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鄧鍵一、李祖喬、曾仲堅、黃宇軒

鄧鍵一、李祖喬、曾仲堅、黃宇軒：回顧香港媒介與文化研究

【明報文章】時間回撥到2002年，當時香港大專界討論國際化如火如荼，一些學者感覺到，在重視英文書寫、側重國際學術期刊發表研究的趨勢下，本港的社會文化研究，特別是以中文發表的學術著作，可能再難有一席之地。因此，他們舉辦了第一屆「香港文化與社會研討會」，並出版了論文集《香港．文化．研究》。當時第一屆研討會的發起人，及該論文集的編輯，是呂大樂、馬傑偉、吳俊雄，3名都是德高望重的學者。

2010年左右，研討會由張少強、梁啟智、陳嘉銘3名學者接棒。那時候，大學國際化的影響已經成形。英文學術出版是主流，在國際化的主軸下，一些難以進入國際學術議程的本地研究題目，明顯舉步維艱。在當時的環境下，他們一直堅持籌辦這個研討會，更加顯得意義重大。

自2018年底開始，筆者4人有幸接手籌辦這個研討會，結果一辦就是3屆。本月初，第11屆研討會於香港恒生大學順利舉行。雖然這個研討會不是大型學術會議，但20年下來，透過歷屆研討會的講題及論文集（註），回顧前人的研究題目，也足以折射香港媒介文化研究的演變。

由於這個欄目側重媒介文化，我們特別着重回顧這些範疇的演化，以下是一些觀察：

從大眾到分眾

今天回看頭兩屆研討會的題目，彷彿還能透過文章感受到，以往流行文化、大眾文化的「風光日子」是怎麼一回事（雖然其實已經在走下坡）。那個時候，大眾文化還是很具體的一回事。學者們研究麥嘜（〈當麥嘜遇上文化研究〉，吳俊雄）、研究陳慧琳（〈偶像與香港文化英雄〉，馮應謙），背後意味着一個可以透過閱讀文本來分析整體香港文化的媒介環境。

之後，合拍片成為研究香港影視的冒起議題，「開放與局限」固然是當中的宏觀探討題目（〈開放與局限：中港合拍影片的過去與今天〉，陳嘉銘）。不過，同樣的產業，因應市場環境出現調節，「港產片」的招牌，邁向更龐大的內地市場，它們呈現出來，有幾多是香港身分，有幾多是國族身分，成為了延伸的討論問題（〈論電影《葉問》中的華人民族主義〉、〈論電影《葉問》中的殖民香港故事〉，張少強、羅永生）。然而，當合拍片與香港文化的關係糾纏難分的時候，《天與地》異軍突起，成為重要的分析資料，讓大家了解社會共鳴背後的情感結構（〈Is Our City Dying? 香港電視劇《天與地》與身分認同角力〉，周佩霞）。

同時間，新一代創作人，在一個娛樂產業底蘊深厚的地方，他們如何看待前輩留下的遺產，他們對創作、對創意工業的抱負跟前人有什麼不同，引起了馬傑偉和吳俊雄的興趣，透過訪問幾十名年輕創作人，摸索在一個已經分眾、網絡部落化的環境下，商業創作如何同時是一種後物質實踐（〈迎接香港普及文化的部落時代〉，馬傑偉、吳俊雄、鄧鍵一）。到了今屆研討會，莫哲暐也有匯報，他訪問年輕一代的電影工作者進入工業後，如何一方面適應電影生產場域的循習，同時嘗試在當中找到突破點，在固有的循習中嘗試新的實踐。

身分認同與價值轉化

身分認同從來是研究香港文化不可或缺的範疇。早在第一本論文集，已經有關於〈茶餐廳與香港人的身份認同〉（梁世榮）的文章。有趣的是，在同一本論文集，馬傑偉透過深入訪談提出，在人們日常生活經驗當中，中港身分不在於兩種身分的異同，而是一種動態的經驗，每個人都會從各自的生活環境，自行取捨兩種身分認同的不同部分（〈市井國族主義：重劃大陸與香港的文化版圖〉）。至於遇上北京奧運的期間，當然也吸引到學者了解「京奧」熱潮怎樣同時推升香港市民的國族認同（〈後京奧香港身份認同〉，馬傑偉、馮應謙、林萃光）。

2000年代中後期，連串保育運動，勾起了學者們探索香港市民，特別是青年價值轉變的研究方向，例如中區警署保育（〈歷史文化再造：中區警署建築群〉，谷淑美）、高鐵爭議（〈高鐵爭議中的邊緣化和融合想像〉，梁啟智），都成為了一時的分析課題。甚至乎，因應當時各種大大小小的社會運動，傳媒怎樣報道社會運動（〈大眾傳媒與社會運動的前世今生〉，梁麗娟），另類意識形態在網絡上掀起的爭議（〈本土右翼與經濟右翼〉，葉蔭聰、易汶健），也是關於媒介與價值轉變的探討課題。

變化中的新聞研究

過去20年的研討會，新聞研究一直佔有相當篇幅。如果以分析方向來說，新聞論述是重要的探討範圍。透過分析新聞論述，我們可以看見新聞呈現民意背後，怎樣涉及社會意識形態、政治經濟力量，及編輯室運作的互動，當中包括七一遊行的公共論述，怎樣呈現參與遊行的群眾是何種模樣（〈從民意激盪中重構香港政治文化〉，陳韜文、李立峯）；也有分析個別事件下的新聞論述（〈建構媒體範例：香港塌樹事故的新聞論述〉，陳智傑）。

除了分析新聞論述，也有學者透過跟新聞工作者深入訪談，以從業員的角度，了解新聞生產涉及的各種因素，例如意識形態、機構文化、科技變化等因素互動，如何影響新聞生產的形態，以至新聞機構的發展方向。例如在較早的時期，徐婉詩透過訪談，分析香港記者採訪內地新聞的點滴（〈香港記者的中國故事〉）。在即將出版的新一本論文集，陳智傑和研究伙伴也是透過訪談，了解不同傳媒機構怎樣回應數碼化的挑戰（〈香港新聞傳媒數碼化：科技發展與社會因素〉）。在本月剛完成的研討會，楊子琪匯報的研究，來自學者團隊，其中訪問年輕新聞工作者，了解他們怎樣適應一連串人事變動下的工作環境。

以上只是我們回顧過去論文集的粗疏整理。當然，香港文化與社會研討會經歷了11屆，共20多年的累積，上述只是鳳毛麟角。不過，這個回顧又足以告訴我們，面對學術生產國際化的大趨勢，幾名前輩一直堅持舉辦會議，提出關懷本地事務的問題意識，以本地讀者為分享對象，點滴累積，足以連貫香港社會文化的變遷脈絡，也是日後研究者繼續深化研究香港社會的重要材料。

註：除了書籍形式出版的論文集之外，部分文章曾經在《香港社會科學學報》以專刊發表，也有一些在香港中文大學新聞與傳播學院以電子文章形式出版。

作者鄧鍵一是香港恒生大學公共政策研究中心副主任，李祖喬是香港恒生大學社會科學系講師，曾仲堅是香港樹仁大學社會學系助理教授，黃宇軒是香港中文大學城市研究課程講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧鍵一、李祖喬、曾仲堅、黃宇軒]

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