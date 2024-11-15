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周永新

周永新：正視觀念分歧 尋覓共融之路

【明報文章】「香港是多元社會，市民有不同意見十分正常。」不少高官在回應傳媒提問時，若然不想提供答案，就常說出以上一句話。市民對政府施政有不同意見，確是十分正常，因為市民各有自己的觀念和利益，不可能有一致的看法。

施政因時制宜 多向市民解釋

例如政府要提高公屋租金，相信公屋居民反對的居多，私樓租客則覺得公屋租金太便宜，政府加租有道理。除觀念和利益不同外，就算同一施政，例如政府推行垃圾徵費，市民和輿論在不同時間和情况，反應也可能前後矛盾——原先反對的變成贊成、贊成的變成反對。總言之，市民有不同意見十分正常，政府施政必須因時制宜，並多向市民解釋政府背後的道理。

不過，筆者發覺，近幾年市民所以對政府施政有不同意見，並非單純為了維護自己的利益，也不是因為情况改變了，而是由於不同的價值觀念和立場；而這些不同的價值觀念和立場，不僅成為政府施政的阻力，且妨礙官員與市民的溝通，成為和諧和共融社會的障礙。這樣，這些價值觀念和立場是什麼？筆者試舉以下具體例子說明：

市民對香港前景的兩種看法

第一，是對香港前景的看法。大致上，市民同意政府的說法，香港已「從亂到治」，不僅擺脫了修例風波引發的暴亂和破壞，並扭轉了新冠疫情遺留下來的蕭條和衰落，且在國家大力支持下，逐步走向「從治及興」。不過，對於香港的前景，市民看來仍未有共識，至於如何拼經濟、建未來，市民更是意見紛紜。

市民明白，香港的未來不能離開大灣區的整體發展，但香港如何在其中發揮作用，及如何延續和開拓香港原有的優勢，市民卻有不同意見。同樣，市民知道，香港的未來必須與國家的命運緊密連在一起，然而，國家的發展有中央的規劃，香港將來要走的路卻似乎誰也說不清楚，唯一知道的，是香港必須「識變、應變、求變」。

香港怎樣求變？看來現在有兩種看法：第一種看法，是部分市民認為香港應有自己的發展道路，不應完全依賴國家的指示，况且國家要顧及全國的利益和需要，不能單從港人的角度看香港的未來；他們認為，如果香港失去原有的特色和優勢，例如在金融、航運、貿易上擁有的方便和自由，香港便不能發揮應有的作用，也不能對國家作出貢獻。簡言之，這些市民的盼望，是香港必須保持原有的「獨特性」。

第二種看法，是部分市民認為，香港的未來必須配合國家的發展大局，並借助國家的力量以取得更高成就，及成功達到經濟轉型的目的；這些市民並非否定香港的優勢，例如香港的國際金融中心地位及健全的基礎設施等，但香港要發揮作用，首先必須確立自己在大灣區發展所扮演的角色，及在中華民族復興事業上所作的貢獻。簡言之，這些市民認為，香港絕對不能「獨善其身」。

港不能脫離國家發展大局 也不能失原有優勢

以上兩種看法看似對立，但只要仔細分析，就會看到分別只是不同的着重點，並非各走極端。這方面，筆者可用「一國兩制」的詮釋作個比喻︰關於「一國兩制」的看法，不少論者看重的是「一國」，認為政府做任何決定，必須首先聽從中央的指示，側重國家的領導，忘記了中央賦予特區高度自治的權力；另一些論者，看重的是香港的「兩制」，認為政府既擁有自行制訂政策的權力，中央就應避免干預，對香港的事務愈少意見愈好。其實，以上兩種看法都有偏差，因為《基本法》訂明，中央擁有香港全面管治的權力，也同時賦予特區高度自治的權力，所以沒有輕重的問題。

總括而言，香港的未來不能脫離國家的發展大局，也不能失去原有的優勢。

施政總有市民贊成、反對

第二，是對政府施政的態度。回歸以來，市民對政府的施政大致可分為以下兩種取態︰一方面，是對政府的決策表示支持，雖不至每項施政都贊成，但總是站在政府的一邊；另一方面，是對政府的決策持負面態度，批評多於讚賞，好像政府做任何事都是錯的。立法會和區議會改制前，前者稱為保皇黨，後者稱為反對派。

除本身的政治傾向有分別外，另一對政府施政所以有南轅北轍的看法，是由於各有自己的利益，特別是對政府推行的勞工福利措施，例如早年政府要訂立最低工資，或近日要增加法定假期的數目，僱主和商會團體多反對，認為有損香港的競爭力，僱員和工會組織則多贊成，認為現行保障不足，工人權益不被重視。這種勞資雙方對立的情况，雖非香港獨有，但看近日嚴重工業意外頻生，也難怪工人有這樣的感覺。

政府施政常常受到質疑，雖然原因不一，但與市民的價值觀念和立場也有明顯的關係。香港是否仍有「逢中必反」的人，看來只是極少數，但中央和特區政府無論做什麼，卻總有人看不順眼——他們認為，香港沒有民主和自由，政府施政就不是順民意而行，他們不會支持沒有民意為基礎的施政。要改變這些市民的價值觀念，看來不是一朝一夕的事，也不是簡單的宣傳和教育可以達到目的，因為「觀念是不容易死的」（ideas die hard）；筆者認為，現在可以做的，是讓這些持負面態度的市民，看到和感受到國家的成就和進步，及近日特區政府為市民福祉所作的努力，或許「看見就相信」（seeing is believing），可以令他們更多理解和接受政府的施政。

總括而言，政府推行的政策無法十全十美，市民總有正面和反面兩種不同意見，而政府的責任是向市民多作解釋，盡量吸納有助政府施政的建議，不應因反對者的價值觀念和立場與自己有差異，而把不同聲音置諸門外。

對香港特色和改革方向的兩種看法

第三，是對香港的特色和改革方向的看法。一向以來，香港給外間的印象是多元、開放、靈活、有規律。至於如何保持這些特色，並使香港邁步向前，現在有兩種不同看法︰不少市民認為，香港與內地交往愈趨頻繁，惟香港不能喪失原有特別之處，尤其是一向以來為人稱頌的開放和國際化特質，包括集會和與外國組織連繫的權利，及市民表達和創作的自由，更應得到重視，絕對不能失去。

不過，亦有市民認為，香港要保持原有特色，不能單以西方的一套為標準，况且今天國際環境風雲詭譎，香港在中華民族復興事業上也必須找到自己的角色和定位，所以單純強調香港的開放和自由，並不符合實際情况，只會令香港陷入無止境的爭拗和混亂，甚至不計後果的鬥爭之中。

香港無疑仍存在不少分化和撕裂，單是一句「多元」無法掩蓋市民中間的分歧，只有正視其中的差異，尋求縮窄彼此的距離，這樣才不至妨礙社會的發展和改革，使香港踏上和諧和共融之路。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]

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