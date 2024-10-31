明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳克勤

陳克勤：自製槍支成全球問題 港提升罰則防患未然

【明報文章】隨着維護國家安全的體系架構進一步築牢，香港社會形成了更廣泛共識，相信現階段的香港可以聚焦發展經濟。但上述目標與維護國家安全並非矛盾，安全與發展是鳥之兩翼，有安全才有發展，兩者均須兼顧。

在今年施政報告中，特區政府制定一系列維護國安的具體措施，而方向更是聚焦於「防患未然」。其中包括修訂現時《火器及彈藥條例》，加強對火器的管控，預防有組織犯罪及恐怖活動。從過往黑暴期間的案件所見，香港本土恐怖主義有「孤狼式」、隱蔽等特點。故此，如何進一步有效管理槍支武器，亦是防範類似恐怖襲擊活動的重要一環。

2019年修例風波期間，發生多宗涉及非法持有槍械的案件。據政府統計數據，自2019年黑暴至2021年底，執法部門共偵破超過20宗涉及爆炸品、槍械或彈藥的案件，當中涉及6支真槍。槍械等輕小武器與大規模殺傷武器一樣，都會對社會和平、安全與發展帶來嚴峻挑戰，更是香港面對的主要潛在恐襲活動中，犯罪分子最主要使用的武器之一。

管治「幽靈槍」 成各地難題

隨着科技發展，俗稱「幽靈槍」的自製槍械，成為各國、各地區管治槍械的一大難點。社交媒體上有大量的槍械組裝教學視頻，使製作槍械的門檻大大降低。在槍支問題較嚴重的美國，根據其司法部統計，2021年疑似「幽靈槍」的數量達到19,344支，相較2017年的1629支，增幅逾10倍。截至2021年，美國有692宗兇殺案和致命槍擊案與「幽靈槍支」有關，其中包括大規模殺戮和校園槍擊事件。

而3D打印技術普及，令網絡上開始出現製作槍械零件的圖紙檔案。通過學習在線教程，買家可以輕而易舉使用套件製作一把完整的槍。更危險的是，網絡上還出現改裝現有槍械的打印圖紙檔案。在美國，買家可先通過正規渠道購買半自動手槍，再自行打印改裝零件，將購買的手槍變為全自動射擊模式，威力堪比衝鋒槍。

不僅美國治安面臨「幽靈槍支」威脅，近年各地執法部門均查獲許多通過3D打印或自行購買零件組裝的槍械，亦有犯罪分子付諸行動。2022年，日本前首相安倍晉三在參議院競選活動當中不幸遇刺，襲擊他的武器便是由刺客自製的土製手槍。據日本槍械專家分析，該罪犯在擁有槍支重要組件後，僅半天就能夠完成組裝。

於同年，香港警方亦破獲一宗使用3D打印槍械零件、企圖自組槍支再購買子彈的案件。行動中，警方發現147發子彈和至少5套3D打印槍支部件。這也是香港警方首次檢獲3D打印的「幽靈槍支」組件。今年，香港警方亦發現一個製造及無牌經營槍械和彈藥的犯罪集團，拘捕4人，檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器及大量半製成槍械部件。

為進一步管治「幽靈槍支」氾濫問題，2022年美國拜登政府提出加強管制「幽靈槍」的法案，新規定訂明將「幽靈槍支」套件定義為武器，套件必須標示序號，禁止商家未經背景調查就出售「幽靈槍支」套件；同時，自行組裝的槍支也必須有登記編號。

香港特區政府今次提出的《火器及彈藥條例》有關修訂內容中，亦包括增加對製造或入口火器及彈藥標識的規定。

增法例阻嚇 提高犯罪成本

對於特區政府，除了要令規管「幽靈槍支」有法可依，亦須進一步加強相關刑罰的阻嚇。如上文提及，黑暴期間發生多宗犯罪分子持有槍械的案件。按照現行法例，無牌管有槍械最高監禁14年。早前涉及黑暴「屠龍案」的女被告鍾雪瑩，被判無牌管有槍械及彈藥罪成，監禁7年4個月。

在今次修訂建議中，政府擬將規管火器及彈藥製造的刑罰提高至必須多於14年。筆者認為此舉將進一步提升相關法例的阻嚇，提高企圖自製、使用槍械在港犯案的犯罪成本。

而隨着國際地緣衝突增多，有更多軍火和槍支武器流入黑市。特區政府在此時針對地就《火器及彈藥條例》提出修訂，亦是因應國際局勢所做的迅速應變。維護國家安全的工作涉及各方各面，需要政府不斷研判內外局勢和挑戰，制訂針對性的相關措施和計劃，才能夠真正保障香港長治久安。今次針對《火器及彈藥條例》的修訂工作，便是這一理念的具體體現。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳克勤]

上 / 下一篇新聞