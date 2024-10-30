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2024年10月30日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：中國應該樂見特朗普當選／文：陳景祥
聞風筆動：梁振英質疑造地供過於求 官員料劍指交椅洲填海／文：李先知
劉銳紹：流水淘沙不暫停 前波未滅後波生——從內地萬聖夜現象看社會管理和民意導向
李正儀：企業和智庫：新時代的新聯盟
鄧家彪、梁祈忻：改革長者服務 落實精準扶貧
張國樑：文創產業化 政策不可缺
筆陣：中國應該樂見特朗普當選／文：陳景祥
【明報文章】美國總統大選在11月5日投票。民調顯示，目前共和黨特朗普與民主黨賀錦麗在民調中支持度非常接近，難解難分。雖然勝負未知，但西方媒體已有報道指，歐盟和北約已經為特朗普再次上台預先「做好準備」！
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筆陣：中國應該樂見特朗普當選／文：陳景祥
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