陳帆川：讀者才是老闆 傳媒遭倒逼表態

《華盛頓郵報》和《洛杉磯時報》上月不約而同發出聲明，表示今年打破傳統，不會發社評支持任何一名總統候選人。前者強調要透過中立報道讓讀者自行決定支持人選；後者的老闆女兒放風，指他們反對民主黨支持以色列。

上述兩種理由，聽起來冠冕堂皇，但兩報一反多年的傳統做法，令人生疑。再者，兩家媒體是次決定並非來自編輯部，而是來自幕後金主，引起編採人員不滿。《華盛頓郵報》幾名著名記者高調辭去編輯委員會職務，發公開信炮轟該報做法。老闆貝索斯隨即親自撰文，重申不撐候選人的決定純粹為了維護新聞公信力云云。

身為民主黨支持者的廣大讀者怒不可遏，超過3萬人在聲明下方留言，批評《華盛頓郵報》無非懼怕一旦為賀錦麗背書，而特朗普萬一上台，便可能向手握亞馬遜的貝索斯報復。商業利益當前，言論自由靠邊站。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，《華郵》這一聲明下來，觸發逾25萬名讀者退訂，相當於該報約一成數碼訂戶。該報入不敷出，過去一年已連番裁員，如今再爆公關災難，前景堪虞。很多留言者聲稱，要轉會訂閱其他敢於表態的媒體。

媒體轉型訂閱制

直接向讀者負責

積極拓展美國市場的英國《衛報》乘勝追擊，該報美國版編輯Betsy Reed向讀者發電郵，點名提到《華郵》和《洛時》拒絕揀總統事件：「這兩份報章有什麼共通點？它們都由有機會遭特朗普執政後報復的億萬富翁所持有。」她隨即大賣廣告，強調《衛報》由信託基金持有，僅靠讀者捐款支持，因此真正獨立、編輯自主。據美媒報道，《衛報》短短幾天狂吸逾百萬美元讀者捐獻，並連續兩天打破單日籌款紀錄。

雖然今次兩報拒絕表態的原因昭然若揭，但觀乎讀者反應之大，其實亦顯示出他們向媒體課金，除了看不偏不倚的報道，還要看報社的鮮明政治立場。媒體由賣廣告位掙錢，轉型至訂閱制，好處是不用看廣告商臉色，直接向讀者負責。但既然讀者是老闆，老闆的旨意，又豈能不從？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]