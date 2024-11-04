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何濼生

何濼生：什麼才算進步？ 我們最渴求的是怎樣的進步？

【明報文章】學者Savransky和Lundy 2022年在《社會學評論》（The Sociological Review；註1）發表了一篇文章，稱現代社會的所謂進步，不過是以歐洲價值觀為中心（Eurocentric）：以強凌弱、不斷開發資源及對外擴張倚靠殖民統治掠奪好處的歷史。在這大前提下，世界變得愈來愈不公平、愈來愈不宜居、愈來愈各走極端，及愈來愈遠離可持續發展。

筆者認同今天社會的確出現了很不理想的趨勢，但不同意向外擴張殖民、任意開發資源不顧後果是「Eurocentric」。據我的理解，歐洲自古至今，包括英美，都有充滿睿智的思想家，他們追求的跟儒家「修齊治平」根本無分別。

心靈進步應是一切進步之首

古希臘的斯多葛哲學（Stoicism）強調智慧、公義、勇氣和適度，跟儒家的三達德（智者不惑，仁者不憂，勇者不懼）和中庸之道，何其相似！近代的，提出人要克盡個人道德責任的哲學家康德；提出「individuation」這近乎佛家「煩惱即菩提」的心理分析家榮格（Carl Jung）；全心全意為最貧苦的人服務的德蘭修女；提出正義論的當代美國哲學家John Rawls；熱愛大自然、寫The Sea Around Us和Silent Spring的海洋生物學家Rachel Carson；乃至極具洞見、挑戰主流論述的政治經濟學者Jeffrey Sachs和Jason Brennan，都是歐美人士。

他們都心繫人類福祉，可見殖民、剝削、短視並不是歐洲人原來的價值。追求短期利益、漠視非我族類的人權、漠視生物多樣化的需要，都不過是權勢使然。有錢有權有勢的人往往自私自利，恐怕舉世皆然，不管東西。在中國或美國、東方或西方，於縱容爭權奪利的政治文化長期薰陶下，政壇就會容不下心靈進步的政治人才，滋生唯利是圖的政客！

談到心靈進步，個人認為應該是一切進步之首。科技進步固然給人類掌握多一點大自然的奧秘，給人類掌握更大的能力，理論上更能使我們更好地利用地球資源，令地球變成人間樂土。人類現在已可飛天遁地，潛入最深的海底，攀上最高的山峰，建造更高的華廈和更雄偉的橋樑。但擁有更大的力量，使人類變得非常危險。若我們沒有愈來愈先進的科技，我們就不會威脅到這麼多物種的生存。按「Earth Overshoot Day」的研究，於2023年8月2日，人類已用完了該年可持續發展的可耗用額度。科技愈進步，世界末日愈接近。這是什麼的進步？

文明與文化

人類科技進步愈大，破壞的能力也愈大，那就更需要心靈進步。心靈有所進步，我們才配享有這樣巨大的能力，這就是文明——文明就是懂得自律、明白輕重、尊重生命、明白人人理應平等，以平等心待人就不會以強凌弱。

文明不等同文化，學者Huntington提出的東西文明衝突論，根本混淆了文明與文化。不同文化下生活的人，都有心理學家Maslow提出的種種心理和生理需要。不一樣的文化，只代表不一樣的生活方式，不代表不同價值。但人既是社會動物，就有獲得認同的渴求。渴求象徵相同族類認同的文化，是以往往會把自身認同的文化視作價值而設法保護。作為文明的人，我們學會要尊重不同文化。

然而，不同文化雖無高下之分，每種文化卻往往都有糟粕，如不少傳統文化推崇男尊女卑。此外，其實消費主義和自我膨脹的生活方式也是一種文化。而由於該種文化最破壞可持續發展和最危及和平，因此若要文明持續進步，我們就要推崇可持續發展及追求世界和平的文化。

人類文明進步 是我們最需要的進步

印度「聖雄」甘地曾稱：「這個世界有足夠資源解決每一個人的需要，但不可能有足夠資源滿足每一個人的貪婪。」這說法雖有道理，但想深一層，所謂貪婪不過是尋求心安不得其法而已。有人坐擁巨大財富，仍未心安，要再佔取更多，惟亦不心安，這其實是一種心病。你可以說他貪婪，但問題是他沾上了「財富使人心安」的文化，不懂得真正心安之道，以為窮奢極侈才堪稱「人上人」，才覺得能夠被人看得起。

其實，尋求「心安」、「自我認許」和獲得別人認許，都是所有人的共同需要。惟世上太多人採用低效的方法追求這些正常目的。我們要知道：愈多人沾上這樣的文化，這個世界就愈多紛爭、戰爭。各國為奪取資源而戰，將使更多人不得平安，更多人蒙受災難。可見，人類文明的進步才是我們最需要的進步。

自2013年以來習近平主席提出了4個倡議，分別是2013年「一帶一路」倡議、2021年全球發展倡議、2022年全球安全倡議，及2023年全球文明倡議。這些倡議都是基於「人類命運共同體」的想像而發起。從美國角度看，這系列的倡議都是衝着美國利益而來。然而從文明進步的角度看，我們的確要馬上「回頭是岸」，認識人類命運共同體的客觀事實。若氣候變暖、極端天氣持續頻仍、出現嚴重生態災難甚至發生核戰，有誰可以獨善其身？

一如預料，美國政客對中國這些倡議非常抗拒，因美國政客感興趣的從來不是文明進步，而只是既得利益的延續。去年6月大西洋議會（Atlantic Council）一篇網上評論就稱（註2），該年中國促成伊朗與沙特阿拉伯復交無異於「政變」（coup），結果是重塑中東秩序和美國在中東的角色；由中國倡議的全球安全倡議，更會惠及中國、重塑世界秩序、損害美國利益。

筆者認為：美國的唯我獨尊、橫行霸道，根本不是歐洲人或美國人的取向。歐美自古至今，不乏懂文明、知公義的哲人。歐美人民長期被政客吹捧的意識形態洗腦，以致都十分恐共。主流媒體為渲染中國威脅論，經常不用「中國政府」而用「中國共產黨」字眼，藉以提高驚嚇效果。上述大西洋議會去年的文章就稱王毅為「中國共產黨的最高級外交官」（Wang Yi, the Chinese Communist Party's top official for foreign affairs），而非「中國最高級外交官」。其實，中共根本無「外交部長」這職銜。如此扭曲事實，本來就是不文明。由於歐美政壇已被根深柢固的利益集團騎劫，人類文明的進步恐怕只能靠中國推動了。

註1：Savransky, M., & Lundy, C. (2022). After progress: Experiments in the revaluation of values. The Sociological Review, 70(2), 217-231

註2：Schuman, M., Fulton, J. & Gering, T. (2023). How Beijing's newest global initiatives seek to remake the world order. Atlantic Council

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

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[何濼生]

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