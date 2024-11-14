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陳志豪

陳志豪：夏寶龍工商座談會的重要信息

【明報文章】不諱言，夏寶龍主任南下深圳會見工商界代表，是不能等閒視之的，整個安排釋出了多個重要信息。

開會時長前所未有 講話具體

一是依據港澳辦發布的座談會內容，夏寶龍主任的講話不是泛泛的，是十分具體的；講話內容不止於方向性，更是具有指導性和操作性。例如夏寶龍主任提出「要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模」、「用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等」、「積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察」等，都是很具體和實在的。正如港澳辦的稿件所指出，這次座談會的目的是「深入交流」，不是簡單的寒暄、表態、做做形式，否則也不用交流7個小時。記憶所及，中央官員會見香港單一界別，「馬拉松式」地開會7個多小時，是前所未有的，足以反映是次座談會的重要性、特殊性與實際意義。

二是突出「新」的急切期盼。從港澳辦的稿件可見，夏寶龍主任在座談會至少18次提及「新」字，當中又4次提及「創新」，我認為這不是無的放矢，是連中央也意識到香港工商界的創新精神與創新能力不足，未能有效開拓新產業、新業態、新動能，也就未能把握新機遇，作出新貢獻。我在這裏也舉一個例子，我曾經不止一次陪伴內地朋友在香港參訪，在參訪過程中，我也不止一次聽到朋友私下說，香港的商場彷彿十多年如一日，餐廳也是十多年如一日，商場與商場之間普遍缺乏差異性，10年前10年後也是同一個樣子，餐館的菜單也是10多年來沒太大變化。這種「停滯」或「食老本」的狀况，在內地的市場競爭環境基本上是不能接受的。自香港去年與內地恢復常態通關以來，大量港人「北上」消費成風，好些帶有偏見或落後於形勢的人，以為「北上」就是為了貪平，其實內地的產品及服務除了具備高性價比外，還能夠為不少港人帶來新鮮感，創新與高性價比結合起來才是深圳的獨特吸引力。事實上深圳很多飲食娛樂體驗，是超前香港的，在香港根本找不到。如果沒有新鮮感，沒有給予港人「嘗鮮」的體驗，只單靠「便宜」，是不會吸引那麼多港人持續「北上」消費的。

香港哪間創科企業具國際影響力？

甚至乎我們注意一下座談會的參加者，絕大部分也是房地產行業或傳統製造業的代表，這方面跟內地又是完全不一樣，在內地如果提及工商界，具代表性的成功創科產業是一定不會缺席。香港具備發展創科的一流條件，包括金融融資上的便利，資訊自由流通，中英雙語的市場環境，出入境自由，幾所國際一流的大學等，為何創科產業就是搞不起來呢？香港有什麼真正拿得出手，在國際社會真正具備影響力的創科企業？這又是個讓人着急的問題。

三是提出工商界的新貢獻。夏寶龍主任提出，「香港工商界和企業家要發揮國際聯繫廣的優勢，積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察」，記憶所及，這也是中央官員針對工商界提出的新期許，也是工商界未來大有可為的新領域。

四是強調工商界的愛國愛港光榮傳統。夏寶龍主任多次強調香港企業家的愛國精神，強調「國家發展好，香港發展好，工商界和企業家的事業就能發展更好」，向工商界代表強調「堅持以港為家、倚港興業」，相信是期望香港工商界更聚焦內地與香港的業務，推動企業發展與國家發展更深度結合。

習近平主席曾經說過，「中央既能把實行社會主義制度的內地建設好，也能把實行資本主義制度的香港建設好。」在「一國兩制」下，香港始終是個資本主義社會，工商界始終是推動香港建設的重要力量，工商界始終會受到高度重視及倚重，香港始終會是工商界的樂土。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、全國港澳研究會成員

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[陳志豪]

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