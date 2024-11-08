王文：特朗普當選 不會給中國帶來顛覆性的衝擊

對中國而言，面對特朗普當選，應當更加有自信、更有戰略定力。特朗普當選不會給中國帶來顛覆性的、不可挽回的外部衝擊。必須看到，特朗普雖重回執政，但不論是世界還是美國、中國，都已經跟8年前不一樣了。

「特朗普2.0時代」的三大變化

「特朗普2.0時代」，與「特朗普1.0時代」相比，至少有三大變化，值得捕捉。

第一，美國於中國的全球戰略版圖上的重要性在下降。美國仍是中國對外戰略中的最重要博弈對象，只是它的重要性不如以前。8年前，中國對美貿易佔中國對外貿易份額約15%；如今，這一數字降到11%。8年來，中國全球戰略的版圖變得更加豐滿、多元——共建「一帶一路」發展、金磚國家擴員、中國國際形象提升、中國軟實力增長、「三大倡議」獲得廣泛認可……

更重要的是，過去8年「全球南方」國家群體崛起，使中國在全球戰略版圖中的支撐大增。「特朗普2.0時代」的美國，可能還會「作妖」、不斷掀起「風浪」，但中國日益拓展的全球「棋盤」，終將稀釋掉「特朗普2.0時代」的興風作浪。

第二，美國遏制中國所產生的衝擊力也在下降。「特朗普1.0時代」開始全面遏制中國的政策，拜登政府幾乎100%繼承了「特朗普1.0時代」的對華政策，甚至變本加厲，打所謂關稅戰、科技戰，在涉港、涉疆等議題上抹黑中國，大打「台灣牌」，還出台了印太戰略等。但是，沒有一個真正遏制住了中國的發展。

其中最令外界關注的是，特朗普2018年出台針對華為的限制令，拜登政府延續了這一打壓動作。即便如此，華為還是從逆境中突圍，如今「輕舟已過萬重山」。可見，對於美國的種種「歪招狠術」，中國積累了一定化解與應對經驗。

第三，美國霸權的內外整合力量也在衰退。許多文章都說過「正在墜落的美國夢」，這次大選失敗的不僅是賀錦麗，也不是支持民主黨的擁躉，最大的失敗方是美國民主。所謂「美國民主」，競選的不再是政策優劣、候選者高下，而是身分政治之歸屬進而導致的國家撕裂。當前，「美國內戰論」等論調盛行、政治極化加劇，關於美國民主「崩盤」的言論，更是流行。

在這樣的前提下，美國未來能否團結國內、統領世界，尚是個問號。不難預料，特朗普正式上台後，以其性格，首先做的一定是打擊報復過去4年曾打壓過他的人。從這個角度看，未來4年，特朗普政府執政的重心不可能是單單中國一項。可以說，中國不在美國政治絕對優先級之列。有更多比中國更加棘手的問題，需要特朗普去緊急解決：從政敵到LGBT（性少數群體）；從俄烏到巴以。中國在特朗普內外視野裏的內圈，但不主動去「搶佔」美國政治的優先級，也考驗着中國的戰略定力和耐力。

料未來4年中美競爭趨內化

基於這3項變化，可以預測，中美未來4年的競爭會趨於內化——它不再是兩國誰能打倒誰的比併，而是各自增加內功、如何把自身發展得更好的比併。誰能夠把自己發展得更好，誰就能在兩國競爭中把對方比下去。這種內化式的競爭，更像是高爾夫球賽，各打各的；或是馬拉松，各跑各的。而不是拳擊賽，不太可能誰把誰一拳打倒。

從這個角度看，中國應該更加自信，聚焦在本國的發展上；要進一步全面深化改革，要高水平對外開放。只要中國經濟復蘇、國力持續上升，保持4.5%至5%的經濟增長率，未來10年趕超美國成為世界第一大經濟體，就有可預見性。

如若冷靜、客觀、理性地分析中美關係，會看到多年來兩組溫差不同的中美關係：一是輿論中的中美關係；另一是實際中的中美關係。輿論中的中美關係，過去8年兩國之間鬥得一塌糊塗；而實際中，我們很有信心地看到，過去8年中美關係的底盤並沒有被顛覆。

有哪些底盤呢？過去8年，中美貿易額整體來看在上升，即使是經過了6年的貿易戰，兩國之間貿易總額保持在6500億美元上下，並沒有「脫鈎」；中國赴美留學人數雖在下降，但仍有30多萬；中美之間的投資仍然堅挺，中國持有美債約8000億美元。

中國要更主動有為應對雙方關係

從這個角度來說，中國要更加主動有為地應對中美未來的4年。中美之間的狀態如何，不是美國一家決定的，更不是特朗普一個人能夠決定的。

兩國關係如何，既與特朗普的對華政策有關，也跟中美兩國之間的互動有關，更與中國是否有能力去塑造中美關係的未來有關。比如，中國可以推出更加有利的政策，考慮到中國已經推出對多個歐洲國家的免簽，不排除加速推進對美國公民的免簽政策。

另外，中美之間還有共同的「對手」和挑戰，例如氣候變化、人工智能等。從更大的格局去看，兩國需從雙邊之間的博弈裏站出來，去更廣的世界，尋找共同使命，書寫大國敘事，從而跳出「修昔底德陷阱」，實現中美兩國更好的未來。

總而言之，中國已經不是8年前的中國。根據中共二十屆三中全會的改革精神，中國若貫徹落實各項政策，取得更好的改革開放成效，面對「特朗普2.0時代」，就會像過去任何一名美國總統任期那樣，最終被「雨打風吹」去。

作者是中國人民大學重陽金融研究院院長、中美人文交流研究中心（教育部）執行主任

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