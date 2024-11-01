江玉歡：引進人才——以市場主體為核心 有的放矢填補缺口

決定引才政策成敗的關鍵

首先，外來人才如何盤活。引入外來人才是一個複雜而精細的系統工程，不僅要求我們對引進人才政策做周密規劃與設計，還必須深刻洞察其對本地社會及經濟的長遠影響。這不僅僅是一個簡單的數量增減問題，更是一個涉及社會結構、經濟佈局、勞動力市場平衡，及本地勞工權益保護的綜合議題。

當前，儘管我們有不同的人才入境計劃，但必須警惕的是，人才與崗位之間的精準匹配度，才是決定這一政策成功與否的關鍵。美世諮詢公司「2024 Global Talent Trends」揭示的就業挑戰，以及立法會《數據透視》提到的22%來港人才仍在求職的現狀，無疑為我們敲響警鐘。特別是當這些人才大多流向傳統行業，如金融業和專業服務業，而創新科技行業僅吸引14%的受訪人才時，我們不得不反思：這是否意味着我們的人才引進策略與香港經濟轉型的迫切需求之間，存在錯位？

在引進人才過程中，既要引進優秀人才，又要發揮現有人才的作用，需要關注合理利用引進人才和盤活現有存量人才的問題。無論是對待新引進人才還是存量人才，對城市建設作出貢獻，都應獲得合理和公平回報。只有推進現有人才的轉化、培訓，及引入社會確實需要的人才，才能夠建立一支與社會需求相適應、具較大規模的人才隊伍。

沒有精準策略盤活人才

進一步而言，外來人才的就業情况若不能與經濟發展方向緊密契合，不僅會浪費寶貴的人力資源，還可能加劇行業間的不平衡發展，影響整體經濟競爭力。因此政府應加強對人才市場的動態監測，優化人才引進的細分領域，確保人才與崗位高度匹配；同時鼓勵和支持人才向新興領域和戰略產業流動，如生物科技、人工智能等，以推動經濟結構的優化升級。

顯然，現在我們只做到第一步——吸引人才；而對於終極目標——盤活人才——並無精準策略應對。我們不得不繼續思考：引進人才究竟更應以政府為核心，還是以市場或用人單位為核心。如今政府大手筆招攬人才，是否基於市場需求？若僅是為了填補18萬勞力缺口，是否更應當有的放矢，避免更多不必要的資源浪費。

我們必須認識到：政府、用人單位及人力中介機構等市場主體，在引進人才中扮演不可或缺的角色；也許基於市場需求，能更精準識別並吸引符合特定領域需求的人才。在未來的引才工作中，應充分尊重市場主體和不同類型的用人單位意願及選擇，鼓勵他們積極參與其中。

監管市場防止亂象 有序推進引才工作

然而，市場的自發運作並不意味政府可完全放手不管。相反，在市場主體自願參與的引才領域，政府應逐步減少直接參與，轉而加強對市場的監管力度。這包括審查市場主體行為的合法性、合規性，以及監督市場運作的公平性、透明度。通過有效的市場監管，可確保引進外來人才工作的有序推進，防止發生市場亂象。

再者，外來人才與本地社會之間的隔閡如何縮窄。提升香港對外來人才的吸引力，不僅是政策層面的挑戰，更是城市綜合競爭力的體現。儘管我們在全球排名中名列前茅，但在吸引人才的具體能力上，仍有較大提升空間。

高昂的生活成本和相對不足的教育資源，成為制約因素——特別是租金問題，其快速上漲不僅增加了人才的生活負擔，還可能引發連鎖反應，影響整體租賃市場穩定。對此，政府應探索多元化的住房解決方案，例如像新加坡，批地予發展商興建服務式公寓，只准租不准賣，以應付租務市場的緊張，避免影響需要租屋居住的新加坡居民。更不必說文化和語言隔閡這類軟性難題，不僅令人才難以真正駐足香港，也會引發一系列「新移民」與香港本地市民之間隱含的矛盾。

此外，關於推動中高齡人士就業問題，面對社會超老齡化趨勢，香港須採取更積極和創新的策略。新加坡的銀髮者高就業參與率，為我們提供了寶貴借鑑。除了本港現有的再就業津貼試行計劃，政府還應出台更多激勵措施，如稅收減免、社保補貼、靈活工時政策等，以降低企業僱用中高齡員工的成本，同時提升他們的就業意願和競爭力。此外，建立針對中高齡勞動力的職業培訓和再培訓體系，幫助他們適應新技術和新崗位的需求，也是至關重要。

最後，引進人才與就業政策的制訂及實施，是一個涉及多方面因素的系統工程，需政府、企業、社會各界共同努力和發揮智慧。只有通過持續創新與優化，才能夠確保人才政策的科學性、有效性和可持續性，為香港長期發展注入源源不斷的活力。

作者是立法會議員

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[江玉歡]