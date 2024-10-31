陳帆川：記者一天要寫8篇稿 是否太過分？

該家百年老店在倫敦上市，旗下擁有《每日鏡報》、《每日快報》等家喻戶曉的小報，以及全國數十份地區報。其編務總監上月在一封致員工的內部電郵裏，直指挽回文章瀏覽量是他們當務之急，而罪魁禍首是大幅削減新聞流量的Google和facebook等網站。

專門報道英國媒體行情的網站「Hold the Front Page」，披露「影響領域」旗下Birmingham Live編輯Graeme Brown發出的內部電郵，指示除了在前線跑新聞的記者外，留在辦公室的員工要每天最少寫8篇稿，「我們需要將不外出採訪的團隊，轉化為流量引擎」。

他說，「頁面瀏覽量就是我們的貨幣。曾幾何時，我們有一半流量來自facebook，現在僅得5%。以兇殺案報道為例，我們現在的流量只及以前的一小撮。解決問題的最佳方法，就是多發稿。」但他補充指，做即時報道和周末新聞的記者才以每日8篇稿為目標，其他記者則應大約寫5篇稿；至於構思了好題材而想多花時間寫稿的人，可個別跟編輯溝通。

事件曝光後，英國報章記者在社交媒體群情洶湧，批評政策短視，扼殺深度報道。一名記者留言說，平均1個小時要寫1篇稿，壓力大得午飯都吃不下。

媒體分兩類 需認清現實

國際上不乏重質不重量而成功賺錢的例子，比如《紐約時報》和《金融時報》等大報。然而不是每家媒體都是業界翹楚，只有一流大報才能夠靠訂閱制賺錢；「影響領域」旗下的小報網站，主要依賴頁面上的廣告賺錢。流量愈少，廣告曝光次數便愈少，錢從何來？

小報如果要轉搞訂閱制，首要就是解僱一大批平庸記者，再重金禮聘行業精英，建立品牌形象，聘請技術專才搭建收費平台。如此一來，非但員工失業，轉型過程所需要的龐大資金，仍得靠催谷新聞流量賺廣告費。

世界上的媒體大致分為兩類：一類是主打質素，靠訂閱制賺錢；一類是主打流量，靠賣廣告賺錢。如果記者無法認清現實，到頭來只會令自己失望。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]