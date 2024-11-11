姚志勝：解讀港澳辦工商界座談會

其一，座談會是港澳辦關於深入學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神的特別安排，夏主任的講話不僅帶來習主席和中央對港的關心及支持，而且表達了中央對香港工商界的殷切希望，值得高度重視。

其二，座談會要求出席者的發言，需就助力國家和香港發展，提出自己或商會如何發揮作用、有何具體謀劃，這是要推動工商界以更積極投資興業的實際行動貢獻國家、發展香港、成就自身。

其三，座談會鼓勵發言者就中央挺港提出建議，顯示中央挺港措施會繼續出台。

其四，與會者發言內容沒有涉及特區政府工作，顯示中央對李家超特首領導的特區政府的尊重、信任、肯定和支持。

「倚港興業」居6點希望之首

習近平新時代中國特色社會主義思想，是新時代中國發展包括香港特區一國兩制實踐的指導思想。夏主任主政港澳辦以來，始終將貫徹落實習主席關於港澳工作重要講話和指示精神，作為最重要的責任和最主要工作。今天香港能實現由亂轉治並邁向由治及興，社會環境和政治形勢能恢復到這樣穩定安全的局面，與夏主任領導港澳辦堅決落實習主席治港方略和中央部署的紮實有效工作，是分不開的。

在港貫徹落實三中全會精神、推進由治及興的時間節點，習主席給祖籍寧波的香港企業家回信，既是對他們傳承先輩愛國愛鄉優良傳統、為家鄉建設和國家發展貢獻力量的肯定勉勵，也是對全體香港工商界的厚望重託。夏主任親自主持香港工商界人士座談會，也正是為了學習貫徹習主席的重要回信精神。

夏主任在座談會講話中，開宗明義要求深入學習貫徹習主席的重要回信精神，正確認識「三個發展」即自身發展、香港發展、國家發展的關係，以實際行動詮釋愛國愛港，並就工商界推動香港經濟發展提出6點希望。其中，倚港興業、投資新產業新業態是重中之重。工商界在這方面的作用無可替代。

可以說，沒有工商界投資興業，就不可能有香港的新質生產力發展，也談不上由治及興，所以中央特別重視。今次座談會的重點話題，就是要求與會者報告自己企業和機構在助力國家全面深化改革、擴大高水平對外開放、促進香港由治及興進程中，更好發揮作用方面的思考、謀劃和行動。其他希望還包括堅定支持特區政府落實長遠發展規劃、堅守企業社會責任、堅定愛國護港、主動對接國家戰略等。

這6點希望，既清楚表達了中央的殷切希望，也對香港工商界的發展有重要指導和啟示意義。

中央挺港新措施 呼之欲出

夏主任在講話中強調「香港工商界和企業家是推動經濟發展的主力軍」。「主力軍」3個字具有極重分量，顯示中央對工商界保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設寄予厚望。當前香港迎來拼經濟、謀發展的關鍵階段，香港工商界角色更重要、責任更重大。過去一個月時間裏，夏主任多次會見了以工商界為主的香港各界人士，都釋放出中央重視、關心和支持工商界的重要信息。

也要看到，香港當前內外環境發生了深刻變化，尤其是作為高度國際化的金融中心，面對國際地緣政治複雜化、貿易保護主義抬頭、美國大選結果帶來新的不穩定因素，風險和挑戰難免會增加。中央明白和理解香港商界這方面的關注。港澳辦在這個關鍵節點主辦香港工商界人士座談會，有現實的針對性和必要性。

這次座談會由早至晚一整天，夏主任認真聽取每一名與會工商界代表的發言建議，足見中央對香港工商界意見的重視。據了解，夏主任在座談會上不僅重申中央將堅定不移支持香港發展，而且還主動問與會者有什麼範疇需中央增加支持。這顯示中央非常積極關心如何支持香港，各部門也在持續研究挺港惠港政策。相信各界期待的恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」至廣東省等安排，很快會適時推出。

這次座談會充分展示中央全力支持香港發揮獨特地位和優勢、加快香港高質量發展的決心，鼓舞了工商界乃至全社會的信心士氣。對推動香港整體發展、加快邁向由治及興，具重要意義。

尊重信任肯定支持特區政府

還有個情况值得留意：與會者的發言主要是講自己，也有向中央提建議，但都沒有對特區政府的工作評頭論足，更沒有提什麼要求建議。在筆者看來，這不會是與會者的共同默契，而應該是組織者的特意安排。這種安排除了是為保證座談會聚焦主題，更是體現了中央對李家超特首領導的特區政府工作的尊重、信任、肯定和支持。

事實上，李家超特首帶領特區管治團隊，團結社會各界，堅決貫徹習主席重要講話和指示精神，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象，受到中央充分肯定。

李家超特首新一份施政報告落實三中全會精神，以改革為主軸，抓住了引領香港發展的「牛鼻子」。這是香港特區成立以來最能夠展現時代特點的施政報告，也是能夠通過改革佈局看到香港發展前景的施政報告，中央層面也給予很高評價。中央希望社會各界尤其是工商界，「堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間」。這也是夏主任講話對香港工商界所提的希望之一。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]