周永新：沒有貧窮線的精準扶貧——長者篇

政府不會重新考慮訂立貧窮線

2021年11月政府發表《2020年香港貧窮情况報告》之後，過去幾年再無發表貧窮狀况報告。而對於重新訂立貧窮線的建議，政府的一向反應是：過去貧窮線以住戶每月入息中位數50%為量度方法，明顯有局限和缺點，因無考慮住戶持有的資產及負債，亦沒有涵蓋如公共醫療服務、資助房屋及免費教育等非現金福利轉移，所以在沒有新論據提出前，政府不會重新考慮訂立貧窮線。

至於樂施會催促政府訂立明確「精準扶貧」目標，政府經濟顧問辦公室的回應是︰政府正跟進制訂分析框架工作，包括宏觀角度長期監察、微觀角度為「精準扶貧」制訂績效指標，而目前識別的扶貧群組有劏房戶、單親戶及長者戶。換言之，政府認為「精準扶貧」已有明確目標，並會朝着既定方向增加扶貧力量，不認為有進一步制訂明確目標的需要。

關於應否重新訂立貧窮線的問題，本欄討論多次，不再重複。筆者也看不到，採用原有方法訂立的貧窮線會對扶貧工作有幫助，只會再次引起政府與民間關注組織間沒完沒了的爭拗——關注組織藉此批評政府扶貧不力；政府誇大辯稱已大幅減小貧窮人口數目。

「獨老雙老住戶是貧窮重災區」說法不準確

另外，樂施會於報告中指出，收入在貧窮線以下的139萬人口中，65歲或以上長者佔58萬，其中26萬是「獨老」和「雙老」住戶。樂施會表示「長者貧窮問題愈發嚴重」。為什麼現時170萬長者中，差不多3個就有1個界定為貧窮？這正是政府認為貧窮線以收入量度貧窮的缺失——因為長者多退休人士，而那些繼續工作的，收入亦十分有限，所以以他們的收入計算，長者很容易被列入貧窮人口。

至於有人稱「獨老」和「雙老」住戶是「貧窮重災區」的說法，看來有點誇大其詞。首先，在65歲及以上長者中，獨居和「雙老」住戶在老年人口所佔比率本來就相當高，所以貧窮長者多是「獨老」和「雙老」住戶，可說意料中事。

况且，政府統計處收入分佈的數字是以住戶為單位。如果長者與家人同住，而全家收入在貧窮線以上，就算長者自己完全無收入，他們也不算是貧窮。所以，稱「獨老和雙老住戶是貧窮重災區」並不準確。有關的「貧窮重災區」說法還可能被錯誤解讀，好像居住狀况是長者貧窮的成因。其實，老年貧窮涉及多項因素，單獨居住可能令他們得不到適當照顧，但跟貧窮沒有直接關係。

全面提升長者福祉

長者貧窮問題錯綜複雜，現在糾纏於多少長者的收入在貧窮線以下，並沒有什麼積極意義。其實，長者的需要是多方面的，包括他們對住屋、醫療、社會保障、福利等服務的需求。而政府要進一步改善長者生活，也就是李家超講的「精準扶貧」，就必須顧及長者各方面需要。為達至全面提升長者福祉之目的，筆者有以下建議，作為短期和長期規劃安老服務的參考。

（1）住屋和個人照顧方面：逐步提高居屋在公營房屋所佔比例，讓更多市民在退休後擁有自住物業，長遠減少長者對出租公屋的需求；在各區關愛隊中，聘用1至2名為全職工作人員，在公營和私營房屋為長者建立關愛網絡（就如SARS前的公屋聯絡主任）。

（2）醫療和保健方面：逐步擴大長者健康中心提供的服務，使之成為長者的第一線基層醫療和保健服務中心，間接減輕急症室和醫院服務需求；此外，擴大「自願醫保」涵蓋範圍，並確保參與市民在年老時能繼續得到保障。

（3）院舍照顧和大灣區養老︰逐步提高私營安老院質素，檢討現行《安老院條例》，並重新制訂資助院舍與私營購買宿位入住院舍的審查條件；另外，在今年施政報告關於入住廣東安老院舍計劃的基礎上，積極探討大灣區養老的可行性，並確保長者現有的住屋、醫療、交通、社會保障等權利得到延續和保障。

未來收入分佈差距 只會擴大不會縮減

樂施會報告還列出今年首季最貧窮和最富有的一成家庭月入中位數，分別是1600元及13.11萬元，相差12.95萬元，差距接近82倍，較2019年34.3倍和2022年52.7倍都要大，且有愈來愈惡化的迹象。傳媒報道這些數字時，一些用上「香港貧富懸殊不斷加劇」的標題，好像香港正如唐代詩人杜甫所描述「朱門酒肉臭，路有凍死骨」；更形容這種收入分配兩極化現象，不僅造成社會分化，且嚴重危害社會穩定。這樣的報道正確嗎？

筆者並不否定本港收入分佈愈來愈不平均，因為香港已是發展成熟的經濟體，靠的是金融和經貿等高產值行業，也間接拉大高低薪僱員的收入差距。但單是這樣比較最高和最低一成收入的家庭，有意義嗎？明顯地，樂施會所指的最低一成收入家庭，家中應該沒有出外工作的成員，否則月入中位數怎會只有1600元？而最高一成收入家庭，收入應主要來自工作報酬。這樣比較有工作和沒有工作成員的家庭收入，有什麼意思？展望未來，隨着香港發展創科產業，及政府努力爭取高端人才來港，相信本港收入分佈差距只會擴大，不會縮減。

其實，如果要分析市民收入是否有改善，更有參考價值的是工資中位數，因為工資中位數的上落直接反映打工仔收入情况。在新冠疫情的3年，本港工資中位數徘徊在1.8萬元上下，顯示打工仔收入停滯不前；近兩年情况有好轉，工資中位數上升至最新的2萬元。當然，整體工資上升，高收入人士得益最大，且會擴大與低收入人士的距離。

另外，工資中位數提高了，以入息中位數50%計算的貧窮線也相應升高，間接令貧窮人口增加。這正是單以收入界定貧窮的局限。

總結而言，以收入分佈來量度貧窮的貧窮線，今天已不適用。其實，現在最低收入的一成家庭，如果單以他們的收入來維持生活，他們早已餓死了！為什麼他們仍能生存、他們的孩子仍能有書讀、生病時仍能得到治療、有房屋居住？答案是香港有健全的社會安全網。

所以，今天特區政府要「精準扶貧」，靠的已非昔日的貧窮線，而是針對個別貧窮群組的整體需要，逐項改善他們的生活，且有短期和長期的規劃及部署。本文提及如何改善長者或退休人士的生活；至於其他貧窮群組，以後有機會再分析。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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