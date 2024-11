梁家權：美國政客如何使用TikTok？

隨着TikTok風靡全球,近年美國政壇開始謀求應對策略,當中部分政客認為這個來自中國的海外平台構成了國家安全威脅,必須接受嚴格監管。今年4月總統拜登簽署法案,要求TikTok在9個月內剝離其中國母公司字節跳動,否則將面臨封殺。該法案的死線是明年1月19日,而翌日就是下任總統就職日子,這令外界關注今次美國大選結果會如何影響TikTok的命運。

雖然不少美國政客擔心TikTok的潛在政治風險,不過他們也意識到此平台的普及程度,若然善加利用,或者能夠有助選情。在面對國安風險和選舉壓力的兩難下,美國政客是如何抉擇呢?

兩黨爭奪TikTok政治領土

首先在總統選舉層面,民主、共和兩黨候選人都在投票前幾個月相繼加入TikTok。今年6月特朗普率先進駐該平台,在不足一天的時間內,迅速獲得超過200萬追隨者。其實特朗普在2020年任總統期間,曾以行政命令對付TikTok,故今次舉動是一反了早前立場。而另一邊廂,總統拜登簽署TikTok禁令法案之後,作為其副手的賀錦麗也在7月加入該平台。兩大黨的總統候選人不惜冒着被人質疑言行不一的風險,也要爭奪TikTok上的政治領土,足見這平台的威力。

至於其他層面的選舉,情况又如何呢?上月,美國智庫German Marshall Fund(德國馬歇爾基金會)就發布了相關研究報告(註),當中有若干有趣發現,值得與讀者分享。首先該研究指出,在今屆大選的各級選舉中(包括參眾兩院、州長和州務卿),有超過四分之一(27%)候選人有用TikTok跟選民互動和推銷政策意念,這比例高於2022年中期選舉的23%。這是否存在一個上升趨勢,現階段或許未能定奪,但卻是值得持續監察。

第二,民主黨比共和黨政客更多使用TikTok。在整體聯邦和各州候選人當中,有38%民主黨候選人有用TikTok,遠高於共和黨候選人的16%。研究報告沒有進一步分析這個黨派差別,不過我們可以猜測到,背後原因可能跟選民結構分佈有關。由於年輕人一向是民主黨重要票源之一,故此所屬政客會有更高意欲利用TikTok接觸新世代選民。至於兩黨候選人各自的意識形態(包括對言論自由的理解,以及對中國的立場)是否影響他們使用TikTok,則需要留待學者探究。

第三,在有使用TikTok的候選人當中,只有26%在自己的官方競選網站有提供其TikTok帳戶連結,這有別於他們一貫高調使用facebook和X等平台的做法。為什麼這麼多候選人不一併將TikTok連結放入競選網站?背後是媒體策略考慮(TikTok屬新興平台,需另外宣傳?)、政治考量(以免政治上遭人詬病,需低調使用?),抑或是其他因素(籌備時間不足、競選辦人員未熟習該平台?),不得而知。

第四,候選人使用TikTok的手法各式各樣——有的透過這個新興平台向選民認真地解說政策,或用於轉載他們的電視訪問和議會辯論剪輯片段;有的則純粹投選民所好,製作好玩有趣的迷因(meme)內容,務求吸引點擊率。整體而言,後者的內容模式比前者更受歡迎。

未來怎對待TikTok

將是新總統棘手問題

在數碼時代,社交媒體已成為選舉政治不可或缺的宣傳和動員工具。由早年的facebook,到後來的X,再來到現時的TikTok,都成為了世界各地政客的必爭之地。不過對美國政客而言,前兩者都是自家平台,故此用得理所當然,但唯獨TikTok是例外。究竟美國政壇未來會如何對待這個廣受當地新世代歡迎,但屬於「政治另類」的社媒平台,這將會是個有趣的政治學課題,也是下一任總統即將需處理的棘手問題。

註:Gorman, L., Goldenberg, C., & Nieminen, I. (2024). TikTok Tactics: 2024 US Candidates Dance Around Security Risks. German Marshall Fund.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

