尹瑞麟：分析中國百年巨變的參考坐標

【明報文章】19世紀德國哲學家黑格爾有一句名言:「歷史給我們的唯一教訓是,人們從來不汲取歷史的教訓(the only thing that we learn from history is that we learn nothing from history)。」中國今天面對的不少「困境」並非獨有,也非無先例可援,只要人們以開放胸懷看待歷史,最終還是有迹可尋的。3名在美國的學者Daron Acemoglu、Simon Johnson及James A. Robinson,其研究成果幾乎推翻18世紀法國思想家孟德斯鳩所提出的,歷史、地理和氣候等條件決定國家貧富的論斷,而是有沒有建設良好與包容的制度(inclusive institutions)。