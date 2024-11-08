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吳傑莊

吳傑莊：百分百擔保貸款 避免百分百走數

【明報文章】經歷了3年新冠疫情大流行，特區政府推出多項政策措施，努力提升經濟動力，推動香港踏上穩步復蘇之路。然而最新數據顯示，疫情期間推出的「百分百擔保特惠貸款」壞帳率已升至10.3%，且有不斷增加的趨勢。按揭證券公司甚至不排除壞帳率攀升至25%以上，意味着涉及政府擔保的金額可能超過350億元。

政府和社會本希望與企業同舟共濟、共克時艱，惟部分無良企業卻將此視為牟取暴利的良機，這種行為令人憤慨。故此筆者希望藉此機會，與廣大民眾共商應對之策，以集思廣益，使「魔高一尺，道高一丈」。

「擔保貸款」有遭濫用之嫌

根據政府數字，截至今年9月底「百分百擔保貸款」共涉及1436億元，擔保額約147.2億元。有鑑於此，筆者想提出以下3點。

首先，財政司長於2020/21年度財政預算案中宣布推出該計劃，以紓緩受疫情影響的中小企業現金流問題。該計劃確實減少了企業倒閉和裁員情况，對中小企如同經濟寒冬中的「救命草」，其政策原意值得嘉許。可惜的是該計劃有被濫用之嫌，甚至淪為無恥之徒的「提款機」。例如有不法之徒偽造公司財務紀錄，或在貸款後「走數」，據聞更有人在貸款後移民海外，一走了之，杳如黃鶴。

企業在得到政府擔保貸款後，應承擔相應的還款責任。無可置疑，不法之徒和不良企業的道德問題，是壞帳率上升的罪魁禍首。當然，有些企業因經營不善或市場環境變化而結業，也是無可奈何，但這反映出部分企業在面對市場變化時缺乏應變能力。只有通過持續創新，才能夠保持競爭力並確保可持續發展。

所以，第二點是，針對故意利用政府擔保計劃後「走數」的企業，社會必須共同監督，以免浪費政府的心意，確保公帑用得其所。世上最大的惡，莫過於利用他人的善良圖利。而政策的善意，往往會成為不法分子的掠奪機會。

冀社會提高警惕 監察企業行為

筆者一直關注特惠貸款計劃的推行情况及延期還款困難，除了在立法會提出質詢，追問濫用計劃的問題外，也留意到市面上頻繁傳出食肆、零售店及健身中心結業的消息。雖然部分企業的確生意不振，但筆者極不希望其中有企業利用借款後「走數」的情况。我希望盡一分力，亦希望社會一同提高警惕，積極監察企業經營行為，對結業企業開展深入調查，了解其關閉的真實原因——是否因經營不善、資金鏈斷裂？還是因為故意利用擔保計劃後「走數」？

第三，針對缺乏抗壓能力的企業，要從源頭提升其競爭力，並確保可持續發展。除了善用貸款外，特區政府近年鼓勵企業升級轉型，加上疫情後電子商貿發展迅速，中小企必須學習如何利用數碼技術和最新科技，提高營運效率、降低成本、提升產品質量，並結合科技和數碼技術來突破既有業務限制，迎難而上，例如利用新媒體方式和電子商貿技術、善用數據分析工具，配合內地龐大市場刺激香港品牌和零售業務。

「百分百擔保貸款」是非常時期的非常措施，多數企業認同其能夠協助渡過難關。而特首在最新施政報告中重推最多12個月「還息不還本」計劃，以及延長信貸擔保產品的最長貸款擔保期。但筆者相信，這只能讓困難企業暫時「續命」，政府可說已「幫到盡」。解決經營困難和壞帳問題，仍需中小企自強不息，做到生意，理應不會「走數」。

作者是全國政協委員、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳傑莊]

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