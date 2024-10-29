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王磊

王磊：推動大金磚合作 促進高質量發展

【明報文章】早前在俄羅斯喀山舉行的第16屆金磚國家領導人會晤，是「大金磚合作」正式啟動後的首次線下會晤。中國國家主席習近平分別在本屆金磚國家領導人會晤、「金磚＋」領導人對話會上發表講話，為金磚國家未來合作重點領域指明方向，為「全球南方」的振興貢獻中國智慧。

習近平在講話中指出，金磚國家要圍繞「和平金磚」、「創新金磚」、「綠色金磚」、「公正金磚」、「人文金磚」五大方向進一步發力，這與金磚國家一直堅持的「三輪驅動」合作模式中的政治安全、經貿財金和人文交流高度脗合。「大金磚合作」正式啟動後，五大領域將成為金磚在新發展階段的主要發力方向，即：金磚國家要圍繞推動共同安全、促進高質量發展和可持續發展，以及推動全球治理體系改革和文明互鑑等層面，進一步展開工作。

習近平在兩次講話都強調了「全球南方」崛起。「全球南方」國家群體崛起，是國際格局演變的最重要事件之一。隨着以金磚為代表的新興國家和發展中國家快速發展，「全球南方」在全球治理體系中發揮的作用及變革意願，都更加重要和強烈。

當前，國際局勢動盪加劇，國際社會安全赤字、和平赤字、發展赤字和治理赤字進一步突顯。在此背景下，只有通過金磚國家攜手「全球南方」共同努力，才能夠推動國際體系變得更加公平、公正、包容、可持續。這不僅有利於「全球南方」國家的發展，從長遠看，這也有利於世界各國。

金磚合作機制裏 中國角色不可或缺

作為金磚國家中最重要的成員國之一、「全球南方」的一員，中國在金磚合作機制裏的角色不可或缺。首先，中國既是金磚的倡議者，也是最大支持者。自2006年正式啟動金磚合作以來，中國始終堅定支持金磚國家打造戰略伙伴關係。

其次，中國始終為金磚整體發展提供源源不斷的創新理念，例如金磚國家精神、金磚國家「四大伙伴關係」、金磚國家新工業革命伙伴關係，以及金磚國家創設伙伴國制度等。

第三，中國一直為金磚國家提供源源不斷的務實合作基礎和公共產品，其中最具代表性的成果是新開發銀行。作為金磚內部的最大經濟體，中國秉持平等、協商、一致原則，共同推動新開發銀行的有效運行；中國也是新開發銀行東道國。中國也提出了金磚國家要打造新工業革命伙伴關係，並在廈門設立了金磚國家新工業革命伙伴關係創新基地。過去4年，該創新基地運行順暢，並取得了很多務實成果。於未來發展過程中，中國在人工智能、數字經濟、綠色發展等諸多領域，也發揮着關鍵作用。

第四，中國始終是多邊主義的堅定捍衛者。這也奠定了金磚國際合作理念與原則的基礎。金磚精神和原則，同中國自身外交政策保持高度一致。因此，在捍衛金磚國家整體價值理念基礎、探索金磚國家共同價值、推動形成金磚國家合作原則的過程中，中國一直發揮重要作用。

大金磚合作 充滿機遇

當前，金磚國家「朋友圈」不斷擴大、合作不斷升級，「大金磚」合作機遇仍將進一步釋放。第一，金磚國家通過啟動擴員和伙伴國制度，規模效應進一步彰顯。金磚國家從4個新興經濟體的合作機制，到現在兩次成功擴員，並吸引更多新興市場和發展中國家積極參與。這種規模效應，對金磚國家的領土面積、人口規模、經濟規模、貿易總額，以及在全球主要多邊機制裏的影響力，都有明顯提升。

「大金磚合作」也為金磚國家進一步完善自身機制建設起到推動作用。金磚國家過去18年間，已形成一套較完善的合作架構；通過「大金磚合作」，進一步提升完善「金磚＋」機制、金磚國家對話會機制及金磚國家擴員機制，助力金磚國家更好參與全球治理進程。「大金磚合作」啟動後，將進一步增強金磚國家同「全球南方」國家間的團結協作，為金磚發展開拓更廣闊空間。同時，金磚國家不是要打造一個封閉的「俱樂部」——金磚國家不排斥開放合作、不製造假想敵，更不是建設一種政治軍事同盟式的合作模式。

並非要打造封閉俱樂部

第四，「大金磚合作」的啟動，將進一步增強金磚國家應對當前複雜國際局勢的能力。不管是進一步加強多邊主義原則、捍衛以聯合國為中心的全球多邊秩序，還是探討金磚內部一些具有多邊性質的合作機制，例如更廣泛的金融基礎設施互聯互通、應急儲備安排、能源合作等諸多領域，金磚國家都探討形成了一系列更具金磚整體性質的多邊合作架構。這也將進一步推動金磚國家更好應對自身內部發展，以及當前世界動盪變化。

因此，在推動金磚國家高質量發展進程中，金磚國家需要堅持務求實效。「大金磚合作」通過在能源、農業、數字經濟、人工智能、教育、科技等諸多領域的合作，能夠進一步充實金磚合作內部機制建設和成果，做牢金磚合作反饋機制，讓金磚成員國更好從參與合作當中獲得自身發展機遇，並進一步惠及其他新興市場和發展中國家。

同時，應堅持開放包容、合作共贏的金磚國家精神。金磚內部從來沒有、將來也不會形成所謂的「以實力決勝」、「大國高於小國，富國強於弱國」的模式，金磚內部一直堅持平等協商原則以達成共識。筆者相信，「大金磚合作」啟動後，也必須堅持以上原則，從而令金磚成員國都公正、公平地共享發展成果。

此外，堅持多邊主義原則。金磚合作本身是多邊主義的產物，在當前應對複雜動盪的國際局勢中，堅持捍衛以聯合國為中心的多邊體系這一基本理念，將更好保證「大金磚」戰略伙伴關係發展，提升戰略互信。金磚國家應本着互尊互助、平等協商、共商共建共享的原則，推動全球治理體系的建設性變革。

作者是北京師範大學金磚國家合作中心主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王磊]

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