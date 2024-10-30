張國樑：文創產業化 政策不可缺

缺官方參與 文創產業失支援

香港文創產業確實在1970至1990年代初期曾達到一個輝煌的巔峰，那一刻金庸武俠小說、港產片、電視劇及粵語流行曲等作品，不僅是全球華人手中的恩物，還成為本土文化向外輸出的載體，在國際上打造了一種獨特的「香港品牌」形象，更重要的是為當時香港經濟帶來可觀的收益。

但為何這個風潮未能夠延續下去呢？當然，背後會有很多不同因素影響，惟相信重點是在於缺少官方的有力參與，導致產業在持續發展上失去了方向和支援。

回歸之後，先有香港藝術發展局與文化界討論「創意產業」這個概念；而特區政府就要到2000年才正式成立文化委員會。接着，香港貿易發展局於2002年發表首份關於創意產業的報告。直至2005年，政府再將「創意產業」改稱為「文化及創意產業」，並列出11個行業組別。到了2009年，特區政府再因應「香港六大優勢產業」倡議，指出「文化及創意產業」為其中之一，於是在商務及經濟發展局轄下成立「創意香港」辦公室。在去年施政報告中，「創意香港」正式升格為文創產業發展處，專責推動香港文化及創意產業發展。

轉眼廿載，本港文創產業發展恍如嬰孩般在學走路，當周邊地區的文創產業已經上軌道的時候，似乎我們仍然在努力探討中。我們如何才能夠回到那些年的光輝歲月呢？

整全政策是推動發展核心條件

事實上，特區政府在過往一直投放了大量資源，資助許多本地或海外高等級的藝團或藝術家在港獻技，旨在打造一個具世界級文化藝術氣息的國際大都會。不過，相關執事人有否想過，這些貴族級的藝術鑑賞能否被普及化接納？若否，真正的文化底蘊又該從何建立呢？從往績來說，打造濃厚的本土文創氛圍，才可以更有效地帶動產業化進程。

筆者認為，一套整全的政策是推動產業發展的核心條件。文創產業應該視為「軟實力」的建設和經濟資本，需要蓬勃本地文化流動和外溢強度。設立本地文創產業起動配對資助計劃，增加本地文創IP（知識產權）跨界別生態發展方案，例如創意科技、音樂、旅遊，提供跨界資助及支援；仿效創科產業，在北部都會區劃分創意產業園，培養本地青年創作人及孵化香港文創產業鏈。

筆者亦建議設立「香港文創Q嘜認證」機制（見〈設香港文創Q嘜認證與IP管理同行〉一文，刊2024年7月17日《明報》）。最後，研究IP管理相關法律條文，確立區域性的文創產業交易國際樞紐地位，從而引伸至文創產業金融發展配套。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董、香港文創互動發展協會常務副會長

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[張國樑]