阮穎嫻：美國大選 始終不離經濟因素

毫無疑問，這次選舉結果會成為日後學術界研究課題。不少評論用身分認同政治（identity politics）角度去解讀選舉結果。賀錦麗立場較傾向左翼，她以少數族裔女性加州檢察官的身分，希望爭取女性、少數族裔和有進步思想（progressive）的選民支持。相反，特朗普是典型白人男性，政綱強調美國利益優先的本土主義、反移民反墮胎等傳統保守價值觀。兩名候選人的對立十分鮮明。

我在這篇評論嘗試換個角度，從經濟政策方面解讀是次選舉。特朗普政綱提出要大幅減稅，包括將企業所得稅率由目前21%大減至15%，以刺激企業投資。果真實行，這個稅率比奧巴馬時期35%企業稅，減幅過半。賀錦麗則強調向大企業增加稅收，並向富人「動刀」，徵收高收入人士資本利得稅；另一方面她又主張向低收入人群提供救助補貼，並禁止商人抬高日用品價格等。

簡而言之，特朗普主張減少政府干預市場，賀錦麗則支持政府主導的財富再分配。這合乎共和黨與民主黨的基本經濟政策立場。

經濟榮枯 左右選民投票

我在4年前美國大選時，於本欄寫過一篇文章〈股市的「美國總統難題」〉（2020年7月21日）。裏面提到選民在投票時，會考慮當時經濟情况，以及哪個候選人提出的經濟政策對他們較有利。當經濟欣欣向榮時，選民普遍覺得可以憑自己雙手創造財富，自然不想自己辛勤努力的成果被政府徵稅奪去一部分。

相反，當經濟不好時，大家對未來無信心，想的不是要賺大錢，而是希望收入穩定、可以渡過難關。此時一個劫富濟貧的政府，對市民來說就像買保險一樣，就算不幸失業或生意失敗，都有政府養。因此經濟好時，共和黨勝算高；經濟差時，民主黨佔上風。

4年前的選舉，民主黨拜登鬥共和黨特朗普，投票日是2020年11月3日。同年初，新冠病毒肆虐美國，感染和死亡人數飈升，全國進入緊急狀態。選舉日時，全世界仍未有疫苗，病毒又繼續變種，即使能夠保住性命，也要憂心生計，怕保不住工作，手停口停。美國的經濟增長，由2019年2.6%，大插至2020年的-2.2%。在如此重大的不確定性影響下，美國選民選擇了民主黨拜登。

4年後的今日，美國經濟已完全走出新冠疫症陰霾。疫情後，2021年美國經濟增長強勁反彈至6.2%。隨後雖有供應鏈堵塞和俄烏戰爭爆發，令通脹率在2022年一度升至接近10%，迫使聯儲局連續調升利率，引發市場對美國經濟硬着陸的擔憂，但現在通脹已大致回落，美國經濟成功軟着陸，沒有出現衰退，失業率也在低位徘徊，消費者信心良好，預計今年經濟增長約2.5%至3%，其他發達經濟體望塵莫及。

在經濟穩定、市場樂觀的氣氛下，美國選民投票給共和黨特朗普，與上述理論呼應。

賀錦麗經濟政策太左 嚇壞選民

當然，我沒有去美國實地考察，也並不是說身分認同政治對選舉沒有影響。如果選民不關注身分認同問題，雙方競選團隊也不會在此議題上刀光劍影。我想表達的是：經濟議題同樣對選舉形勢起重要作用，在分析時不要忽略。

事實上，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的研究報告，是次大選美國選民最關注的不是移民、墮胎或種族不平等問題，而是經濟：超過九成共和黨支持者認為經濟問題非常重要，民主黨支持者也有接近七成。4年前選民最關心的也是經濟。所以我對這次選舉的解讀是：賀錦麗太左的經濟政策，嚇壞美國選民了。

最後，很多人都觀察到，當選舉結果出爐，美國股市上升。選舉翌日，特朗普鐵定勝選，美股開市，標普500指數彈升1.4%。這很好理解：第一，投資者不喜歡不確定性，下屆美國總統決定了，解決了一個重大的不確定性，對市場是好事；第二，特朗普提倡減企業所得稅，有助增加公司稅後盈利，所以股價上升。

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]