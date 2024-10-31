陳克勤：自製槍支成全球問題 港提升罰則防患未然

在今年施政報告中，特區政府制定一系列維護國安的具體措施，而方向更是聚焦於「防患未然」。其中包括修訂現時《火器及彈藥條例》，加強對火器的管控，預防有組織犯罪及恐怖活動。從過往黑暴期間的案件所見，香港本土恐怖主義有「孤狼式」、隱蔽等特點。故此，如何進一步有效管理槍支武器，亦是防範類似恐怖襲擊活動的重要一環。

2019年修例風波期間，發生多宗涉及非法持有槍械的案件。據政府統計數據，自2019年黑暴至2021年底，執法部門共偵破超過20宗涉及爆炸品、槍械或彈藥的案件，當中涉及6支真槍。槍械等輕小武器與大規模殺傷武器一樣，都會對社會和平、安全與發展帶來嚴峻挑戰，更是香港面對的主要潛在恐襲活動中，犯罪分子最主要使用的武器之一。

管治「幽靈槍」 成各地難題

隨着科技發展，俗稱「幽靈槍」的自製槍械，成為各國、各地區管治槍械的一大難點。社交媒體上有大量的槍械組裝教學視頻，使製作槍械的門檻大大降低。在槍支問題較嚴重的美國，根據其司法部統計，2021年疑似「幽靈槍」的數量達到19,344支，相較2017年的1629支，增幅逾10倍。截至2021年，美國有692宗兇殺案和致命槍擊案與「幽靈槍支」有關，其中包括大規模殺戮和校園槍擊事件。

而3D打印技術普及，令網絡上開始出現製作槍械零件的圖紙檔案。通過學習在線教程，買家可以輕而易舉使用套件製作一把完整的槍。更危險的是，網絡上還出現改裝現有槍械的打印圖紙檔案。在美國，買家可先通過正規渠道購買半自動手槍，再自行打印改裝零件，將購買的手槍變為全自動射擊模式，威力堪比衝鋒槍。

不僅美國治安面臨「幽靈槍支」威脅，近年各地執法部門均查獲許多通過3D打印或自行購買零件組裝的槍械，亦有犯罪分子付諸行動。2022年，日本前首相安倍晉三在參議院競選活動當中不幸遇刺，襲擊他的武器便是由刺客自製的土製手槍。據日本槍械專家分析，該罪犯在擁有槍支重要組件後，僅半天就能夠完成組裝。

於同年，香港警方亦破獲一宗使用3D打印槍械零件、企圖自組槍支再購買子彈的案件。行動中，警方發現147發子彈和至少5套3D打印槍支部件。這也是香港警方首次檢獲3D打印的「幽靈槍支」組件。今年，香港警方亦發現一個製造及無牌經營槍械和彈藥的犯罪集團，拘捕4人，檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器及大量半製成槍械部件。

為進一步管治「幽靈槍支」氾濫問題，2022年美國拜登政府提出加強管制「幽靈槍」的法案，新規定訂明將「幽靈槍支」套件定義為武器，套件必須標示序號，禁止商家未經背景調查就出售「幽靈槍支」套件；同時，自行組裝的槍支也必須有登記編號。

香港特區政府今次提出的《火器及彈藥條例》有關修訂內容中，亦包括增加對製造或入口火器及彈藥標識的規定。

增法例阻嚇 提高犯罪成本

對於特區政府，除了要令規管「幽靈槍支」有法可依，亦須進一步加強相關刑罰的阻嚇。如上文提及，黑暴期間發生多宗犯罪分子持有槍械的案件。按照現行法例，無牌管有槍械最高監禁14年。早前涉及黑暴「屠龍案」的女被告鍾雪瑩，被判無牌管有槍械及彈藥罪成，監禁7年4個月。

在今次修訂建議中，政府擬將規管火器及彈藥製造的刑罰提高至必須多於14年。筆者認為此舉將進一步提升相關法例的阻嚇，提高企圖自製、使用槍械在港犯案的犯罪成本。

而隨着國際地緣衝突增多，有更多軍火和槍支武器流入黑市。特區政府在此時針對地就《火器及彈藥條例》提出修訂，亦是因應國際局勢所做的迅速應變。維護國家安全的工作涉及各方各面，需要政府不斷研判內外局勢和挑戰，制訂針對性的相關措施和計劃，才能夠真正保障香港長治久安。今次針對《火器及彈藥條例》的修訂工作，便是這一理念的具體體現。

作者是立法會議員

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[陳克勤]