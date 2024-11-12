歐陽五：如何理解中美之間的「馬斯克變量」

馬斯克不僅在美國商界和科技界有巨大影響力，也與中國保持着密切的商業聯繫。可以說，他是少數能夠在中美兩國都具備相對信任基礎的企業家之一。不少輿論認為，他的商業帝國可能起到美國對華強硬政策的「緩衝器」作用，他本人也被認為可能成為中美溝通的「關鍵先生」。

中美之間的「馬斯克變量」能夠起多大作用，在未來一段時間值得觀察。

在華擁巨大利益 馬斯克處境微妙

首先，馬斯克在中國的巨大商業利益，是多大的政治籌碼。數據顯示，特斯拉（Tesla）位於上海的超級工廠，在今年第三季交付了181,883輛電動汽車，幾乎佔了特斯拉全球交付總量的40%。這座年產能力達到100萬輛的工廠，既是特斯拉全球最關鍵的生產基地，也是其在亞太市場的重要戰略支點。特斯拉在中國的巨大商業利益，令馬斯克難以忽視，甚至特朗普在競選時也反覆提及。

然而從特朗普競選言論來看，未來4年中美之間在經濟領域的緊張關係，可能會進一步升級，美國或許會出台更嚴格的對華貿易政策和更高的關稅措施。在此情况下，馬斯克及特斯拉在中美關係裏的處境，將十分微妙。

國內外都有輿論猜測，馬斯克可能利用其全球企業家的身分開展游說，在美方決策中加入更多現實考量，以避免傷害到跨國公司在華業務。但效果如何，同樣受其與特朗普可能存在的政治利益交換的影響。

其次，在新一屆政府中，馬斯克能有多少話語權，是一大變量。若馬斯克在中美關係裏提出更和緩的方案，有大機會在特朗普未來施政團隊中遭遇阻力；其是否能夠實質地影響特朗普政府整體政策框架，更是一個尚待觀察的問題。

早年，曾專注科技商業領域的馬斯克購買了社交媒體「推特」（現更名為X），對國際公共事務發表言論，最終助選特朗普……在外界看來，這名「掌控一切」的超級科技企業家似要將手伸向政治領域。

然而馬斯克似乎將終極的志向，置於尖端科技及移民火星等「星辰大海」式夢想，其投入大量精力和資源創建特斯拉、SpaceX便源於此。無奈其努力常受到民主黨政府掣肘。有理由相信，此番馬斯克支持特朗普，也是為了保護自己而「兩害相權取其輕」。比如馬斯克提出自己的願景，計劃兩年內向火星發射星際飛船，特朗普對此表示支持，並承諾在太空計劃中給予馬斯克更多支持。惟這不意味着馬斯克認同特朗普的所有主張，比如在氣候變化、電動汽車等政策上，兩者就存在巨大分歧。

因此馬斯克與特朗普之間除了合作，也存在博弈。前者能否在特朗普政府中發揮實質作用，也取決於特朗普團隊及其本人的意願，及馬斯克的政治智慧。

當下全球地緣政治衝突加劇、中美博弈愈演愈烈，其背後有種種深層次原因。其中，自然科學研究的停滯和科技進步放緩，導致勞動生產率無法提高，進而拖累全球經濟增長，是一個重要方面。增量不夠，各國只能爭奪有限的存量資源，進入痛苦的「全球內捲」。而美國作為全球科技領頭羊，卻將大部分資源投入到製造潛在衝突的軍費、可能重複建設的製造業、降低效率的「小院高牆」等。這不僅浪費寶貴資源，也阻礙科技進步和發展。馬斯克顯然看到這一點。

寄希望於「關鍵先生」 並不理性

除了在華有巨大經濟利益，馬斯克對引領性的科技的關注、受益於全球化的個人背景，使其對全球化主張有着天然認同。馬斯克的夢想——無論是在人工智能、航天領域的科技突破，還是商業帝國，都是超越國界的，不可能在關上美國國門的情况下完成。

應該看到：中美之間長年積累的深層次矛盾，以及美國囿於國內民意撕裂而導致的政策轉向，是一股巨大力量。在此形勢下，任何把希望寄託於某些人之上、希望一些「關鍵先生」挺身力挽狂瀾，都是非理性的。更何况馬斯克本人也有其複雜性，其對於未來特朗普對華政策影響的性質及大小，仍未可知。

作者是時事評論員

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[歐陽五]