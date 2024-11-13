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2024年11月13日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：特朗普4年任內將會做什麼？ ／文：陳景祥
聞風筆動：北都片區開發計劃 中資企業料有大角色 ／文：李先知
劉銳紹：寒江浪起千堆雪 蓮花不肯嫁東風——從特朗普回朝和夏寶龍講話看政治生意經
聞正聲：改革發展屬社會共同責任 商界企業家應當積極參與
何喜華：盡快規管劏房起始租金
葉文祺、梁躍昊：起始租金事與願違 善用資源增添保障
鄭泳舜：強迫劏房租戶遷出屬違法
筆陣：特朗普4年任內將會做什麼？ ／文：陳景祥
【明報文章】常言道「有什麼樣的人民，就有什麼樣的領袖」。引伸下去，有什麼選民，就會選出什麼樣的總統。
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筆陣：特朗普4年任內將會做什麼？ ／文：陳景祥
聞風筆動：北都片區開發計劃 中資企業料有大角色 ／文：李先知
劉銳紹：寒江浪起千堆雪 蓮花不肯嫁東風——從特朗普回朝和夏寶龍講話看政治生意經
聞正聲：改革發展屬社會共同責任 商界企業家應當積極參與
何喜華：盡快規管劏房起始租金
葉文祺、梁躍昊：起始租金事與願違 善用資源增添保障
鄭泳舜：強迫劏房租戶遷出屬違法
聞風筆動：北都片區開發計劃 中資企業料有大角色 ／文：李先知
劉銳紹：寒江浪起千堆雪 蓮花不肯嫁東風——從特朗普回朝和夏寶龍講話看政治生意經
聞正聲：改革發展屬社會共同責任 商界企業家應當積極參與
何喜華：盡快規管劏房起始租金
葉文祺、梁躍昊：起始租金事與願違 善用資源增添保障
鄭泳舜：強迫劏房租戶遷出屬違法
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