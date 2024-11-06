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田方澤

田方澤：支援學童解困 是減數而非加數

【明報文章】早前有專上學院發布學童自殺調查，其生命教育中心主任因建議學校要培養學童的責任感，稱學童要「多想社會責任、家長期望」，引起爭論，相關學者於兩日後道歉。關於學童自殺，每個個案都牽涉不同的複雜因素，不能一概而論。要減少悲劇，如果個人面對問題，建議盡早尋找專業協助。至於在社會層面，社會各界需要做什麼、可以做什麼？

經典社會學的自殺論

每談及自殺，常有人引用法國社會學家涂爾幹（Émile Durkheim）在19世紀的經典研究《自殺論》（Suicide）。涂爾幹在他的研究中，談及自殺並非個人問題，而是跟個人與社會的連繫有關。他歸結自殺的4種原因：利己、利他、失範和宿命型自殺。在此不詳述。

失範型自殺指的是社會規範，社會學家指出在社會轉型時期，舊有價值觀瓦解，人們感到無所適從，因此選擇結束生命；而宿命型自殺，涂爾幹以奴隸制作例子，是社會規訓太強，人們感到無法擺脫悲慘命運，選擇放棄生命。涂爾幹在研究的結尾提出建議，指透過建立新的社會團體、加強聯繫和互相支持，有助人們尋找方向和意義。

200年過去，如今我們常說在沒有絕對價值的多元社會，人們享有選擇的自由，但副作用是不知道往何處去。「失範」和「宿命」——過多的選擇與沒有選擇，同時在現代人的生命當中。在人們關係日益疏離，甚至人與自己疏離的現代社會，我們怎樣互相支持而又不會逼得太緊？是重要課題。

社會如何提供「選擇」和「互相支持」？去年12月區區曾於本版討論，我們應該建立一個「大人友善」的社會，讓大人可以更有餘力去覺察及關顧學童需要，而非發生悲劇才「後知後覺」。針對學童，坊間常討論加強生命教育、加強輔導，鼓勵學校增加體育和其他活動等。其實我們的學童不夠忙碌嗎？要處理問題，應該是「減數」，而非「加數」。

現今的青少年很忙碌，學業已經繁忙，社會又鼓勵青少年要嘗試各種活動、體驗人生；社交媒體上人們爭妍鬥艷，「美好生活」充滿各種比較。結果青少年容易迷失在不同的價值觀和生活方式，迷失於前路茫茫，迷失於不知如何選擇。但面對高度競爭、經濟結構單一的香港社會，又似乎沒有「讀好書、考好試、搵好工」以外的選擇。

結果是，小學忙於課外活動、考好中學；初中面對高中選科，高中面對文憑試，大學4年又忙於讀書兼職「上莊」拍拖和各種體驗人生。到頭來，我們有沒有停下來的時間？有多少與人深入交流、建立友誼的機會？有沒有了解自我、休整和探索的空間？

大人學童有餘暇 方能互相支持關愛

有餘暇才能夠有思考的空間；有輕鬆的心情，才有深入交友的可能。多年前民間建議學校應該精簡課程；近幾年隨着小學課程改革，課程內容卻愈來愈多。有公民團體建議每年選一至兩日舉辦休整日，卻因課程緊迫而沒有被普遍接納。學校和不少機構固然着墨於生命教育，但如果落實時只變成一個又一個課堂、一張又一張工作紙，「睇吓雞仔孵化」、「鑽石是經得起壓力的石頭」，可能只會適得其反。

必須着力精簡，減少競爭、減少課程、減少攀比；多休息、整理、反思，才有空間探索；大人和學童都有餘暇和空間，方能夠互相支持關愛。否則，即使學童有壓力，但同儕沒有時間傾訴，大人更沒有心力聆聽，問題不會得到解決。至於如何在政策層面落實，就需要教育部門以政治智慧解決。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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