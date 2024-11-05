狄志遠：凝聚港人力量 齊心共建香港

每年的施政報告，政府都會提出一些改善福利服務的措施，但主要都是在原有基礎上增加服務數量，例如今年施政報告提出增加約1040個日間、住宿及學前康復服務名額等。不過這只是數量增加，我們未見到特區政府有長遠而更基礎的改革，從而改善殘疾人士服務。

從福利服務出發，個人認為下面3點應該值得我們思考。

（1）制訂短中長期福利規劃，並制訂有關人力及資源的配套。福利服務主要是幫助基層市民解決其生活上的多方面困難。政府的服務要到位，急他們所急，制訂服務規劃，可令市民對生活有信心、對政府有信心。

（2）重組現有服務，提升效率及效能，更能夠切合不斷變化的需要。只增加現有服務，可能使服務變得臃腫、重複，甚或不協調。

（3）進一步推動官商民合作，動員民間發揮更大的社會力量。在商界，近年積極推展ESG（環境、社會和管治），商界應該有更大的、積極的角色去承擔社會責任。特區政府宜有策略及有計劃地去組織商界的資源，集中幫助社會上最有需要的人，可更有效地改善他們的生活。

開放參與 包容接納

政策的改善，可直接令市民得益。但如果政府開放參與、包容接納不同意見，就能夠強化市民對社會的歸屬感，同時亦會更覺得這是屬於自己的政府。

公民的參與，特別青年人，這對提升他們對社會的歸屬感及參與感是十分重要。我們可以在地區層面設立青年事務委員會，聽取年輕人對社區發展的意見，從而強化他們對社會的歸屬感和承擔感。如習近平主席所說，「香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護一國兩制方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻。希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同一國兩制方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活」。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]