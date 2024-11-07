羅健熙：處理公屋富戶 慎防得不償失

設舉報機制 憂令鄰里關係添陰霾

舉報機制設3000元獎金，只要不是房屋署職員均可參與。我一直覺得，公屋除了租金較私人市場相宜及穩定，另一個很大特點是鄰里關係和睦。隨着新公屋建成、市民對私隱的重視等，這種鄰里關係在新屋邨好像已不及舊屋邨的濃厚，但我相信這些鄰里關係仍是市民十分珍重的東西。鄰里關係除了是互相問候打招呼，也可成為社會資本較差者的重要資源。

常言「遠親不如近鄰」，萬一家裏有突發事情需尋求協助，好鄰居就可能是最直接快捷的幫助。短暫照顧小朋友也好，幫老人家買餸也好，這些自發、無償的人與人之間關係，是社會暢順穩定運作不可少的原素。在公屋居民中加入這舉報機制，還要輔以現金獎賞，我實在擔心會令鄰里關係披上一層陰霾，會破壞社會上已不算十分好的人民互信。房屋署長羅淑佩說「十分關注鄰里狀况，因此獎勵金額不會多」。但我的關注點是，以這種接近「互相監視」的方式來處理社會不同事務，對社會整體而言會否得不償失？

我十分理解，針對「濫用公屋」普遍會獲社會認同，畢竟「濫用」本身就是負面詞語。惟近年由「濫用」公屋、急症室、2元長者乘車優惠等，我們知道如何界定「濫用」本身原來也是很重要的命題。合資格長者多使用乘車優惠，不應被視為濫用；無能力負擔私人醫療又甘願到急症室排隊輪候者，也不應被視為濫用。那公屋的「濫用」又如何劃界？我完全同意擁有私人物業者（繼承遺產而又不是其全權擁有的，可作討論）應交回單位，但這些透過查冊等現行做法已可找出來，需用上舉報機制嗎？

不應一刀切看待「富戶」

至於「收緊公屋富戶政策」，房屋局長何永賢曾透露提高富戶租金的方向，「倍半變兩倍，兩倍變3倍」，同時考慮將入息限額由現時超過5倍須遷離，收緊至4倍。羅淑佩近日則指收緊富戶政策的方向之一，是提高租金倍數至貼近私樓租金水平，要考慮與市值租金掛鈎。

公屋「富戶」又是另一個很易被社會標籤然後無可辯解的群體：左一句「有錢仲住咩公屋」，右一句「公屋應留給最有需要的人」，就已經百辭莫辯。據政府資料，全港81萬個公屋戶，有3.8萬戶交倍半租金、5800戶交雙倍租金、110戶交市值租金，分別佔公屋戶的4.7%、0.7%、0.014%。我不喜歡籠統地描述「公屋富戶」，因為同是「富戶」，他們的收入也有天壤之別。現在交倍半租金、月入6萬多元的4人家庭，與須遷離公屋、月入15萬多元的，不應一刀切看待。把對0.014%超級富戶的怒氣，用作處理那4.7%生活稍為改善的家庭，也實不公道。

就算是月入達限額4倍（4人家庭12.38萬元）的超級富戶，也可以有點差異值得我們關注，例如是父母即將退休、兩名子女剛出來工作而每人月薪3萬元，與兩夫妻每人月薪6萬元、湊着兩個在學兒童，兩者也很不同。政府必然掌握這些資料，到底那些交雙倍租的「富戶」是什麼情况為主，對我們如何判斷那政策是否合適，也會有影響。

而且我們也不應忘記，幾十年來公屋政策其中一個最大作用是「藏富於民」：住戶透過公屋較低租金積累財富和資本，讓下一代可接受更好的照顧和教育，甚至儲到足夠首期購買居屋或私樓等。收緊富戶政策會否令這些原本可以做到的效果打了折扣？

政策轉變 會否影響原本社會效益？

官員說「唔係單純收緊富戶、趕佢哋走」，而是推動富戶買樓釋出公屋單位。因應入息超額而把家庭成員除名，是很多公屋戶的慣常做法；被除名的就不可再居於該單位，要到私人市場物色租盤。除了名，單位便不會釋出，政策目標也達不到，不知官員為何認為這樣可釋出公屋單位？再者，若被除名者本來是想儲首期買樓，由與家人同住公屋到在外面租屋，其生活成本就會大大提高，距離買樓就愈來愈遠，這樣的政策是幫助年輕人還是壓抑他們的生活？原本一家4口住在一個單位相安無事，因這政策而增加對私人市場租盤的需求，又是否社會所樂見？

有些公屋超級富戶個案令人憤怒，我完全理解。我只是希望探討原本公屋政策留下來、長期的社會效益，會否因政策轉變而受影響，也希望可擴闊討論範圍，看看有否更多有識之士可提出更好政策，而不止是停留在「濫用」、「富戶」然後「人人得而誅之」。幾年前很多人說新加坡組屋，現在很少再聽到；但若把加入這些最新措施的香港公屋與星洲組屋再比較，相信也是看到兩地政府取態落差的有趣案例。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]