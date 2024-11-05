李華明：一些美國人眼中的美國

由於接近美國大選，我很自然地提出各方面的政治問題；而我接觸這些都是年紀比較大而富有的美國人，主要是白人，他們全部對自己的國家極之不滿——無論是支持特朗普抑或賀錦麗，都一致對自己的美國政府批評得體無完膚。

他們指控美國的選舉受到很大操縱，傳媒全部有既定立場，更稱選舉舞弊的方法包括：有人用已逝世者的名義去投票；郵遞投票出現很多舞弊，不少選票或增或減，都經由人手操控；而且政府無能、官員貪污。我聽聞後，還以為他們指的是一些落後國家的情况。可是，他們真的很誠懇、很衷心地發表他們的言論。確實令我大開眼界！這些美國人竟齊齊唱衰自己的國家。

我翻查紀錄，原來美國向來的大選投票率並不高，只有2020年特朗普與拜登競選的那一屆，投票率達66.9%，創120年來的新高。基本上，美國大選平均投票率只有55%，在35個民主國家當中只排名第30位。我真的希望香港人——尤其是年輕人——要好好看清楚美國的真實情况。我問過船上的不少美國人為什麼投票率一直偏低，他們異口同聲表示，很多選民有無力感及認為自己的選票沒有影響力，對政客更缺乏信心。

透過這次不科學的觀察，這些上年紀而又富有的白種美國人，原來對自己的國家都滿腹牢騷。我也向他們反映，香港的年輕人視美國為很民主、很自由、很廉潔的國家。他們都以大笑來回應我這番說話！令我真的無言以對。

無論是來自共和黨抑或民主黨陣營的人，他們對自己的國家是失望的。所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，這趟漫長的郵輪旅程，令我大開眼界。這個所謂西方最大、最有權力的民主國家美國，原來他的人民並不如我想像中的快樂及滿意自己國家的表現！

作者是立法會前議員

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[李華明]