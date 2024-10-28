郭祺、李冠儒：港人融入內地參與航天項目的阻力

上述好消息，提升了香港在航空航天「二軌外交」方面的話語權。航天作為展現國力的直接體現，宣傳機構有責任普及有關成就、知識。近年來，內地各組織也有在港招募載荷專家，派遣航天員與大學生、中學生對話交流，以及舉辦載人航天工程科技展等；在場港人也普遍激動地表達自己未來要加入航天事業隊伍。

然而，在內地大學攻讀航空航天專業之後，是否真正有機會在香港或內地大展拳腳，或者代表祖國在國際的航空航天平台有所作為？恐怕，理想與現實之間有一定差距。

香港的優勢與限制

正如宏信書院總校長林克忠博士提及，香港因地理環境及法規上的限制，只容許學生製作水火箭，發展空間受限；正是到了青海，香港學生才有機會在內地航天專家指導及安全的環境下，學習使用固體燃料（火藥）製作火箭並發射升空。

客觀來說，因香港航運業較發達，亦有國泰航空等具國際競爭力的航空公司，在航空工程學科方面表現較佳。然而，航天工程一般可分為3類：一是將物體送上太空，即運載火箭；二是航天器，即衛星或太空站；三是行星科學，即探月與探火計劃等。就香港而言，第二及三類較合適，畢竟第一類不適合寸金尺土、人均密度過高的香港。香港的大學也擁有相關研究基礎，例如香港大學的趙國春教授、錢煜奇博士，就有與行星地質相關的科研團隊；香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學有開設航空航天工程的本科生項目，倒是教學內容向航空工業傾斜。因此，港生若有志於修讀航天工程（尤其是第一類），一般會到海外或前往內地。

境外身分的阻力

在航空航天領域，出外阻力巨大。如今國際安全環境日趨嚴峻，無論是中國或美國，涉及航空航天人才的背景審查不免愈發嚴格。香港與國際接軌，同時雖然是中國的一部分，但屬於「境外」，因此在從事涉及中國國防項目時會有所限制。如果一名港生想前往內地修讀航空航天工程專業，例如就讀北京航空航天大學等「國防七子」航天強校，會發現除了北京理工大學、西北工業大學之外，其餘「五子」現階段並不直接招收香港中學文憑試（HKDSE）學生，只招募參加港澳台僑聯考的學生。雖說港人也能夠參加該聯考，但其考生以在內地完成中學教育的港人為主，而非HKDSE的本地考生。

對不參加聯考卻希望攻讀航空航天學位的本地港人而言，只能夠選擇接受DSE升學的學校，或者在研究生階段才攻讀。然而，也因為他們即便順利入學，由於許多航空航天研究甚至大學本身與軍工企業或軍隊高度綁定，課題往往涉及敏感技術，一般港澳台生基本不能參加涉及敏感技術課題的相關會議；若其導師與軍工高度綁定，基本也不能跟隨導師參與研究。而在極有限度的科研下，他們難以充分鍛煉自己。港人在內地這些涉及國防的院校畢業後，將來在外地升學、參會時，又不免受限。可見，港人在「二軌外交」層面擁有的中西交匯「橋樑」優勢，在某些領域反而顯得尷尬。

香港DSE考生可參與的內地免試招生計劃中，有北京大學、清華大學、復旦大學等高水平學校可供選擇。但香港與內地理科教育銜接並不順暢，這是因為本港理科教育水平較內地遜色，在內地理工院系攻讀學位面臨巨大壓力。

香港公開考試經歷了兩次大改革：一是2012年正式將中學會考（HKCEE）與高級程度會考（HKALE）改為HKDSE；二是2024年的新DSE。本港當局對外稱，HKDSE的難度介乎HKCEE與HKALE。但實際上，HKCEE及HKDSE的難度遠低於內地高考，因此存在明顯的斷層。

在我們接觸到的內地理工科港生當中，絕大多數都如實表達自己難以適應內地的理工課程。其中有部分人默默轉到不需要學習高等數學的專業，亦有人退學並返港讀書；也有少數港人敢於直面差距，力圖將勤補拙。例如本文作者之一的郭祺，在其知名內地院校屬第一批選擇航空航天專業的港生，故此他能夠理解到港人在有關領域的尷尬，包括難以參與涉密項目、努力追趕才能勉強及格等，其成績也就較難在國內外名校讀碩士、博士；即便有幸留在內地繼續升學，也依然要面對「境外」身分的阻力。在本科期間親身體驗處處受限的經歷之後，他也坦言會因為上述種種困難而產生一定動搖。

升學宣傳與就業前景 不能脫軌

更令在內地攻讀航空航天專業的港人感到苦惱的是：即便順利碩士或博士畢業，惟就業問題依然懸而未決。在內地軍工企業就職？「境外」身分恐「沒戲」。前往民營航天機構？因身分原因，進入核心技術層阻力極大。國家確實加快了讓港人融入內地的速度，但對航空航天的企業，如果沒有更多政策支持，自然傾向選擇內地身分的人，而非屬於「境外」的香港人。全職從事太空層面的「二軌外交」？沒有深度參與中國國家級項目的情况下，代表性也存疑。至於創業，需要承認，因航空航天有國防色彩，也需國家分配大量資源，所以即便是民營航天公司背後都有官方的影子，試問一般港人是否有條件創辦航空航天企業？

內地航天事業在港宣傳，自然是要讓港人融入國家發展藍圖。但對親歷者而言，內地或香港在這方面明顯還有待進一步融入。而最早響應號召、受影響較大的一般香港理工科學生的聲音，需要被更多持份者知悉、理解，港人才能夠在航空航天領域為祖國作出實際貢獻。

作者郭祺是思哲研究所創科領域青年研究員，李冠儒是思哲研究所青年事務教育總監

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[郭祺、李冠儒]