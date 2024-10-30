李正儀：企業和智庫：新時代的新聯盟

港澳辦主任夏寶龍9月在致團結香港基金10周年慶典賀信中說：「希望大家深入學習貫徹習近平主席給香港企業家的重要回信精神，傳承愛國愛鄉優良傳統，順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，充分發揮智庫功能和各企業家愛國護港的優勢及傳統。」

夏寶龍主任這句「充分發揮智庫功能和各企業家愛國護港的優勢及傳統」，一氣呵成。「智庫功能」和「企業家愛國護港的優勢及傳統」兩者密不可分，是香港在新時代、新征程上的緊密盟友。

企業與綜合型智庫 有高度互補空間

隨着地緣政治愈趨複雜、全球化和逆全球化互相糾結，導致經濟和營商環境劇變、市場不確定性急升、跨地域競爭激化，疊加科技和人工智能對營運模式的顛覆，企業面對的挑戰變得日益複雜和多維度。專項性質企業內部智庫，已經難以滿足企業決策者運籌帷幄的需要。有些企業把目光投向跨界別的綜合型外部智庫。

企業和綜合型智庫，兩者有高度互補的空間。從機構任務的角度來看，企業的智力資源首要任務是服務個別企業的盈利目標，包括如何掌握商機、如何提升產品和服務以緊貼市場需要、掃描政商環境提前應對風險等傳統的內參工作。當然，本港和國內外企業亦一向注重其社會責任，在盈利之餘亦不斷投放資源於社會公益事業。

從角色和能力角度來看，今天的企業在競爭激烈中得以成功，其內部運作和可控要素都已經達到最優狀態；它們的最大挑戰是外部因素。例如有從事體育產業和盛事經濟的企業表示，它們遇到的挑戰包括在各項環節的審批手續非常繁複，涉及多方政府單位；但這屬於企業外部的不可控因素。

要克服這類挑戰，必需有效的政策分析能力、有力的政策倡議能力、具公信力的輿論引導能力和影響力。這些能力，企業的內部智庫是不具備的；就算它們提出意見，也會被視為是「為了讓企業賺錢」，而非為提升整體經濟效益。只有獨立的綜合型跨專業智庫，才能夠作出有效的政策倡議和能力。

使命互補 相輔相成

從整體社會來看，企業要能夠賺取盈利才能夠貢獻國家和社會；公益智庫的第一使命，卻是以貢獻國家及社會為先。故此，智庫的首要任務就是企業的第二任務；企業的第一任務就是智庫的第二任務。兩者使命互補，能力相輔相成，是天然的盟友。

企業的專項智庫深度，結合跨專業智庫的寬度，正好能夠構建香港在新時代所需的、既深且廣的智力支援體系，以服務國家、貢獻香港。企業和智庫可以搭建機構層面的常設交流合作平台，包括就特定議題開展聯合研究，亦可攜手與高等院校合作，就重要議題做「產學研」的深度合作研究。

此外，由於全球企業界都愈來愈着重對社會公益的貢獻，企業可以跟公益型智庫攜手，共同籌劃非牟利的社會創富項目。企業是國家和社會發展的貢獻者，亦是獲益者。社會穩定繁榮，是企業成功的要素。企業與智庫的聯盟，能夠促進企業以更長遠眼光和更廣闊視野推動全社會的共同富裕，而非只顧眼前的盈利報表。不少跨國企業也在這方面有所着墨，使其盈利之同時，也重視社會貢獻、扶助弱小。

挑戰接踵而來 企業智庫需深化合作

香港的一項獨特優勢是聯通世界，說好中國故事，傳播好香港聲音。團結香港基金在這方面不斷努力，例如每月舉辦下午茶系列，邀請以香港為家的外籍友人和企業家，以外國友人視野和聲音細說他們的香港故事，然後通過不同渠道，把他們的香港故事傳播給海外聽眾。鑑於有內地企業在邁向國際市場中遇到不公平對待，故此相關企業亦可支持這類平台，令海外市場能夠對中國大陸和香港企業有更全面及準確了解。

香港特區的一國兩制實踐已經踏入新階段，但地緣政治的衝擊和不確定性，只是剛剛開始，預料之中和預料之外的挑戰會接踵而來。夏寶龍主任所說的「準確識變、科學應變、主動求變」，是切切實實的應對之道。企業與智庫有需要深化合作，在新征程上發揮智庫功能和企業家愛國護港的優勢及傳統。團結香港基金全情投入這個使命，並向企業界伸出盟友之手。企業家準備好了嗎？

作者是團結香港基金總裁

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[李正儀]