等措施。同時，香港還應加強與國際組織和機構的合作，借鑑國際先進經驗，提高人口政策的科學性和有效性。

應設專門部門應對人口問題

為了更好地應對人口問題，香港政府應設立專門的政府部門或委員會，負責人口政策的制定、實施和評估。當前，香港人口數據的統計工作是統計處來承擔，然而引進人才補充本地人口的策略，卻是由勞工及福利局來發布，顯然人才問題涉及人口政策的深層次考量，這遠遠超出了勞工及福利局的職責範疇。實際上，人口問題不是簡單的統計學問題，也不是單純的勞工問題，而是涉及社會方方面面和宏觀發展的核心問題。真正負責人口學的部門，應具備跨學科的知識和技能，包括人口學、經濟學、社會學、公共衛生等多個領域。通過定期發布人口報告和預測，及時了解人口結構的變化趨勢，為政策制定提供科學依據。專門的人口政府部門也要加強與其他部門的協調和合作，形成政策合力。

最後，一個社會的核心是「人」，解決好「人」的問題，是我們解決更多社會問題的先決條件。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]