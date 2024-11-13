鄭泳舜：強迫劏房租戶遷出屬違法

我們不應姑息這些違法業主。劏房租管自2022年實施以來，已有400多名違規劏房業主或二房東受罰。其實按現有法例，任何人非法剝奪劏房租戶居住的單位，或涉及侵擾行為、停水停電等，一經定罪最高可罰款50萬元及監禁12個月。我們不應讓部分無良業主繼續欺壓劏房租戶，大家要齊心向這些業主說不。

筆者早前亦收到求助個案，也是遭到無理逼遷，還遭截停供水；租戶後來報警及通知差估署，最後拿回了多付的租金，但選擇搬走了。

上周本人於立法會提出「進一步完善房屋階梯」議案獲通過，當中發言主要提及目前房屋階梯最底層，即11萬劏房戶的狀况。其實，「有序取締劣質劏房」這項工作絕不容易。就現時坊間一些說法，筆者歸納了幾個觀點。

租客被逼遷 差估署房屋局須介入

（1）有業主以將推行簡樸房制度為由提早迫走租戶，這屬違法，只是藉口，業主或二房東這樣做毫無道德。劏房租管條例已訂明租客的租住權，不能輕易剝奪；如涉及「斷水斷電」威脅，這是刑事罪行，不能姑息。再者，簡樸房最低標準至今未有定案，當局在12月才展開諮詢，其後也會設立1年至1年半登記期，及1至2年寬限期，讓已登記的業主有時間改建，令劏房變為合規簡樸房。現在以改動劏房為由趕走租客是不可接受，租客有權控告業主。

筆者建議除了差估署展開調查，房屋局也要介入，看如何支援被逼走的劏房戶。在距離立法實施簡樸房制度前，估計會有不少亂象。當局宜做廣泛宣傳，說明業主或二房東哪些行為是違法、租戶可如何保障權益。

應就改動劏房設「樣板房」參考

（2）有說會有一至兩成業主退場，令租盤減少。筆者認為如屬劣質劏房，業主因不想改動及經營下去而退場，無可厚非；但請緊記他們與租戶有租約在身，口頭租約也算數，不能貿然趕走租客。目前已有一些公司湧現，推出居住環境較理想的劏房。最重要一點是，未來5年公營房屋供應已達18.9萬個單位，今年起每年有逾3萬個公屋單位供應；再加上2.1萬個過渡房屋，及明年陸續建成的3萬個簡約公屋，應對六成符合入住公屋資格的劏房戶（約6萬），我們是有足夠底氣去開始有序取締劣質劏房。

（3）有說改動劏房動輒需高昂費用，勢必轉嫁到租戶，租金一定會上升。筆者認為，目前簡樸房最低標準不是定得太高，如當局所說，七成單位只需輕微改動便合規。為免他日改動單位經費開支太多，或為保障業主也好，當局應與一些專業團體合作，像市建局的「招標妥」，就改動劏房提供「樣板房」及維修裝修價格參考，免得有業主以改動劏房開支甚大為藉口提高租金。

簡樸房標準 將來可調整

（4）有說改名為簡樸房就等於告別劏房嗎？認為簡樸房最低標準定得太低，仍有劏房之實。筆者要說明，改了名字不等於告別了劏房，這只是用作區分合規與不合規單位；而簡樸房最低居住標準，相信日後可調整。

（5）劣質劏房被取締，或有居民不願入住位於新界的過渡房屋或簡約公屋。筆者想說明：如租戶合資格入住公屋，到執行取締時可能已等到上樓；若仍未有公屋編配，可入住簡約公屋，不符入住公屋者則可入住過渡屋。屆時公屋供應上升，過渡屋住戶也會流轉到公屋；過渡屋變相成為「社會房屋」，就可以補底。總而言之，不應令受影響劏房戶無家可歸。

過去一年筆者舉辦「睇樓團」，部分九龍區劏房戶已入住新界過渡屋，大部分住戶反映居住環境改善了，空氣較好及小朋友有活動空間，藉小巴或巴士接駁，10分鐘已可到港鐵站。

總括而言，確立簡樸房制度，取締劣質劏房，不能一蹴而就，要有序推行；特別在執法那一刻，一定要有足夠房屋安置受影響住戶。而最重要是大家齊心推動，包括業主——試問你做了一個劏房出來，願不願意給你的子女或親友居住呢。當大家談論什麼是最低標準時，其實可以好簡單，就是你良心裏那一把尺。

作者是立法會議員

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[鄭泳舜]