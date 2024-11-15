劉慧君：美國民主黨大敗 源於政治短視

大佬政治種敗因

民主黨的慘敗，肯定是敗在重蹈歷史覆轍而不自知。民主黨的大佬文化一直存在，2016年時民主黨被「維基解密」踢爆，黨內高層傾向支持希拉里，故暗中操縱初選打壓桑德斯。到2020年初選時，多名屬民主黨內建制派的參選人早早在初選階段退選，並先後為拜登背書，有質疑這是為了集中票源扳倒桑德斯的手段。今屆初選，拜登同樣遭黨友等逼宮，包括重量級盟友奧巴馬及佩洛西。屢遭操縱的初選，自然難以反映選民聲音。久而久之，這樣的大佬政治令民主黨愈趨離地，使支持者愈走愈遠，種下今次大敗的惡果。

特朗普的選舉策略跟傳統共和黨不同，其並非爭取有錢人的支持，而是針對勞動階級。特朗普在過往選舉中都深得藍領白人支持，在這樣的前提下，他希望進一步擴大藍領選民基礎，除了固有的白人，亦致力爭取有色人種支持。最終，特朗普從民主黨手上成功搶票，令不少黑人與拉丁裔選民轉軚，成為他重掌白宮的關鍵。

諷刺的是，成功令特朗普翻盤的策略，並非其有過人的政治遠見。反之，同樣的選舉策略，多年前民主黨參選人桑德斯早已提出——長久而來，桑德斯都提倡爭取跨種族工人階級的支持，更一度為民眾帶來改革美國的希望。但他的政治理念被視為左傾，不被民主黨建制看好，認為其主張未能夠立足於主流政治，難以爭取中間派選民支持，因而於初選中屢遭打壓。特朗普取得壓倒性的勝利，除了反映民主黨短視的政治誤判，對昔日打壓桑德斯的建制大佬，更是狠狠地摑了一巴。

民眾求變 精英主義遭唾棄

更重是的是，民眾渴求改變，而民主黨自恃進步改革，卻往往固步自封，終日販賣美好。一直以來，民主黨選民都傾向選擇相信精英，冀他們能為社會帶來改變。民眾信奉精英的想法本無不妥，惟這些所謂的精英往往只有空談，沒有實際改革魄力與路線，使大部分人在現時制度下仍是苦苦掙扎。經濟作為今屆大選中民眾的首要關注議題，其使選民對民主黨的深層次不滿一次浮面，瞬間把民主黨推落政治深谷之中。

歷史總有偶然，昔日新冠疫情打擊全球經濟，美國亦不例外。拜登為了國內經濟，推行刺激措施理所當然，但無可避免造就通脹後遺症。俄烏戰爭進一步推高物價，拜登任內通漲一度創下近40年新高，終引致民怨四起。縱然客觀事實是拜登已把通脹水平壓下來，但大多選民仍選擇相信特朗普較有能力改善國內經濟。然而，特朗普的經濟政策屢遭經濟學家批判，指加徵關稅只會造成物價上升，進一步擴大通脹；而減稅亦只會更有利有錢人。按此分析，很難相信特朗普能夠為民眾帶來更好的經濟環境。

對於過往的支持者押注到特朗普身上，一般民主黨人都感到大惑不解，那是因為這班精英感受不了民眾已在絕路之中。即使在疫前，民眾大多都有感生活艱難，及後的經濟更令這份不安不斷放大，迫使不少選民拋棄精英主義，選擇孤注一擲——民主選舉就是他們絕地反擊的希望。轉軚的選民一般不會視特朗普為理想總統人選，僅視之為他們的代理人。於他們而言，加徵關稅或真的能夠把國外生產線搬回本土，創造就業；減稅則更是明顯直接，可增加每人的可支配收入；甚至是把移民大規模驅逐出境，則或可增加當地藍領就業機會。

對於支持者的躁動不安，也並非完全沒有民主黨人能夠洞悉。以「改變」為口號入主白宮的奧巴馬，其出席賀錦麗的造勢活動時，多次表示理解民眾想改變現狀（shake things up）的心態。可惜奧巴馬在執政期間，已慢慢由局外人變成黨內建制一分子——他與一般民主黨人一樣，僅不斷否定特朗普為改革的出路，卻無法指出票投民主黨之後如何能夠改善民生。奧巴馬某程度反映了絕大多數民主黨人思維，短視地認為只需複製上屆打倒特朗普的套路，選票便會手到拿來，大大低估了民眾求變的渴切，終為選民唾棄。

歷史沒有如果。即使一向支持民主黨的選民最終押錯了注，美國兩年後就有中期選舉，4年後又再有總統大選。屆時真的後悔，再重回民主黨懷抱也未嘗不可。畢竟民主選舉不是忠誠政治，其支持者放手一搏，另轉政治跑道求變，也是一種無可奈何下的政治賭博。

作者是自由撰稿人

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[劉慧君]