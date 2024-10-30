明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李正儀

李正儀：企業和智庫：新時代的新聯盟

【明報文章】每一間成功的企業，都有出色的大腦和強大的智力資源作策略分析。本港金融機構有出色的智庫；地產發展商亦有出色的內部智庫。企業家以其對本身行業的洞悉和智慧，思行並進，作出投資，賺取盈利，亦在過程中創造大量職位，推動經濟發展，為社會創富。但企業的智力資源聚焦於本身行業，是「專項」性質，故此可視之為盈利型的「專項智庫」。在香港特區一國兩制踏入新階段的新時代，企業與非牟利並以「貢獻國家、服務香港」為使命的公益型綜合智庫，是天然的盟友。

港澳辦主任夏寶龍9月在致團結香港基金10周年慶典賀信中說：「希望大家深入學習貫徹習近平主席給香港企業家的重要回信精神，傳承愛國愛鄉優良傳統，順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，充分發揮智庫功能和各企業家愛國護港的優勢及傳統。」

夏寶龍主任這句「充分發揮智庫功能和各企業家愛國護港的優勢及傳統」，一氣呵成。「智庫功能」和「企業家愛國護港的優勢及傳統」兩者密不可分，是香港在新時代、新征程上的緊密盟友。

企業與綜合型智庫 有高度互補空間

隨着地緣政治愈趨複雜、全球化和逆全球化互相糾結，導致經濟和營商環境劇變、市場不確定性急升、跨地域競爭激化，疊加科技和人工智能對營運模式的顛覆，企業面對的挑戰變得日益複雜和多維度。專項性質企業內部智庫，已經難以滿足企業決策者運籌帷幄的需要。有些企業把目光投向跨界別的綜合型外部智庫。

企業和綜合型智庫，兩者有高度互補的空間。從機構任務的角度來看，企業的智力資源首要任務是服務個別企業的盈利目標，包括如何掌握商機、如何提升產品和服務以緊貼市場需要、掃描政商環境提前應對風險等傳統的內參工作。當然，本港和國內外企業亦一向注重其社會責任，在盈利之餘亦不斷投放資源於社會公益事業。

從角色和能力角度來看，今天的企業在競爭激烈中得以成功，其內部運作和可控要素都已經達到最優狀態；它們的最大挑戰是外部因素。例如有從事體育產業和盛事經濟的企業表示，它們遇到的挑戰包括在各項環節的審批手續非常繁複，涉及多方政府單位；但這屬於企業外部的不可控因素。

要克服這類挑戰，必需有效的政策分析能力、有力的政策倡議能力、具公信力的輿論引導能力和影響力。這些能力，企業的內部智庫是不具備的；就算它們提出意見，也會被視為是「為了讓企業賺錢」，而非為提升整體經濟效益。只有獨立的綜合型跨專業智庫，才能夠作出有效的政策倡議和能力。

使命互補 相輔相成

從整體社會來看，企業要能夠賺取盈利才能夠貢獻國家和社會；公益智庫的第一使命，卻是以貢獻國家及社會為先。故此，智庫的首要任務就是企業的第二任務；企業的第一任務就是智庫的第二任務。兩者使命互補，能力相輔相成，是天然的盟友。

企業的專項智庫深度，結合跨專業智庫的寬度，正好能夠構建香港在新時代所需的、既深且廣的智力支援體系，以服務國家、貢獻香港。企業和智庫可以搭建機構層面的常設交流合作平台，包括就特定議題開展聯合研究，亦可攜手與高等院校合作，就重要議題做「產學研」的深度合作研究。

此外，由於全球企業界都愈來愈着重對社會公益的貢獻，企業可以跟公益型智庫攜手，共同籌劃非牟利的社會創富項目。企業是國家和社會發展的貢獻者，亦是獲益者。社會穩定繁榮，是企業成功的要素。企業與智庫的聯盟，能夠促進企業以更長遠眼光和更廣闊視野推動全社會的共同富裕，而非只顧眼前的盈利報表。不少跨國企業也在這方面有所着墨，使其盈利之同時，也重視社會貢獻、扶助弱小。

挑戰接踵而來 企業智庫需深化合作

香港的一項獨特優勢是聯通世界，說好中國故事，傳播好香港聲音。團結香港基金在這方面不斷努力，例如每月舉辦下午茶系列，邀請以香港為家的外籍友人和企業家，以外國友人視野和聲音細說他們的香港故事，然後通過不同渠道，把他們的香港故事傳播給海外聽眾。鑑於有內地企業在邁向國際市場中遇到不公平對待，故此相關企業亦可支持這類平台，令海外市場能夠對中國大陸和香港企業有更全面及準確了解。

香港特區的一國兩制實踐已經踏入新階段，但地緣政治的衝擊和不確定性，只是剛剛開始，預料之中和預料之外的挑戰會接踵而來。夏寶龍主任所說的「準確識變、科學應變、主動求變」，是切切實實的應對之道。企業與智庫有需要深化合作，在新征程上發揮智庫功能和企業家愛國護港的優勢及傳統。團結香港基金全情投入這個使命，並向企業界伸出盟友之手。企業家準備好了嗎？

作者是團結香港基金總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李正儀]

上 / 下一篇新聞