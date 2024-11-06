麥家昇：漫畫產業的跨界實例與政策建議

在國際漫畫峰會期間，筆者見到的不單是不同的漫畫家風格，還有來自歐洲、美國及其他亞洲國家的參與者熱情投入和交流。這除了是軟實力輸出，更帶旺富川一帶旅遊業，與會者在活動期間戴上特定掛牌，當地商戶顯得更樂於服務，並引起與會者對當地及韓國文化的興趣。儘管不少參與者不是來自大公司，但他們對IP（知識產權）運作及介紹都有一套非常成熟的概念，更重要是當地公司十分樂意使用本土IP，提供了一個基礎讓市場運行、發展。

日韓跨界合作案例 展示漫畫產業潛力

在日本，漫畫與遊戲的成功結合實例不少，許多熱門作品如《進擊的巨人》和《鬼滅之刃》不僅推出了動畫，還相繼開發相關電子遊戲和手機遊戲。這些遊戲基於漫畫中的角色和情節設計，吸引了大量忠實粉絲參與，進一步擴大漫畫受眾基礎。著名漫畫《HUNTER×HUNTER》推出了多款基於其內容的電子遊戲，吸引新一代玩家的關注。隨着電子遊戲市場蓬勃發展，這種跨界合作不僅提升了作品知名度，也加深了粉絲的投入度，早前內地推出的遊戲《黑神話：悟空》便是一個好例子。

韓國方面，K-pop藝人BTS與漫畫產業的結合同樣成功。他們推出的漫畫系列BTS The Review結合音樂和故事情節，吸引了大量粉絲。這不僅提升了漫畫銷量，也進一步強化K-pop的文化影響力。今年的港產電影《九龍城寨之圍城》亦有類似效果，《九龍城寨》漫畫和小說版，因為電影的推出而再版又再版。此外，漫畫與時尚品牌的合作在日本和韓國也引起廣泛關注——日本《海賊王》和韓國《神之塔》均與知名時尚品牌聯名，推出限量版產品，吸引大量粉絲購買，提升了品牌的市場影響力。這種跨界合作，不僅令漫畫作品得到更多曝光，也讓時尚品牌能夠接觸到更廣泛受眾。

此外，日本一些城市以漫畫為主題推出觀光路線，吸引粉絲前往實地參觀漫畫中的場景；韓國一些城市如釜山，則以當地漫畫為主題設計觀光路線，促進了旅遊業發展，進一步強化了漫畫與地方經濟的結合。這些成功的跨界合作案例，展示了日韓漫畫文創產業的無限潛力，同時也為香港提供寶貴借鑑。

建議設跨界發展基金及合作平台

科創有創新，文創產業也有這需要。筆者建議成立跨界文創產業發展基金，該基金旨在支持漫畫作品與其他產業如遊戲、電影、時尚的跨界合作。這些資金可用於資助聯合開發、推廣活動及市場調查，鼓勵企業探索新的商業模式，並降低合作過程中的風險。本港文創產業發展處的基金現在還是以個別行業為主，未有鼓勵跨界發展。

另外，建立一個跨界合作平台也至關重要。這個平台可促進漫畫創作者、遊戲開發商和電影製作公司之間的交流合作，提供資源共享、項目對接和合作機會，激發創意和創新，進一步提升產業整體競爭力。這不僅有助提升創作者的專業素養，還能夠促進整個產業發展；同時鼓勵企業利用社交媒體展開在線推廣，增加曝光率，可吸引更多消費者。

再者，強化知識產權的保護也是一個關鍵措施。政府應向創作者提供法律支持，幫助創作者在跨界合作中有效維護自己權益，降低風險，促進健康的創作環境。不可忽視的是，支持漫畫創作者與國際企業合作，開展跨域文化交流活動，這不僅能夠提升本地文化的國際知名度，還可吸引外資，促進本地經濟增長。這些政策將共同推動漫畫文創產業的持續繁榮與發展。

透過這些政策，政府將能夠有效促進漫畫文創產業跨界發展，創造更多商業機會，增強整體產業競爭力。這不僅對漫畫產業的發展有深遠影響，也將為香港及其他地區的文化經濟增添新活力。

作者是香港文創互動發展協會常務副會長、香港青年時事評論員協會成員

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[麥家昇]