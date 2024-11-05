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歐陽五

歐陽五：美國大選的雙重焦慮

【明報文章】今天（5日）是2024年美國總統大選投票日。與以往不同的是，對於是次大選，無論美國國內還是國際社會，都充斥着一股焦慮感。更嚴重的是，即便選舉能夠順利出現確定的結果，這種焦慮感可能並不會就此削弱。

對於負責具體選舉事務的美國地方官員來說，用「如臨大敵」來形容，可能並不為過。尤其是在選情膠着的搖擺州，為應對可能出現的威脅和暴力事件，各種安保措施不斷增強——費城的計票中心被鐵絲網包圍，底特律和亞特蘭大的一些選舉辦公室則裝上了防彈玻璃。人們擔心，2021年1月6日的國會山騷亂事件會再次發生。「內戰」的說法可能言過其實，但已有數據顯示，計劃在選後移民的美國富豪數量正在增加，他們擔心無論誰當選總統，都會引發政治和社會動盪。

憂騷亂動盪再現

鑑於選情的撲朔迷離和當前美國社會撕裂之嚴重，這種擔心並不意外。儘管此前特朗普和拜登上任時都矢言彌合分歧、團結合作，但8年過去，人們看到的是一個更加分裂、混亂的美國。更為弔詭的是，逾百名前共和黨政府的高官公開聯名支持民主黨總統候選人賀錦麗；而本是民主黨擁躉的馬斯克等科技大佬，轉投特朗普為其大撒金元；更不用說長期站隊民主黨的《華盛頓郵報》，在投票前不到兩周突然宣稱「中立」，端是又一個「十月驚奇」。

這種分裂與混亂，勢必影響美國政府的決策與施政。美國聯邦政府因國會兩黨的激烈爭鬥而停擺，已經司空見慣。國務卿布林肯日前公開抱怨參議院系統「崩潰」，導致拜登即將卸任，仍無法確定數十名大使和其他國家安全高級職位的人選——而這還是民主黨在參議院處於微弱優勢的情况下。

誠如布林肯所言，美國國會的遲疑不決，使美國的世界地位受到損害。譬如，無論是國際社會還是全球資本，都擔心特朗普上台後會推翻拜登政府實施的清潔能源政策。這不僅關係到數千億美元的投資，更關乎人類共同面對的氣候變化挑戰。

特朗普或賀錦麗上台 「美國優先」不會變

對各國政商界的決策者而言，11月5日或許也是一個難眠之夜。據說，早在特朗普有意再次參選時，各國就在研究如何應對「特朗普2.0」。人們擔心特朗普上台會再次令美國「退群」，實行「美國優先」的新孤立主義。但實際上，即便是賀錦麗執政，「America First」的本質並不會改變，只不過看上去手段可能會略溫和。畢竟，自特朗普時期挑起的貿易戰，在拜登執政後並未結束，只是換了一種方式；再加上意識形態的包裝，讓盟友更容易接受，甚至打碎牙齒和血吞。說穿了，特朗普與賀錦麗的不同，只不過是戰術差異，整體戰略仍是一致的。

鑑於美國在國際政治、經貿、金融、軍事、科技等領域仍具無可比擬的優勢，無論是其盟友還是其他國家，都不得不權衡利弊得失，被迫選邊站隊。而這恰恰進一步加劇了國際局勢的分裂與動盪。為什麼俄烏戰事遲遲無法結束？為什麼以哈衝突會愈演愈烈？從某種角度來看，其背後原因，與美國總統大選的贏者通吃法則何其類似。真真正正是一種諷刺。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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