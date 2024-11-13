聞正聲：改革發展屬社會共同責任 商界企業家應當積極參與

「貿易」和「經濟」是今年施政報告的高頻詞，分別出現了57和82次；其他與發展經濟有關的詞彙，例如「新質生產力」、「低空經濟」和「熊貓」等，則是首次在行政長官李家超的3份施政報告中出現；其中「低空經濟」在今年施政報告更出現多達10次。

從上述高頻詞可以看到，「經濟發展」明顯是今年施政報告主軸之一：令本港經濟持續穩定及健康發展，政府便能有更好基礎改善民生，令香港市民更有幸福感和獲得感。

工商界和企業家必須有所作為

針對「經濟發展」這個香港的重要施政方針，中央政府清楚表達全力支持的態度。特別是夏主任日前在深圳會見本港重量級商界代表時便表明，現時香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，同時也迎來新機遇。夏主任又提到，創新科技已成為推動經濟社會發展的主要力量，香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，而是必須大力推動創科發展、加大創科資源投入，壯大創科產業規模。

夏主任明確表明香港工商界是推動經濟發展的主力軍，香港工商界要堅定對香港和國家發展的信心，堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢，以實際行動詮釋愛國愛港。

夏主任的講話清楚說明，在推動香港發展的多個範疇中，都不可能單靠政府一己之力完成，工商界和企業家亦有責任共同推動香港經濟發展。李家超日前在某論壇致辭時表示，商界是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不止是旁觀者、評論員。香港工商界和企業家過去成功推動香港經濟騰飛，同時亦從香港高速發展中獲得巨大利益和社會地位。

今年施政報告中不少政策措施，是否能成功推動，工商界的積極參與是必不可少。舉一例子：施政報告提到政府會試行以「片區開發」模式發展北部都會區，工商界和企業家積極投標參與新發展區的開發和建設，必定有助加快推進北都建設。

除了香港工商界最「拿手」的土地開發外，夏主任在講話中亦提到「推動創科發展」。就此，施政報告提出發展低空經濟，為不少傳統行業例如飲食、物流業等提供新增長點。政府固然需為低空經濟搭建法規和基建等發展平台，然而若欠缺商界參與其中，又或商界被動不作為，本港低空經濟亦難以成功發展。

此外，施政報告提及打造香港成為國際黃金交易市場、建立大宗商品交易生態圈，及革新人才引進機制等。這些全都需要工商界積極主動作為，包括直接投資，及利用自身網絡促成外地企業落戶或世界各地人才來港發展等，令香港可以堅實地做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。至於政府即將公布的旅遊發展藍圖，亦同樣需工商界發揮創新思維去用好本港旅遊資源，令香港更好達至「無處不旅遊」目標。

政府與商界合作抓緊改革良機

今天，世界處於百年未有之大變局，既是挑戰，但更是機遇。特區政府「識變、應變、求變」，推動改革，大力發展經濟，香港工商界沒有缺席理由。事實上，這既是對工商界的重要信息，也是對香港社會各界的信息。香港每一個行業都應坐言起行，在各自領域積極尋求突破，同心協力抓緊變革良機。

作者是時事評論員

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