明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：人機博弈 誰是贏家

【明報文章】生成式人工智能（AIGC）時代到來，全球製造業正抓住新技術變革時機，乘勢而上。中國的工廠也不例外。

最新消息顯示，被譽為「世界上最先進的工廠」——「燈塔工廠」，在中國的總數已達72家，佔全球四成。亮眼的數字背後，「人機博弈」拉開序幕。這不僅是中國製造業智能化要面對的問題，亦是全球工業繞不過去的坎。

今天的人工智能，實則指「機器學習」，是各領域相對局限的智能開發，雖然尚不具備自我認知能力，更未出現如電影《未來戰士》（The Terminator）所描繪的機器智能消滅人類的恐怖圖景，但當前局勢，足以令人類與智能機器之間發生或明或暗的博弈。

生產場景裏 兩點值得關注

就拿粵港澳大灣區建設來說，當地已有不少智能化工廠。從啤酒灌裝到塑料管生產，在AI「大腦」指揮下，機械手臂抓取、旋轉；空無一人的廠房裏，機器高速運轉，大批產品可快速下線。只有零星幾個工作人員在中央監控室盯着屏幕，操控電腦，實時監控設備運行。

要而言之，這樣的生產場景中，人機之間的兩點博弈，值得捕捉。

其一，AI技術融入製造業，導致就業崗位減少。與蒸汽、電力等技術帶來的革命一樣，AI給當下社會也帶來了就業問題。不過在過去，機器自動化取代的主要是重複性的體力勞動；如今，愈來愈多的腦力勞動者也面臨就業威脅。

在中國，部分領域的產品設計、工程開發、生產管理等工作，近年已陸續出現AI解決方案。這意味着一批中高技術型人才，正面對被取代的風險。

許多學者指，被AI取代並不意味着大量失業，因為新的就業崗位將被創造出來。而根據顧問公司麥肯錫預計，即使自動化迭代的趨勢較為平緩，全球仍然約有7500萬人將面對失業窘境。如何面對如此大規模的知識技能人才轉型，這是人機博弈的一大難題。

其二，AI安全責任界限模糊。隨着生成式人工智能快速發展，語言模型的安全逐漸超越了傳統安全界限，在語言技術、認知、行動等方面出現了全新挑戰。

近期，「首宗AI機械人致死案」引起外界高度關注——今年2月，美國14歲少年與AI聊天，寫下自己要「回家了」之後自殺。他的母親日前起訴了該AI程式提供商。

儘管這不是一宗發生在工業生產場景中的案件，但AI語言模型的安全風險，值得所有場景的用戶警惕。

從技術角度分析，機器學習的訓練數據中，存在的不中立和不準確信息，導致語言模型出現「偏見」和「幻覺」，都會在語言表述，甚至是相應的執行輸出時，對安全生產帶來潛在隱患。

中國從兩方面付諸正向行動

那麼，人機博弈，誰是贏家？關於這個問題，物理學家霍金（Stephen Hawking）曾表示：「人工智能的出現，將是人類有史以來最好或最糟糕的事情。」換言之，如果人類要贏得這場博弈，需以人為目的、善用AI技術，從而「避免AI技術成為人類的最後一次創造」。

事實上觀察中國近年來的動作，不難發現，中國在面對人機博弈上付諸的正向行動。

一方面，穩發展。更接近消費端的生產，正在推進智能化改造，包括電子、食品加工、紡織等。過去，它們大多為勞動密集型產業。從短期來看，中國的這一發展方向和節奏，有助降低對中高技能勞動者就業的衝擊，並為新型知識技術崗位的人才培養創造時空。

另一方面，強治理。中國政府的AI治理節奏，正在提速。近5年間，幾乎每年都發布原則性、規範性的文件，包括2019年《新一代人工智能治理原則——發展負責任的人工智能》、2021年《新一代人工智能倫理規範》、2022年《關於加強科技倫理治理的意見》、2023年《生成式人工智能服務管理暫行辦法》、2024年《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南》等。

地緣衝突不斷 礙全球共治AI

今年9月，OpenAI行政總裁Sam Altman預測，距「超級人工智能」（AGI）時代到來，只有「幾千天」。這幾千天，無論是10年還是更多，給人類留下的時間都不多。放在大格局下看，全球AI治理亟待一個高效框架，既能夠管理風險，也能夠支持技術發展。然而，眼下地緣政治衝突不斷，正在影響AI技術的全球共治。

2023年11月，中國、美國、英國和歐盟在內的28個國家和地區簽署了《布萊奇利宣言》（Bletchley Declaration），承諾共同應對AI安全挑戰。《宣言》將滿一年，共識如何能夠積極落地，大考剛剛開始。筆者希望各國能夠付出實際行動，聯手積蓄力量，讓人工智能技術成為人類的大趨勢與大機遇。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞