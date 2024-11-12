韓成科：香港工商界人士座談會傳達4個重要信息

座談會出席者有中央有關部門負責人、行政長官李家超和多名司局長，及29名香港工商界人士，有很強的權威性和代表性。而在時間點上，正處於香港發展的重要階段。三中全會開啟進一步全面深化改革新征程，新一輪改革大潮破浪而至，香港亦進入了由治及興關鍵節點；但同時內部復蘇動力仍不足，外圍形勢變幻莫測——特朗普崔護重來，將對全球政經局勢帶來巨大影響。全球發展正處於十字路口，不少人都關心香港前景。

對工商界的激勵動員大會

在這樣的時間節點上，這次座談會的意義更加重要。座談會主旨很清楚，就是如何以實際行動推動香港更好發展、推動香港由治及興、助力國家高水平開放；對象很明確，就是香港工商界。可以說這是一場圍繞工商界如何助力國家和香港發展的座談會，也是一次對工商界的激勵、動員大會。聯繫夏主任講話，這次座談會向香港社會傳達4個信息。

一是傳達「發展是香港社會的主旋律」。這次座談會主題十分明確，就是發展，表明對於特區政府及香港各界，發展是當前壓倒一切的任務；面對內外環境發生深刻變化，香港更要堅定不移謀發展。香港是一個經濟城市，最大優勢和價值是作為國家聯通國際的生意平台，不是作為中西對陣的前沿陣地。中央希望香港各界更好地聚焦發展；一個搞政治的香港，對國家是沒有價值的。國家推動高水平開放，正需要香港發揮聯通國際、調動國際資源的角色。國家需要的是一個與國際有密切經貿聯繫、緊密合作的香港，而不是一個政治城市，更不是一個與西方國家日日劍拔弩張、唇槍舌劍的香港。未來香港應該多談生意、少講政治，聚焦發展。

政府與工商界 各有分工

二是明確提出香港工商界是香港經濟發展「主力軍」。什麼是「主力軍」？就是作戰主力的部隊，發揮着主要力量。香港是一個資本主義社會，自由經濟是香港發展的內在動力，香港經濟更多的是靠市場及商界推動。習近平主席在2022年七一重要講話中，提出要「不斷增強發展動能」。當中，特區政府是第一責任人，在經濟發展上負有首要責任；但工商界的配合，推動「釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，同樣是不可或缺。

夏主任以「主力軍」形容香港工商界，不但體現中央對香港工商界的肯定和期望，更表明在香港經濟發展上，特區政府和工商界兩者各有分工：政府負責政策制定、招商引資、規劃產業；工商界則負責投資營運、開拓市場、尋求合作。彼此相互支持配合，共同推動香港經濟發展。

三是夏主任特別提到要深入學習貫徹習主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關係；表明香港工商界必須認清楚自身發展與國家、香港發展的關係。習主席對寧波籍香港企業家的回信，最重要意義不單在於對「寧波幫」的肯定和勉勵，更是期望和推動，要求在國家改革開放中再建新功。這對於今日香港的工商界，同樣有啟示意義。

當年改革開放中，「寧波幫」及其他香港企業家，既為國家作出了貢獻，也成就了自身發展、成就了香港騰飛，取得「三贏」結果。現在國家開啟新一輪改革開放大潮，改革開放的力度更大、更全面、更系統化，所釋放的改革紅利更是不可限量。如何把握國家發展機遇？首要是有清晰認知，正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關係。

國家和香港是工商界的根本依靠，一榮俱榮，一損俱損。國家好，香港好，企業才會好，這是一個經過反覆驗證、顛撲不破的真理。工商界以實際行動助力國家高水平開放，支持香港經濟、特區政府，其實就是支持自身企業發展，就如當年的「寧波幫」一樣。

四是指明香港工商界如何發揮作用。香港工商界一向以反應敏銳、靈活應變見稱；惟面對波譎雲詭的政經形勢，如何助力香港發展，往往不得要領。夏主任在講話中提出了相當明確的期望，也是要求：從根本上，要對香港前景有信心，既看到挑戰，更要看到機遇，不要被社會上一些悲觀論所影響，因一時困境就失去信心；從心態上，主動識變應變求變，充分發揮一國兩制制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港，共同建設美好香港。

要求看清天下大局國家戰略

為什麼要強調「主動識變應變求變」？一個原因是隨着香港發展，利益以至思維都開始出現固化，一些企業習慣了傳統行業的「穩陣錢」，不敢也不願投入高科技、高增值產業；一些企業則失去了向外開拓精神，陷入利益固化藩籬。識變應變求變，就是要求工商界看清天下大局、看清國家戰略。

現在重點是推動新質生產力、高質量發展，香港工商界也要積極求變，配合國家戰略產業，在探索新產業上要有更大投入和推動。始終特區政府只能提供政策、土地支持，真正落手落腳的要靠工商界。

除了發展，夏主任更寄語工商界要堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，更要以實際行動詮釋愛國愛港。這些工作不單是特區政府責任，也是工商界及香港各界責任，這對工商界提出更高要求，要富而有仁、富而有德。

受益於政策紅利 也需有承擔

中央支持香港，一以貫之。在國家和香港發展中，香港工商界都是親歷者、參與者、受益者，未來中央各項挺港措施相信會陸續有來。香港工商界在受益於政策紅利的同時，也需有相應承擔，為國家、香港發揮更大作用，乘改革東風，抓時代機遇，繪發展新篇。這正是座談會傳達最重要的信息。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]