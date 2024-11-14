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陳帆川

陳帆川：特朗普當選是大新聞？這家媒體平台說不

【明報文章】美國大選是全球大新聞，也是大小媒體的兵家必爭之地，大家蜂擁發布即時消息，爭奪流量。不過，其中一家全球最大數碼平台竟然對這世界大事愛理不理，在大選日幾乎看不到相關報道，令用戶怨聲載道。這是什麼葫蘆賣什麼藥？

美國大選之所以造成四年一度的媒體流量大戰，因為入場門檻低，而經濟效益大。無論是大媒體還是自媒體、著名學者還是不學無術的直播主，只要講大選，流量滾滾來。媒體訂閱人數急增、內容農場廣告收入暴漲，而facebook靠競選團隊的天價廣告賺大錢，許多紀錄片都有介紹，已不是秘密。

不過，去年因應「Twitter之亂」而由Meta成立、每月活躍用戶突破2億人的社交媒體Threads，卻對大選愛理不理。許多美國用戶在平台上投訴，指在大選當日幾乎看不到有關選舉的最新消息，新聞動態上充斥舊文，很多都是三五七天前發布，完全無法跟其競爭對手X（前稱Twitter）相比。

有趣的是，Threads無人出來解畫，滿不在乎，似乎是故意為之，並非演算法算漏了什麼。Meta高層Adam Mosseri其實一早講過，Threads對於體育、音樂、時尚和文化等題目很感興趣，但不會鼓勵政治新聞，「我們並非要杜絕任何一種類型的新聞，但政治新聞是要加倍小心處理的話題。政治新聞已經在我們平台上出現，這沒關係，惟我們不想放大它」。

Threads主力講風花雪月 保持品牌潔淨

政治是最容易引人注目的題材，但對數碼平台來說是雙面刃。facebook、X和YouTube等平台淪為散播政治假新聞的渠道，受千夫所指。形象清新的Threads，在演算法刻意調低時效的重要性，減少新聞傳播，主力講風花雪月，可保持品牌潔淨。至於政治消息和網絡罵戰等「骯髒」事，就繼續交由facebook去講。

話分兩頭，網民是否仍然對政治罵戰樂此不疲，值得觀察。媒體界普遍認為，特朗普上台會催谷媒體銷量，因為讀者想看高質素報道。但《紐約時報》一名主理報章公信力的編輯卻大唱反調：「媒體在2016年後看到特朗普催谷效應（Trump bump），但在這個周期可能恰恰相反，變成特朗普拋棄效應（Trump dump）。」

不少網民在美國大選結果塵埃落定之後，於社交媒體上揚言，對未來4年「冇眼睇」，索性少看新聞，多看娛樂體育等無傷大雅的內容。講了好幾年的「迴避新聞」現象，會否變本加厲？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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