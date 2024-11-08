張立健：新加坡能為AI貢獻什麼

由於OpenAI現時已在三藩市、倫敦、都柏林和東京設有辦公室，顯示早在北美、英倫三島與東北亞佈局，按地點推測，該組織意圖向歐盟和東盟拓展業務。按職位算，目前三藩市招募最多的140多名員工，約佔招聘總數的八成五；巴黎僅招一名傳訊主管來覆蓋法、意、西三國；布魯塞爾仍未公開招聘。OpenAI亦將與由新加坡南洋理工大學校長領導的AI Singapore合作，現時前者在新加坡僅招數個職位服務於市場推廣、客服與資訊安全而已；亦設立對外合作總監一職，志在與新加坡和東盟市場合作，以推動在該區的市場佔有、增加收入​​。​​

擁抱AI的新加坡

星洲被選中，有其產業、社會人口結構、教育和科技政策因素：

（1）比如台積電集團作為全球晶圓代工業龍頭，現時在全世界有多個廠房。除了大部分在寶島內，它亦早已在25年前落戶新加坡，與恩智浦半導體合資經營廠房。而另一間來自美國的半導體生產商——科磊（KLA）——亦宣布將斥資2億美元在星洲擴展業務，在現時當地1500名員工之外增聘400人。硬件生產之外，TikTok也落戶星洲；在東南亞取代了Uber的Grab本來自馬來西亞，亦落戶新加坡；活躍在亞太9個國家的​網上拍賣平台Carousell，亦是來自獅城，可見新加坡有其營商優勢。

（2）而且，星洲常住人口約有591萬，四分之三為華裔，馬來裔約15%，而以泰米爾人為主的印度裔亦有約8%，因此英語、華語和閩南語為新加坡人最常用語言。

（3）另外，以新加坡國立大學和南洋理工大學為首的公立大學，兩者分別在2025年泰晤士高等教育世界大學排名第17和30位；以及上百所私立大專高等教育機構，包括法國的歐洲工商管理學院、德國的慕尼黑工業大學的分校。按2022年星洲教育部數據，新加坡的大學能夠同時培養12萬餘名學士、碩士、博士學生；若僅按全職學士課程來算，STEM（科學、技術、工程、數學）領域約佔45%。

繼去年訂立「國家AI戰略2.0」，在早前公布的「Smart Nation 2.0」中，更新自2014年起的計劃，旨在將AI化為生產力、融入生活、改善技能及合理使用。比如將投入合計1.2億新加坡元（約7億港元）資助AI驅動的科技研發；以及上面提到的「AI Singapore」，試圖建立研發應用、創新創業、伙伴合作到治理的國內生態圈。其「榜鵝智慧城鎮」計劃將會延續：除了今年新加坡理工大學於該區的校舍落成之外，明年亦將有50公頃土地的榜鵝數碼區建成，繼續試驗由智慧系統管理的小販中心、電網、無人駕駛巴士和垃圾收集系統等​。

而圍繞生成式AI、社交媒體和智慧型手機的討論不停，令星洲政府希望建立對高科技的信任。該國將建立新機構來制止不當言論或內容，並且為AI倫理公布白皮書。而「技能創前程（SkillsFuture）」計劃將繼續提升成年國民的數碼技能；在教育界則繼續在中小學推行AI教育。另外，活躍樂齡理事會（Council for Third Age）更會推出180個課程來增進長者的IT（資訊科技）知識。

東盟的優勢

日本學者岩崎育夫在《從東南亞到東協》一書提出，東盟（或稱東協）的成立，將東南亞由地區過渡成政治聯盟，既保自主與多元，並找出求同存異之道。

其多元者，岩崎教授提綱挈領指出東南亞三大文化圈分類：佛教、伊斯蘭、基督教。多元融合的東南亞，包括越南、泰國，都融和了不同亞洲民族的歷史、宗教和價值；其他國家更結合了歐美殖民者的言語、文化與體制。另一個例子便是新加坡式英語（Singlish），混雜了印度英語、峇峇馬來語、閩南語、潮州話和廣東話的用字與發音；而且星洲有由跨宗教組織（Inter-religious Organisation）認可、來自世界各地的十大宗教。

其相同者，泰國之外，東南亞國家多曾被殖民者統治，再於二戰後建立現代化國家，並多帶有發展經濟主義傾向。上世紀冷戰兩大陣營亦影響該區：一邊是信奉共產主義的越南、柬埔寨、老撾；另一邊是印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡，這五國高舉經濟開發和工業化，故前四國並列為「亞洲四小虎」，獅城則成為「亞洲四小龍」之一。

東盟十國是個不可忽視的經濟貿易共同體。比如1994年日本的所謂「樋口報告」，以東南亞作為戰略地位來回應經濟安全問題，與美國合作去箝制中國。另一個例子是，Google亦投資泰國，在泰東投入10億美元建立數據中心和雲端基礎設備，是其繼日、台、星後亞洲的第四個​​數據中心。

東盟超過一半國民收入來自第三產業，而且達成區內自由貿易和關稅協定。雖然直至今日，緬甸、柬埔寨和老撾仍屬低收入國家，當中人均產值最低的緬甸仍陷於內戰，但東盟仍是世界第五大經濟體，年均經濟增長更優於不少發達國家。加上東盟坐擁2億年齡在15至34歲的青年人，約佔總人口的三分之一。因此，東盟優勢在於其多元文化語言、青年人口、經濟增長與區域結盟，能夠提供跟歐美國家不一樣的大數據，給機器學習和數據分析。

作為東盟樞紐的新加坡

正如日本經濟史家濱下武志於《海的亞細亞》一書言明，馬六甲和新加坡的港口城市位於不同海域之間的交叉點，連結了近代東南亞的人、物、資金和資訊。而新加坡的戰略地位更能夠連結中國南海與印度洋，這吸引了英國人Thomas Stamford Raffles去到新加坡，創建並殖民此海港城市；甚至新加坡後來居上取代了馬六甲的地位，與香港一樣成為近代華僑移民、匯兌、出入口的中心。因此新加坡作為東盟樞紐，可望成為下一代科技的連結樞紐，來連結區域優勢、美中科技、美國企業、金融法律專業服務與亞洲市場。

簡言之，現時由人民行動黨主導的新加坡，試圖以AI帶來增長、社群與信任，連OpenAI行政總裁Sam Altman亦認為：「隨着我們向亞太地區擴張，我們很高興能與新加坡政府及其蓬勃發展的AI生態系統合作。」

雖然高新技術主要來自美中兩國企業，高端晶片製造主要仍來自台灣，但新加坡仍可望依賴AI推動經濟增長，能為美中科技巨企提供法治、效率和友善的營商環境，並提供跳板來搶佔東南亞新興市場和青年社群。此乃星洲政界、學界兩者合作，並尋找跨洲交流、區域合作而來的經濟成果。

新加坡雖不擁有核心技術，但假若能夠善用技術，並借助東盟提供的多元化數據和人才來培養新一代AI，貢獻如此的新經濟連結，這種創新，大概會為東南亞帶來不一樣的社會。

作者是新加坡南洋理工大學社會學部博士候選人

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[張立健]