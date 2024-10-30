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鄧家彪 梁祈忻

鄧家彪、梁祈忻：改革長者服務 落實精準扶貧

【明報文章】改革長者服務，是香港一道重要的民生改革課題，既要落實精準扶貧的施政理念，也要善用大數據和普及科技，體現優質地區治理和關愛文化，讓逾百萬計的長者得到更好保障，提升安全感和幸福感。

香港已進入人口老化期——2022年長者人口多達157萬，佔總人口的21%；估計獨居長者住戶近20萬。如人口趨勢不變，20年後每3名港人當中，便有多於1名是長者。而且今日長者更為長壽，更需要得到更多照顧和支援。

內地支援長者「三部曲」 值得香港借鏡

居家安老是大勢所趨，然而偶聞有獨居長者或雙老住戶在家中失救致死的悲劇。如何避免出現失救情况，是諸如香港特區、上海市、廣州市等同樣面對人口老化的政府所格外關注。內地大城市支援獨居長者有「三部曲」，值得香港借鏡——先掌握獨居長者資料，再普及安裝樂齡科技加強安全，最後有指定人員定期關心長者。

說易行難，香港落實起來必須「以問題為導向」，逐點擊破，落實具體改革措施，才能夠達至全面保障的制度效果。

筆者與工聯會九龍東團隊於今年9月，在觀塘7座大廈開展長者住戶家訪普查（俗稱「洗樓」），共約4225戶住戶（回應率38%），確認有567戶屬於獨居或雙老住戶，當中只有125戶安裝平安鐘（佔21%）。連深入民心的平安鐘服務普及率亦不高，情况令人憂慮。

總結經驗，上述方式存在根本缺陷：

第一，除非該大廈的業主組織准許，否則調查不容開展，而大型私人屋苑根本「不讓做」。

第二，總有住戶因時間問題未能開門回應。

第三，隱蔽長者傾向不應門或不配合調查。因此，單靠資助福利機構和關愛隊蒐集長者戶資料（舉例說，全港社署資助的百多間長者中心共約28萬會員，佔全港長者不足兩成），實在是事倍功半。

事實上，現時每4個長者，就有3人（即接近八成長者）正領取社會福利署保障部負責的公共福利金計劃，包括綜援、長者生活津貼、高齡津貼（生果金）、傷殘津貼。保障部的龐大數據庫，已是重要和真實的長者資料；如再加上房屋署、醫院管理局及關愛隊本身的資料庫，估計能夠形成一個涵蓋八至九成長者的資料庫。而且根據筆者的社區經驗，基層無依的長者更傾向申請公共福利金。有了資料齊全的名冊，才能夠實現扶貧之「精準」。

可改公共福利金條款 推「預設服務」

要實現上述改革，筆者認為政府可以改變公共福利金的申請條款，實行預設服務方式（default in service）——假設接受公共福利金的長者同樣會接受其他社會服務支援，例如同意地區關愛隊和社署資助長者中心等提供支援，相關機構便可主動根據長者名冊聯繫和跟進，而毋須耗費大量時間和精力「洗樓」尋找長者。有了長者名冊，精準扶貧才可實踐，繼而拓展至長者不同方面的需要，例如基本居家安全、融入社區和精神健康上的支援。

根據2018年衛生署調查，超過40%的長者意外發生地點是在家中。而觀塘瑞和街就曾發生一宗令人痛心疾首的照顧者雙屍命案：該事件中不能自理的母親，在兒子猝死後叫天不應、叫地不聞。

家本來是人的安居之所、避風港，卻淪為無助之境。故筆者認為必須善用樂齡科技，包括完善求助系統、設立監察系統、遙距關心長者的需要。政府亦可以用科技和數據系統記錄長者的意外歷史，並評估他們的日常生活風險。例如當局可考慮為長者戶安裝低成本的感應門磁，監測有否出現長期不開門的異况；或者如內地較普遍的智能水表及電表，當用水或用電情况出現異常，便發出信息通知相關人員，例如管理公司、指定親人等。

同時，鄰里往往扮演着重要角色，推動發揮鄰里守望相助的精神，若智能系統辨識到長者單位出現異樣，門外發放警示信號燈，便可迅速支援，「近水救近火」。

多管齊下 保障長者生活

「精準扶貧」的關鍵在於要精準。了解無助長者之需要的根源對症下藥，並集中資源於照顧長者，識別、預防、處理、跟進高風險的長者戶這4點，缺一不可。故筆者過去極力提倡支援獨居長者4層支援架構，正是由居家單位開始，推廣至鄰里互助、管理處（如有）、關愛隊和長者中心，層層支援。人口老化既然木已成舟，何不同舟共濟，共同應對呢？

香港長者人口漸增，投放大量資源於安老政策，無可避免。政府應推動跨部門合作，及由家居和鄰里開始，以更全面支援並照顧長者。筆者相信政府要多管齊下，才能夠持續地保障長者年老時的生活，讓為社會艱苦奮鬥一生的長者在港安享晚年、老有所依。

作者鄧家彪是立法會議員，梁祈忻是政策研究主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧家彪 梁祈忻]

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